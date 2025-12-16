Ráfagyott a mosoly a brüsszeliek arcára: olyan gyomrosokat osztott ki a magyar miniszter, hogy még Zelenszkij is megérezte

Magyarország nem fog vállalni Ukrajna irányába olyan pénzügyi kötelezettséget vagy jogi felelősséget, amely terhet jelentene a magyar emberek és a magyar költségvetés számára – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésén Brüsszelben.

A miniszter az Ukrajna finanszírozásáról folyó egyeztetésekkel kapcsolatban elmondta: a kérdésben végső soron az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács e heti ülésén a tagállami vezetőknek kell majd állást foglalniuk. A mai tanácskozás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az álláspontok ismét ütközzenek – tette hozzá.