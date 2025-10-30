Rettegésben élnek Zelenszkijék – az ukrán elnök bosszúra szólította fel az Egyesült Államokat és Európát

Minden érintett katasztrófavédelmi szakember bevonásra került, hogy a lehető leggyorsabban helyreállítsuk az energia- és vízellátást. Mindenhol, ahol az jelenleg hiányzik”

– fogalmazott az elnök, aki egyúttal bosszúra szólított fel. Volodimir Zelenszkij azt szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok, Európa és a G7-ek vezessenek be új szankciókat Oroszország ellen – írja a Kárpáthír.

A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek, és öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott – közölte Ivan Fedorov kormányzó.

Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.