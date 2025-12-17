Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európai Bizottásg Magyarország orosz vagyon Ukrajna vétójog EU-csúcs Orbán Viktor Európai Unió Európai Tanács szuverenitás

A vészhelyzetek félremagyarázásával verné agyon a tagállami szuverenitást Brüsszel? – Mi az uniós alapszerződés 122-es klauzulája?

2025. december 17. 10:01

Mire való eredetileg az Európai Unió működéséről szóló szerződés cikkelye, és miért tiltakozik Orbán Viktor az ezzel való visszaélés ellen?

2025. december 17. 10:01
null

Az Európai Unió egyik kevéssé ismert, ám annál nagyobb hatalmú jogi eszköze korántsem arra lett kitalálva, hogy akár az Európai Tanács, akár az Európai Bizottság lesöpörhesse vele az egyes tagállamok tiltakozását. Tehát nem arra való, amire a december 18-ai uniós csúcson a háborúpárti uniós vezetők használni készülnek. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor szerint nem technikai kérdés, hogy visszaél-e ezzel a jogi lehetőséggel a brüsszeli elit, vagy a tagállami szuverenitás egyik utolsó védvonalát is átszakítja vele.

Mi is valójában a 122-es klauzula?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122-es cikke az a jogi klauzula, amely rendkívüli körülmények között lehetővé teszi, hogy az Európai Tanács minősített többséggel döntsön olyan kérdésekben is, ahol normál esetben egyhangúságra lenne szükség. Orbán Viktor szerint azzal, hogy Brüsszel olyan esetekben is ehhez az eszközhöz nyúlna, amelyek nem indokolják a használatát, tudatosan bontja le a nemzeti vétójog intézményét és teszi zárólejbe a nemzeti szuverenitást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A 122. cikk kimondja, hogy

rendkívüli helyzetben (például súlyos gazdasági zavar, energiaválság, ellátási nehézségek, járvány... stb.) esetén az Európai Bizottság javaslatára az Európai Tanács minősített többséggel hozhat döntéseket, ideértve akár pénzügyi támogatási mechanizmusok létrehozását is.

Eredetileg ez egy válságkezelő eszköznek készült, nem pedig általános döntéshozatali megoldásnak. Tehát olyan eshetőségekre, amikor a helyzet nem engedi meg, hogy politikai viták vagy egyéb hátráltató tényezők álljanak a minél előbbi cselekvés útjába. Az, hogy egyes uniós tagországok vezetői, illetve a Bizottság minden józan észnek ellentmondó módon, illetve a lehető leghamarabb a befagyasztott orosz állami vagyonnal akarja kitömni Ukrajnát, az semmilyen épeszű számítás szerint nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Miért kulcskérdés az egyhangúság megkerülése?

Számos stratégiai ügyben, például

  • külpolitika,
  • szankciók,
  • közös hitelfelvétel,
  • hadiipari finanszírozás,
  • bizonyos költségvetési kérdések

az uniós szerződések egyhangú döntéshozatalt írnak elő.

Ez a kisebb tagállamok egyik legfontosabb garanciája arra, hogy ne lehessen őket politikailag vagy gazdaságilag figyelmen kívül hagyni, illetve felülírni az érdekeiket. Ez nem valamiféle kivételezés, vagy igazságtalan kegy, épp ennek az ellenkezője: az államszövetségen belüli erőviszonyok kiegyenlítése, a demokratikus folyamatok biztosításának egyik záloga.

Ezt is ajánljuk a témában

A 122-es klauzula indokolatlan alkalmazása azonban könnyen veszélyes precedenst teremthet:

ha innentől az EU vezetése minden olyan szituációt, amikor a brüsszeli bürokraták által kívánt politikai irány nem kapja meg a teljes körű támogatást, válsághelyzetnek állít be, és minden válságot „rendkívülinek” minősít, akkor a kivétel válik szabállyá.

A vészhelyzet mint politikai eszköz

A magyar miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcs előtt arra figyelmeztetett: Brüsszel nem reagál a válságokra, nem megoldja, hanem felhasználja azokat. Álláspontja szerint az energia- és háborús válságra hivatkozva az EU vezetése fokozatosan leépíti a nemzeti vétójogot, és ezzel „csendes szerződésmódosítást” hajt végre politikai úton.

A magyar kormány úgy véli, ez nem technikai jogértelmezés, hanem hatalomkoncentráció, amely

a tagállamok megkérdezése nélkül, hosszú távon az EU föderális átalakítását készíti elő.

Mi a tét?

Ha a 122-es klauzula rutinszerű eszközzé válik, akkor

  • az egyhangúság elve kiüresedik, értelmét veszti,
  • a kisebb országok politikai súlya csökken,
  • intézményesül a kétsebességes Európai Unió, ahol a kisebb tagállamoknak semmiféle beleszólása nem lesz az államszövetség ügyeibe, illetve
  • az Európai Tanács szerepe erősödik a nemzeti kormányok rovására.

Orbán Viktor szerint ez az a pont, ahol a vita már nem Ukrajnáról, nem pénzről, hanem Európa jövőjéről szól: szuverén nemzetállamok együttműködéséről, vagy központilag irányított politikai unióról.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2025. december 17. 10:32 Szerkesztve
Politikai visszaélés egy gazdasági szempontokal létrehozott szabadkeresdelmi táborban. Ideológiai vezérelte lopakodó szuverenitásba való bevetkozàs precedens teremtèse megágyaz az eu szétesésének,
Válasz erre
1
0
RasPutin
2025. december 17. 10:30
komloisracok 2025. december 17. 10:25 HUXIT mielöbb, mert késő lesz Orbán Tusványos 2024. """"Kínától megkaptuk az ajánlatot, megkaptuk a maximális ajánlatot, nem fogunk jobbat kapni. Ez a következőképpen összegezhető. Kína messze van, számukra Magyarország európai uniós tagsága érték, szemben az amerikaiakkal, akik állandóan pedzegetik, hogy esetleg ki kéne nekünk onnan lépni. A kínaiak szerint ott jó helyen vagyunk, akkor is, ha az EU-s tagság korlátozást jelent, hiszen nem tudunk önálló kereskedelempolitikát folytatni, az uniós tagság közös kereskedelempolitikával jár.""""
Válasz erre
0
1
molga8
2025. december 17. 10:25
Lassan ki kéne lépni. Én pl szívesen lemondok a bevételem 30%-ról, ha békén hagynak minket migrációval, genderrel,woke-al, politikai korrekt beszéddel, cenzúrával, anti-kereszténységgel, ukrán fasz szopással sth stb. Nem minden az EU. Nem minden a pénz!!!
Válasz erre
1
0
komloisracok
2025. december 17. 10:25
HUXIT mielöbb, mert késő lesz
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!