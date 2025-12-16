Brüsszel teljesen megtébolyult: parancsba adnák a melegházasság intézményesítését, Lengyelország Orbán Viktorról venne példát

példaként említi Orbán Viktor kormányának ellenállását Brüsszel központosító törekvéseivel szemben.

Egyértelműen hangsúlyozni kell, hogy az EUB ítélete jogellenes. Az ítéletet a Bíróság joghatóságán kívül hozták, amelyet az európai szerződések szigorúan meghatároznak”

– olvasható a cikkben.

Az Ordo Iuris ügyvédei észrevételeikben többek között emlékeztettek a lengyel Sejm két, Lengyelország EU-csatlakozásakor nagy többséggel elfogadott határozatára is, amelyek hangsúlyozták, hogy „a társadalmi élet erkölcsi rendjére, a család, a házasság és a nevelés méltóságára, valamint az élet védelmére vonatkozó lengyel jogszabályok nem képezik nemzetközi szabályozás által előírt korlátozások tárgyát”.

A csatlakozási népszavazáson a lengyelek soha nem szavaztak olyan közösséghez való csatlakozás mellett, amely beavatkozna a lengyel családjogba vagy az élet védelmének hatályába – hívta fel a figyelmet a lap.