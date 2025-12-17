Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin brüsszel magyarország EU-csúcs levél miniszterelnök európai bizottság orbán viktor

Orbán Viktor: „A diktatúra irányába menetel Brüsszel” – exkluzív interjú

2025. december 17. 06:54

A repülőgépen kérdeztük a miniszterelnököt a brüsszeli csihi-puhiról.

2025. december 17. 06:54
null

Nagy csatára készül Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök Brüsszelbe tartva arról beszélt, hogy levelet írt Vlagyimir Putyinnak a befagyasztott orosz vagyon ügyében, és jelezte: ha az Európai Bizottság az elkobzás mellett dönt, Magyarország megvédi saját pénzügyi szuverenitását – akár a devizatartalékok kimentésével is. 

Orbán Viktor világossá tette: 

Magyarország nem asszisztálna egy precedensértékű pénzügyi döntéshez.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

Nyitókép: Mandiner-grafika

kalmanok
•••
2025. december 17. 07:44 Szerkesztve
Már feltöltötték neki a kávéautomatákat.
peterhill1125
2025. december 17. 07:41
A történelem mindig is hordozott "kisiklott" elméjű vezetőket. De, ami most összejött Európában az a legrosszabb, ami minden képzeletet felűlmúl. A kapzsiság uralja a világot. Hiába van az egyházi, isteni intelmek és Jézus tanítása, vagy az erkölcsi útmutatás. A Gonosz győzött!
monicagellert
2025. december 17. 07:34
Milyen szánalmas, ahogy utánozza trumpot. Video Trump hasonló repülős interjújáról.youtube.com/watch?v=Ts5VXmjWhJ8&t=166s
gyzoltan-2
2025. december 17. 07:33
"„A diktatúra irányába menetel Brüsszel”" Óvatos duhaj Orbán Viktor..! A világért sem mondaná ki, hogy Brüsszelben a liberális terror az úr, a liberális terror uralkodik! -hát volt időnk 1945 óta megnevelődni..! -még a lehetséges gondolatainkat is megfojtották...
