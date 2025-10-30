Rettegésben élnek Zelenszkijék – az ukrán elnök bosszúra szólította fel az Egyesült Államokat és Európát

A Tisza Párt „titkolt” főhadiszállása előtt bukkant fel egy sokatmondó üzenet Zelenszkijéknek
Éjszaka komoly csapást mértek az oroszok Ukrajnára.
Ukrajna korlátozta az áramellátást az összes régióban, miután Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást indított az energetikai infrastruktúra ellen – közölte csütörtökön az ukrán energiaügyi miniszter.
Az éjszaka folyamán Ukrajna energetikai rendszere újabb hatalmas, rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadásnak volt kitéve. A támadás újabb károkat okozott az energetikai infrastruktúrában”
– írta a tárcavezető, Szvitlana Hrincsuk a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett nyilatkozatában.
Ukrán források szerint több mint 650 drónnal és 50 rakétával támadtak az oroszok, rettegésben tartva háborús ellenfelüket.
Julija Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy Oroszország a múlt heti hatalmas légitámadás után „humanitárius katasztrófát akar okozni Ukrajnában, hogy az egybeessen a tél beköszöntével”.
Minden érintett katasztrófavédelmi szakember bevonásra került, hogy a lehető leggyorsabban helyreállítsuk az energia- és vízellátást. Mindenhol, ahol az jelenleg hiányzik”
– fogalmazott az elnök, aki egyúttal bosszúra szólított fel. Volodimir Zelenszkij azt szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok, Európa és a G7-ek vezessenek be új szankciókat Oroszország ellen – írja a Kárpáthír.
A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek, és öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott – közölte Ivan Fedorov kormányzó.
Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.
(Mandiner/MTI)
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP