Döntöttek a belgák az orosz vagyon befagyasztásáról: forrnak az indulatok Brüsszelben

Ráfagyott a mosoly a brüsszeliek arcára: olyan gyomrosokat osztott ki a magyar miniszter, hogy még Zelenszkij is megérezte
Bóka János nem viccel.
Egyre többen kerülnek egy oldalra Magyarországgal.
Belgium elutasítja Ursula von der Leyen és szövetségesei tervét a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával Ukrajna számára nyújtandó kölcsönre, ami komoly akadályt jelent a december 18-19-i EU-csúcs előtt.
A Politico szerint négy uniós diplomata megerősítette, hogy Belgium visszautasította a Bizottság legújabb engedményeit, amelyek más tagállamok garanciáival próbálták volna megnyerni Brüsszelt. Emiatt valószínűtlen, hogy a csúcsig megállapodás születik. A tét a körülbelül 210 milliárd eurós (kb. 80 ezer milliárd forintos) kölcsön Ukrajnának, amelyet a befagyasztott orosz vagyon fedezne – ennek jelentős része a belga székhelyű Euroclearnél van elhelyezve. A terv szerint ez egy „reparációs kölcsön”, amelyet Ukrajna csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.
A javaslatot támogatja többek között Friedrich Merz német kancellár, Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és Emmanuel Macron francia elnök.
Ellenzi azonban Belgium, amely attól tart, hogy jogi kihívások vagy orosz ellenlépések esetén egyedül marad a pénzügyi kockázatokkal, ami akár az Euroclear hitelességét és a belga gazdaságot is veszélyeztetné. Hozzájuk csatlakozott Olaszország (Giorgia Meloni vezetésével), valamint Bulgária és Málta is alternatív megoldásokat sürget. További ellenzők Magyarország és Szlovákia, amelyek szintén vonakodnak garanciát vállalni.
A Bizottság minősített többséggel próbálná elfogadtatni a tervet (legalább 15 tagállam, az EU népességének 65 százalékát képviselve), hogy megkerülje az egyhangúságot, és a magyar miniszterelnök vétóját, aki már a kezdetektől fogyva ellenzi a tervet. Az ellenzők száma azonban növekszik, és Belgium kulcsfontosságú pozíciója miatt politikai szempontból kockázatos lenne erőszakosan átvinni a döntést.
A Politico kiemeli, hogy a támogatók – elsősorban Németország – szerint nincs reális alternatíva, mert a közös uniós hitelfelvétel egyhangúságot igényel, amit Magyarország blokkolhat. Merz szerint a kudarc hosszú távon súlyosan károsítaná az EU cselekvőképességét.
