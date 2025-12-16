Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Ukrajna Bóka János

Ráfagyott a mosoly a brüsszeliek arcára: olyan gyomrosokat osztott ki a magyar miniszter, hogy még Zelenszkij is megérezte

2025. december 16. 14:03

Bóka János nem viccel.

2025. december 16. 14:03
null

Magyarország nem fog vállalni Ukrajna irányába olyan pénzügyi kötelezettséget vagy jogi felelősséget, amely terhet jelentene a magyar emberek és a magyar költségvetés számára – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésén Brüsszelben.

A miniszter az Ukrajna finanszírozásáról folyó egyeztetésekkel kapcsolatban elmondta: a kérdésben végső soron az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács e heti ülésén a tagállami vezetőknek kell majd állást foglalniuk. A mai tanácskozás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az álláspontok ismét ütközzenek – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

Bóka János hangsúlyozta:

Magyarország álláspontja szerint Ukrajna pénzügyi támogatásáról csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a Donald Trump amerikai elnök vezette békefolyamatot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani üléssel párhuzamosan Berlinben és más helyszíneken is tárgyalások zajlanak, ezért különösen fontos, hogy az európai döntések a békefolyamatot erősítsék, és ne gyengítsék – ahogy eddig tették.

Ezt is ajánljuk a témában

Kiemelte: Magyarország számos alkalommal egyértelművé tette, hogy csak olyan megoldásokat tud támogatni, amelyek megfelelnek a nemzetközi jog és az uniós jog előírásainak, és nem támogatja azokat az „innovatív jogi megoldásokat”, amelyek a szerződések betűjét és szellemét megkerülve tennék lehetővé döntések meghozatalát.

A zárolt orosz vagyonnal – melyből az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitelt fizetné ki Brüsszel – kapcsolatban Bóka János elmondta: jelenleg erről az egyetlen javaslatról folyik tárgyalás. Megítélése szerint azonban számos jogi és pénzügyi akadály áll fenn, amelyet eddig nem sikerült felszámolni, ezért

Magyarország ezt a megoldást nem támogatja.

A miniszter kitért arra is, hogy a keddi tanácskozás napirendjén szerepel az uniós bővítési politika. Elmondta: Magyarország nem tudja támogatni az elnökség által előterjesztett következtetéstervezetet, mivel a „bővítéspolitika kiegyensúlyozatlanná vált”.

Indokolatlanul negatív képet fest a georgiai és a nyugat-balkáni folyamatokról, Ukrajna esetében pedig valótlan helyzetértékelésen és irreális politikai célkitűzéseken alapul

– mondta. Hozzátette: a szöveg magában hordozza annak veszélyét is, hogy a bővítéssel kapcsolatos technikai döntések az eddigi gyakorlat és az uniós szabályok megkerülésével születnek meg.

Ezt Magyarország elutasítja és megvétózza

– szögezte le.

A tanácskozáson szó lesz az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről is. Bóka János közölte: a magyar álláspont egyértelmű: mindaddig nem lehet új többéves pénzügyi keretről megállapodni, amíg Magyarország nem kapta meg a neki járó forrásokat az előző ciklusból. Hangsúlyozta: érdemi tárgyalás csak valódi forrásokról lehetséges, amelyeket nem lehet politikai vagy ideológiai megfontolások alapján elvonni.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 16. 15:46
„Kimondta a bíróság, hogy a Magyar Nemzet, az Index és a Ripost is hazudott, amikor nyáron azt állították, hogy a TISZA készítette volna az Index által hamisított és a teljes kormánypropaganda által terjesztett adóemeléses mesét” jujj de kinos
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. december 16. 15:33
Helyes. Minden szava aranyat ér. Remélem a magyaroknak😀
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. december 16. 15:26
A Balkán - tetszik vagy sem - Európa szerves része míg Ukrajna önállóan soha sem volt az csak, mint az orosz birodalom része. A bővítésnél ennek is szerepet kéne játszania.
Válasz erre
0
0
simakutya
2025. december 16. 15:20
Meg kell őket dolgoztatni még a vétóért is ,napokig kellene őket hitegetni mondják csak a baromságot, aztán a 4. napon vétózni. Ahogy babis szokta.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!