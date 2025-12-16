Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ursula von der leyen eu csúcs brüsszel belgium

Döntöttek a belgák az orosz vagyon befagyasztásáról: forrnak az indulatok Brüsszelben

2025. december 16. 15:14

Egyre többen kerülnek egy oldalra Magyarországgal.

2025. december 16. 15:14
null

Belgium elutasítja Ursula von der Leyen és szövetségesei tervét a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával Ukrajna számára nyújtandó kölcsönre, ami komoly akadályt jelent a december 18-19-i EU-csúcs előtt.

A Politico szerint négy uniós diplomata megerősítette, hogy Belgium visszautasította a Bizottság legújabb engedményeit, amelyek más tagállamok garanciáival próbálták volna megnyerni Brüsszelt. Emiatt valószínűtlen, hogy a csúcsig megállapodás születik. A tét a körülbelül 210 milliárd eurós (kb. 80 ezer milliárd forintos) kölcsön Ukrajnának, amelyet a befagyasztott orosz vagyon fedezne – ennek jelentős része a belga székhelyű Euroclearnél van elhelyezve. A terv szerint ez egy „reparációs kölcsön”, amelyet Ukrajna csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

A javaslatot támogatja többek között Friedrich Merz német kancellár, Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és Emmanuel Macron francia elnök.

Ellenzi azonban Belgium, amely attól tart, hogy jogi kihívások vagy orosz ellenlépések esetén egyedül marad a pénzügyi kockázatokkal, ami akár az Euroclear hitelességét és a belga gazdaságot is veszélyeztetné. Hozzájuk csatlakozott Olaszország (Giorgia Meloni vezetésével), valamint Bulgária és Málta is alternatív megoldásokat sürget. További ellenzők Magyarország és Szlovákia, amelyek szintén vonakodnak garanciát vállalni.

A Bizottság minősített többséggel próbálná elfogadtatni a tervet (legalább 15 tagállam, az EU népességének 65 százalékát képviselve), hogy megkerülje az egyhangúságot, és a magyar miniszterelnök vétóját, aki már a kezdetektől fogyva ellenzi a tervet. Az ellenzők száma azonban növekszik, és Belgium kulcsfontosságú pozíciója miatt politikai szempontból kockázatos lenne erőszakosan átvinni a döntést.

A Politico kiemeli, hogy a támogatók – elsősorban Németország – szerint nincs reális alternatíva, mert a közös uniós hitelfelvétel egyhangúságot igényel, amit Magyarország blokkolhat. Merz szerint a kudarc hosszú távon súlyosan károsítaná az EU cselekvőképességét.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. december 16. 16:14
ha Oroszország háborús jóvátételt fizet vagyis SOHA
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. december 16. 16:14
úgy nézem, hogy Trump-al a háta mögött könnyű lesz a főninek kirobbantani a forradalmat. Már csak a leghülyébbek hajlandóak mindent feláldozni a brüsszeli bűnszövetségért.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. december 16. 16:13
A többiek meg -mint a lány aki nagyon kefélne de szűz is akar maradni- hallgatnak mint szar a fűben amíg azt látják, hogy akik vannak azok elegendőek, hogy elvigyék a balhét
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. december 16. 16:08
Jé, nem akarnak gazdasági hara-kirit meg tizedikről való kiesést a belgák? Még Ursula Führerin kedvéért sem? Hogy mik vannak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!