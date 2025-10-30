Ft
10. 30.
csütörtök
ukrán-orosz háború Volodimir Zelenszkij ukrajna

Rettegésben élnek Zelenszkijék – az ukrán elnök bosszúra szólította fel az Egyesült Államokat és Európát

2025. október 30. 16:53

Éjszaka komoly csapást mértek az oroszok Ukrajnára.

2025. október 30. 16:53
null

Ukrajna korlátozta az áramellátást az összes régióban, miután Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást indított az energetikai infrastruktúra ellen – közölte csütörtökön az ukrán energiaügyi miniszter.

Az éjszaka folyamán Ukrajna energetikai rendszere újabb hatalmas, rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadásnak volt kitéve. A támadás újabb károkat okozott az energetikai infrastruktúrában”

– írta a tárcavezető, Szvitlana Hrincsuk a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett nyilatkozatában.

Ukrán források szerint több mint 650 drónnal és 50 rakétával támadtak az oroszok, rettegésben tartva háborús ellenfelüket.

Julija Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy Oroszország a múlt heti hatalmas légitámadás után „humanitárius katasztrófát akar okozni Ukrajnában, hogy az egybeessen a tél beköszöntével”.

Minden érintett katasztrófavédelmi szakember bevonásra került, hogy a lehető leggyorsabban helyreállítsuk az energia- és vízellátást. Mindenhol, ahol az jelenleg hiányzik”

– fogalmazott az elnök, aki egyúttal bosszúra szólított fel. Volodimir Zelenszkij azt szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok, Európa és a G7-ek vezessenek be új szankciókat Oroszország ellen – írja a Kárpáthír.

A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek, és öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott – közölte Ivan Fedorov kormányzó.

Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.

(Mandiner/MTI)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 21 komment

hunyadyt
2025. október 30. 18:41
Ez így nem ér, hogy a ruszkik is visszalőnek. Nem csoda, hogy így zselének is elment már a kedve az egésztől.
2
0
bubi55
2025. október 30. 18:23
ja csak te támadhatsz infrastruktúrájukat, mélyen az országba, a front vonalon meg semmi, csak nyúzni akarod nem nyerni vagy békét kötni mert tudod, hogy neked annyi... Van, hogy a fagyi vissza nyal...
2
0
Mich99
2025. október 30. 18:13
Ja, arra nem gondoltak..., hogy az oroszoknak is vannak drónjaik...
1
0
londonbaby
•••
2025. október 30. 18:08 Szerkesztve
ez a büdös náci patkány már megint megmondja ki mit csináljon ? talán neki is legalább egy íjat kéne ragadnia és az első sorban megdögleni ukrajnáért !!!! nem állandóan kunyerálni.. baszki ebből áll az élete hogy megússza a megdöglést repked ide oda és lejmol.. meg uszít mindenkit hogy hajrá gyerünk menjetek harcolni ukrajnáért.. dögölj meg a kibaszott ukrajnáddal együtt te rohad náci népirtó kutya !!!! ilyen egy kibaszott rohadt egy patkány nincs még egy csak magyar pötike petike, alias Plútó.
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!