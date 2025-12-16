Döntöttek a belgák az orosz vagyon befagyasztásáról: forrnak az indulatok Brüsszelben

Belgium elutasítja Ursula von der Leyen és szövetségesei tervét a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával Ukrajna számára nyújtandó kölcsönre, ami komoly akadályt jelent a december 18-19-i EU-csúcs előtt.

A Politico szerint négy uniós diplomata megerősítette, hogy Belgium visszautasította a Bizottság legújabb engedményeit, amelyek más tagállamok garanciáival próbálták volna megnyerni Brüsszelt. Emiatt valószínűtlen, hogy a csúcsig megállapodás születik. A tét a körülbelül 210 milliárd eurós (kb. 80 ezer milliárd forintos) kölcsön Ukrajnának, amelyet a befagyasztott orosz vagyon fedezne – ennek jelentős része a belga székhelyű Euroclearnél van elhelyezve. A terv szerint ez egy „reparációs kölcsön”, amelyet Ukrajna csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.