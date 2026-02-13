A modellváltás nem forma, hanem stratégia! Hogyan lett a Neumann János Egyetem regionális erőközpont? (X)

Egy alkalmazott tudományok egyetemének kutatási küldetése is van. A piac ma azt várja, hogy az intézmény valós technológiai problémákra adjon választ: hatékonyságnövelésre, digitalizációra, energia- és anyagtakarékos megoldásokra, valamint az ipari folyamatok automatizálására. Ezt a szemléletet jól mutatják az aktuális kutatási projektek, mint az ipari gyártási rendszerek fizikai intelligenciával támogatott modellezése és optimalizálása, illetve a fenntartható forgácsoló szerszámok generatív design alapú tervezése. Ilyen területekre épülnek azok a kétoldalú tudományos együttműködések, amelyek Szlovákiától Kínáig kötik össze a kecskeméti kutatókat nemzetközi partnerekkel.

A kertészeti karon a fenntartható gazdálkodás, a precíziós kertészet és a vízmegtartás a képzés és a kutatás kiemelt irányai, míg a gazdaságtudományi területen a holland partnerrel közösen működő MBA-program valamint a mesterszakok és az ezekre épülő doktori képzés teremti meg a teljes, egyetemen belül bejárható szakmai életpályát.

A nemzetköziesítés önálló lábbá vált. A külföldi hallgatók többsége önköltséges, de az intézmény egyre népszerűbb a magyar állami ösztöndíjprogramokban is. A CAMPUS II projekt pedig 2027-re hatszáz kollégiumi férőhellyel erősíti a vonzerőt. Az Erasmus és a Horizont források kiesését a Pannónia Program és a kétoldalú tudományos együttműködések pótolták. Az Erasmus-üggyel kapcsolatban hangsúlyos, hogy egy politikai kérdésre adott rossz válasz miatt közvetlenül a hallgatók és a kutatók kerültek büntetésbe. Ez egy fenyítés, amely nem kormányokat, hanem magyar fiatalok jövőjét sújtja.

Bozsonyi szerint a Neumann nem elméleti akadémikusokat, hanem gyakorlati szakembereket képez, az oktatók jelentős része is a vállalati világból érkezik. A cél, hogy a kutatásokból innováció, abból pedig erős, az egyetemet is támogatni képes innovációs ökoszisztéma szülessen. „Az igazi siker az lesz, amikor a volt hallgatóink már tőkeerős vállalkozóként térnek vissza, és nemcsak emlékből, hanem felelősségből támogatják az alma matert.”

A rektorhelyettes egy rövid mondattal zár: „Pályán vagyunk.” A Kecskeméten nem intézményi forma született újjá, hanem gondolkodásmód és ez az, ami a következő évtizedek stratégiáját is meghatározza a Neumann János Egyetemen.