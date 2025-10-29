Zelenszkij állhat a filmes cég sikersztorija mögött, amely most dróngyártóként kaszál az orosz—ukrán háborún

A Fire Point jogilag egy 2022 előtti filmes cégből nőtt ki; tulajdonosi és vezetői szintjein a szórakoztatóiparhoz kötődő neveket találunk. A vállalat – a cégvezetés szerint – körülbelül 30 titkos telephelyen gyártja könnyű anyagokból (hungarocell, rétegelt lemez, karbon) az FP-1 típusú robbanódrónokat, amelyek 850 mérföld körüli hatótávolsággal, nagyjából 130 fontos robbanótöltettel képesek célba érni.

Komoly vádak a cég ellen

A New York Times szerint

a Fire Point idén mintegy 1 milliárd dollárnyi állami szerződést kapott; ami jelentős részesedésnek mondható az ukrán védelmi beszerzések terén.

Egy kormányzati ellenőrzés megállapította, hogy a kötelező ármegállapodás elmaradása miatt