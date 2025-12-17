Orbán Viktor: „A diktatúra irányába menetel Brüsszel” – exkluzív interjú

Nagy csatára készül Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök Brüsszelbe tartva arról beszélt, hogy levelet írt Vlagyimir Putyinnak a befagyasztott orosz vagyon ügyében, és jelezte: ha az Európai Bizottság az elkobzás mellett dönt, Magyarország megvédi saját pénzügyi szuverenitását – akár a devizatartalékok kimentésével is.

Orbán Viktor világossá tette: