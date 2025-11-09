Új korszakot nyitott az Orbán-Trump találkozó: Magyarország úttörő lehet az atomerőművek terén is

Orbán Viktor: Benne volt a hurokban a nyakunk, innen kellett kiügyeskedni magunkat (VIDEÓ)
Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.
Trumpnak a nyugat-európai országokkal van problémája, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be.
Magyarország referencia lehet a moduláris atomerőművek terén – mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Hortay Olivér az ilyen típusú reaktorok telepítését lehetővé tevő, pénteki amerikai-magyar megállapodás kapcsán elmondta, a kis méretű, moduláris atomerőművek a hagyományos erőművek több ezer megawatt kapacitásával szemben
a gáztüzelésű erőművekkel megegyező kapacitással, néhány száz megawatt teljesítménnyel rendelkeznek.
A nukleáris technológiának globális reneszánsza van,
az innováció egyik legígéretesebb irányát a moduláris reaktorok jelentik.
A moduláris reaktoroknak sok előnye van: könnyebb az engedélyezése, a létesítésénél jobban lehet modellszerű megoldásokat alkalmazni – tette hozzá.
Kifejtette, két okból is indokolható Magyarország bekapcsolódása az új technológia alkalmazásába. Egyrészt az elektrifikáció világszintű tendencia, egyre több villamos energiára van szüksége a világnak és Magyarországnak, ami különösen igaz akkor, ha Magyarország az iparfejlesztési céljait komolyan veszi. Ehhez villamos energia termelő kapacitásokra, olcsó energiára lesz szükség, és az új technológia képes lehet az igények kielégítésére. A másik ok az innováció;
a kérdés, hogy mikortól indul el a boomszerű növekedés a kis, moduláris atomerőművek terén. Az amerikaiak élen járnak a technológia fejlesztésében,
és azzal, hogy Magyarország bekapcsolódhat a technológiába a régióban, elsőként alakíthatja ki a szükséges jogszabályi környezetet, szerezhet tapasztalatot, az itteni beszállítók olyan tudáshoz jutnak, amelyet később hasznosítani tudnak más országokban.
Az energiapolitikai szakember arra is kitért, hogy az orosz energiahordozók vásárlására kivetett amerikai szankciók alól Magyarországnak mentességet biztosító megállapodás előtt Donald Trump arról beszélt, hogy megérti Magyarország helyzetét. Hozzátette, hogy valójában
azokkal a nyugat-európai országokkal van probléma, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be,
kerülő úton keresztül folytatják a beszerzéseket.
Úgy vélekedett, sokat mondó, hogy miután Trump bejelentette a szankciót a két orosz vállalattal szemben, elsőként a németek – akik három évvel korábban vezettek be olajembargót -, jelezték, hogy mentességet kérnek az amerikai szankciók alól. Bulgária hasonlóan mentességet kért.
„Trump kiugrasztotta a nyulat a bokorból”, nem lenne meglepő, ha további országok is mentességet kérnének
– fogalmazott.
Azt mondta, azon sem lepődne meg, ha az új helyzet azt eredményezné, hogy alább hagyna a szankciópárti kommunikáció, amelyet ezek az országok képviseltek. Brüsszel szempontjából nem számít komoly változásra, mert az Európai Bizottság vezetői odáig mentek el a szankciópárti politikában, ahonnan nincs visszaút. Kimondták, hogy örökös szankciókkal szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, függetlenül a háború eredményétől.
A következő csata, amelyet a magyar kormánynak meg kell vívni, az lesz, hogy Magyarországot a brüsszeli szankciós törekvésektől is meg kell óvni
– hangsúlyozta Hortay Olivér.
Nem mindennapos, hanem korszakos eredmények születtek.
(MTI)
Nyitókép: Facebook