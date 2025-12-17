A vészhelyzetek félremagyarázásával verné agyon a tagállami szuverenitást Brüsszel? – Mi az uniós alapszerződés 122-es klauzulája?

Az Európai Unió egyik kevéssé ismert, ám annál nagyobb hatalmú jogi eszköze korántsem arra lett kitalálva, hogy akár az Európai Tanács, akár az Európai Bizottság lesöpörhesse vele az egyes tagállamok tiltakozását. Tehát nem arra való, amire a december 18-ai uniós csúcson a háborúpárti uniós vezetők használni készülnek. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor szerint nem technikai kérdés, hogy visszaél-e ezzel a jogi lehetőséggel a brüsszeli elit, vagy a tagállami szuverenitás egyik utolsó védvonalát is átszakítja vele.

Mi is valójában a 122-es klauzula?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122-es cikke az a jogi klauzula, amely rendkívüli körülmények között lehetővé teszi, hogy az Európai Tanács minősített többséggel döntsön olyan kérdésekben is, ahol normál esetben egyhangúságra lenne szükség. Orbán Viktor szerint azzal, hogy Brüsszel olyan esetekben is ehhez az eszközhöz nyúlna, amelyek nem indokolják a használatát, tudatosan bontja le a nemzeti vétójog intézményét és teszi zárólejbe a nemzeti szuverenitást.