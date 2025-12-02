Nívós nemzetközi díjat kapott a Magyar Fejlesztési Bank (X)

Az elismerést ennek megfelelően olyan kategóriákban ítélik oda, mint a legjobb bankcsoport, a legjobb kereskedelmi bank, a legjobb fenntartható bank, illetve a legjobb lakossági banki innováció. Most a Magyar Fejlesztési Bank is helyet kapott az International Banker 2025 Banking Awards díjazottjai között: a hitelintézet „az év legjobb fejlesztési bankja Kelet-Európában” kategóriában lett győztes, elismerve a bank kiemelkedő hozzájárulását és vezető szerepét a pénzügyi ágazatban.

A díjat elsősorban olyan intézmények érdemelhetik ki, amelyek biztosítják a gazdasági növekedéshez nélkülözhetetlen tőkét, ésszerű módon gazdálkodnak a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokkal a fejlesztéspolitikai célok támogatása érdekében, illetve modern innovációkat hajtanak végre a biztonság és hatékonyság érdekében.

„Stratégiánk kiemelt elemeit képezi a magyar vállalkozások teljesítményének növelése, versenyképességük erősítése, valamint a zöld és digitális átállás elősegítése. Büszkék vagyunk, hogy a Magyar Fejlesztési Bank törekvéseit immáron a nemzetközi iparági szereplők is fel-, illetve elismerik. Továbbra is fontos szerepet kívánunk betölteni az EU-s visszatérítendő források kezelésében, a stratégiai beruházások finanszírozásában és a célzott ágazati fejlesztésekben” – nyilatkozta Zsámboki Zoltán, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese.