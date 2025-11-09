Ft
11. 09.
vasárnap
moduláris atomreaktor innováció atomerőmű Donald Trump Orbán Viktor technológia

Új korszakot nyitott az Orbán-Trump találkozó: Magyarország úttörő lehet az atomerőművek terén is

2025. november 09. 10:36

Trumpnak a nyugat-európai országokkal van problémája, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be.

2025. november 09. 10:36
null

Magyarország referencia lehet a moduláris atomerőművek terén – mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hortay Olivér az ilyen típusú reaktorok telepítését lehetővé tevő, pénteki amerikai-magyar megállapodás kapcsán elmondta, a kis méretű, moduláris atomerőművek a hagyományos erőművek több ezer megawatt kapacitásával szemben

 a gáztüzelésű erőművekkel megegyező kapacitással, néhány száz megawatt teljesítménnyel rendelkeznek. 

A nukleáris technológiának globális reneszánsza van, 

az innováció egyik legígéretesebb irányát a moduláris reaktorok jelentik.

 A moduláris reaktoroknak sok előnye van: könnyebb az engedélyezése, a létesítésénél jobban lehet modellszerű megoldásokat alkalmazni – tette hozzá.

Kifejtette, két okból is indokolható Magyarország bekapcsolódása az új technológia alkalmazásába. Egyrészt az elektrifikáció világszintű tendencia, egyre több villamos energiára van szüksége a világnak és Magyarországnak, ami különösen igaz akkor, ha Magyarország az iparfejlesztési céljait komolyan veszi. Ehhez villamos energia termelő kapacitásokra, olcsó energiára lesz szükség, és az új technológia képes lehet az igények kielégítésére. A másik ok az innováció; 

a kérdés, hogy mikortól indul el a boomszerű növekedés a kis, moduláris atomerőművek terén. Az amerikaiak élen járnak a technológia fejlesztésében,

 és azzal, hogy Magyarország bekapcsolódhat a technológiába a régióban, elsőként alakíthatja ki a szükséges jogszabályi környezetet, szerezhet tapasztalatot, az itteni beszállítók olyan tudáshoz jutnak, amelyet később hasznosítani tudnak más országokban.

Az energiapolitikai szakember arra is kitért, hogy az orosz energiahordozók vásárlására kivetett amerikai szankciók alól Magyarországnak mentességet biztosító megállapodás előtt Donald Trump arról beszélt, hogy megérti Magyarország helyzetét. Hozzátette, hogy valójában 

azokkal a nyugat-európai országokkal van probléma, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be,

 kerülő úton keresztül folytatják a beszerzéseket.

Úgy vélekedett, sokat mondó, hogy miután Trump bejelentette a szankciót a két orosz vállalattal szemben, elsőként a németek – akik három évvel korábban vezettek be olajembargót -, jelezték, hogy mentességet kérnek az amerikai szankciók alól. Bulgária hasonlóan mentességet kért.

 „Trump kiugrasztotta a nyulat a bokorból”, nem lenne meglepő, ha további országok is mentességet kérnének

 – fogalmazott.

Azt mondta, azon sem lepődne meg, ha az új helyzet azt eredményezné, hogy alább hagyna a szankciópárti kommunikáció, amelyet ezek az országok képviseltek. Brüsszel szempontjából nem számít komoly változásra, mert az Európai Bizottság vezetői odáig mentek el a szankciópárti politikában, ahonnan nincs visszaút. Kimondták, hogy örökös szankciókkal szeretnék sújtani az orosz energiahordozókat, függetlenül a háború eredményétől. 

A következő csata, amelyet a magyar kormánynak meg kell vívni, az lesz, hogy Magyarországot a brüsszeli szankciós törekvésektől is meg kell óvni 

– hangsúlyozta Hortay Olivér.

(MTI)

Összesen 6 komment

Nasi12
2025. november 09. 12:59
Jó kép. Az oroszok csinálnak atommeghajtású rakétát és torpedót, de személyautóról még nincs hír :)
belbuda
2025. november 09. 12:57
Lassan saját űrhajót indítunk,Orsi lesz a kapitánya..😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
csapláros
•••
2025. november 09. 11:18 Szerkesztve
A Műszaki Egyetem már most képez szakembereket a moduláris atomerőművekhez. Ez megteremti a lehetőséget arra, hogy Magyarország is bekapcsolódhasson az ilyen típusú kiserőművek tervezésébe, fejlesztésébe, miközben persze vagy 60 körüli hasonló terv szerepel a tervezőasztalokon, Oroszországtól, Franciaországon, Lengyelországon, Kanadán át Argentínáig. A licenc illetve az alkatrészgyártás újabb lehetőségeket jelent. Anno pl. a középiskolai politechnika órák egyik gyakorlata volt az alumínium öntvény olajszűrők sorjázása, vagy a krómacél huzalok közönséges fémfűrésszel történő darabolása...
mr-woof-2
2025. november 09. 10:48
Ez jó meme lett: tinyurl.com/53pa5v62
