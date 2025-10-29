Zelenszkij állhat a filmes cég sikersztorija mögött, amely most dróngyártóként kaszál az orosz—ukrán háborún

Elemző: Zelenszkij nyíltan fellázadt az amerikaiak ellen
Valóságos leszámolás zajlik Ukrajnában a korrupcióellenes intézményekkel szemben, de mit fog ehhez szólni az Egyesült Államok?
A felfutó ukrán hadiipar talán legbizarrabb története lehet a Fire Point profilváltása és meggazdagodása.
2022 előtt casting-ügynökségként és forgatási helyszín-szolgáltatóként ismert, Fire Point névre hallgató vállalkozás idén nagyjából egymilliárd dollárnyi megrendeléssel áll az ukrán védelmi beszerzések élén — írja a New York Times.
A cég fő terméke a viszonylag olcsó, de nagy hatótávolságú robbanódrón, amelynek tömeges alkalmazása jelentős szerepe van az orosz energia-infrastruktúra elleni kampányban. Mindez az orosz—ukrán háború szükségleteit fedező innováció sikertörténete lehetne, ha nem vetődnének fel súlyos kérdések
A Fire Point jogilag egy 2022 előtti filmes cégből nőtt ki; tulajdonosi és vezetői szintjein a szórakoztatóiparhoz kötődő neveket találunk. A vállalat – a cégvezetés szerint – körülbelül 30 titkos telephelyen gyártja könnyű anyagokból (hungarocell, rétegelt lemez, karbon) az FP-1 típusú robbanódrónokat, amelyek 850 mérföld körüli hatótávolsággal, nagyjából 130 fontos robbanótöltettel képesek célba érni.
A New York Times szerint
a Fire Point idén mintegy 1 milliárd dollárnyi állami szerződést kapott; ami jelentős részesedésnek mondható az ukrán védelmi beszerzések terén.
Egy kormányzati ellenőrzés megállapította, hogy a kötelező ármegállapodás elmaradása miatt
a szerződések mintegy 16,7 millió dollárral lehettek drágábbak a becsült költségeknél, és felmerült, hogy a cég kapcsolatainak szerepe volt a gyors előrelépésben.
Voltak korai minőségi problémák is: független felügyelők és egy volt vezető tiszt szerint az egyes versenytársak megoldásai jobb vezetési-zavarás elleni tulajdonságokat eredményeztek, mégsem ezek kapták a megrendeléseket, hanem a Fire Point.
A cikk szerint a Fire Point jelenlegi tulajdonosa és alapítója, Jehor Skalyha
korábban olyan produkciós cégeket vezetett, amelyek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök filmjeiben is közreműködtek.
A vállalatot irányító kör tehát ugyanabból a kulturális és üzleti közegből érkezett, amelyből az államfő is felemelkedett, ez pedig politikailag rendkívül kényes helyzetet teremt.
Különösen egy olyan időszakban, amikor az ukrán védelmi beszerzések átláthatóságát egyre több nemzetközi bírálat éri.
Ezt is ajánljuk a témában
Valóságos leszámolás zajlik Ukrajnában a korrupcióellenes intézményekkel szemben, de mit fog ehhez szólni az Egyesült Államok?
A Fire Point emelkedése – és a hozzá kapcsolódó korrupciós vizsgálatok – azért is vetnek árnyékot Zelenszkijre, mert
A cég körül zajló vizsgálatok azt firtatják, vajon a Fire Point
Bár mind Zelenszkij, mind a Fire Point tagadta, hogy létezne ilyen kapcsolat, a New York Times szerint
a gyanú, miszerint a háborús fegyverüzletből az elnök korábbi környezetéhez tartozók is profitálnak, komoly politikai és erkölcsi kérdéseket vet fel.
Különösen egy olyan országban, amely éppen a korrupcióval vívott harcát próbálja bizonyítani a Nyugat felé, és ahol az elnök köreinek vizsgálatáért gyakorlatilag leradírozták a térképről a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU).
Ezt is ajánljuk a témában
Miután a korrupcióellenes szervezet Zelenszkij köre ellen kezdett nyomozni, váratlanul házkutatások és nyomozások célpontjává vált.
A történet fontos eleme, hogy a Fire Point fejleszti az ukránok nagy hatótávolságú, Flamingo elnevezésű dróntípusát is: a sugárhajtású, közel 1800 mérföldes hatótávolságú harci eszközre sokan – többek között az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége (CIA) is – a hadi helyzetet alapjaiban megfordítani képes fegyverként tekintenek.
A drón jelenleg azonban egyelőre kísérleti stádiumban van, és távol áll attól, hogy a gyakorlatban is bizonyíthasson. Ha pedig a korrupcióellenes vizsgálat eredménye kimutatja az állam legfelső köreihez vezető szálakat, akkor könnyen lehet, hogy a vágyott csodafegyver mindörökre csak álom marad. Bár az is lehetséges, hogy a fejlesztést az ukrán hadiipar más szereplői folytatják tovább, hiszen nemrég robbant a hír, miszerint az ország már komoly külföldi fegyverexportra készül.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig azt hittük, hogy ilyen kategória nem létezhet, de most váratlant húzott az ukrán hadiipar. Csak a hajlandók koalíciója meg ne tudja...
***
Fotó: Niklas HALLE'N / AFP