Brüsszel teljesen megtébolyult: parancsba adnák a melegházasság intézményesítését, Lengyelország Orbán Viktorról venne példát

Egyre közelebb merészkedik a Bíróság a diktatórikus eszközökhöz.
A Do Rzeczy lengyel lap cikke élesen bírálta az Európai Unió intézkedéseit, különösen az Európai Unió Bíróságának (EUB) azon döntését, amely kötelezi Lengyelországot a más tagállamokban kötött azonos nemű házasságok elismerésére. Az Ordo Iuris jogászai szerint ez túlmegy a Bíróság hatáskörén, és sérti a lengyel szuverenitást.
A szerző kiemeli:
hasonló nyomásgyakorlás tapasztalható az uniós források jogállamisághoz kötése, abortusz finanszírozása és LMBTQ-jogok területén is.
A cikk szerint ezek a lépések veszélyeztetik Közép-Európa – így Magyarország – önrendelkezését is;
példaként említi Orbán Viktor kormányának ellenállását Brüsszel központosító törekvéseivel szemben.
Egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy az EUB ítélete jogellenes. Az ítéletet a Bíróság joghatóságán kívül hozták, amelyet az európai szerződések szigorúan meghatároznak”
– olvasható a cikkben.
Az Ordo Iuris ügyvédei észrevételeikben többek között emlékeztettek a lengyel Sejm két, Lengyelország EU-csatlakozásakor nagy többséggel elfogadott határozatára is, amelyek hangsúlyozták, hogy „a társadalmi élet erkölcsi rendjére, a család, a házasság és a nevelés méltóságára, valamint az élet védelmére vonatkozó lengyel jogszabályok nem képezik nemzetközi szabályozás által előírt korlátozások tárgyát”.
A csatlakozási népszavazáson a lengyelek soha nem szavaztak olyan közösséghez való csatlakozás mellett, amely beavatkozna a lengyel családjogba vagy az élet védelmének hatályába – hívta fel a figyelmet a lap.
Mint azt sajnos túl jól is ismerjük, a szuverenitásáért küzdő tagállamok, így Magyarország is folyamatosan vérre menő harcot vív a brüsszeli nyomásgyakorlással szemben. Hazánk legutóbb az antifa terror ügyében ment neki a minden határt átlépő brüsszeli gépezetnek.
