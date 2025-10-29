Háborús biznisz: Zelenszkij eddig hadianyagért könyörgött, most külföldre adná el a „felesleges fegyvereit”

- az FPV-,
- az elfogó- és
- a mélytámadó drónok előállítását és szállítását.
A döntés része annak az átfogó stratégiának, amellyel Kijev az orosz–ukrán háború közepette nemzetközivé tenné védelmi iparát, és új bevételi forrásokat teremtene a hadsereg számára.
Zelenszkij már júniusban jelezte: Ukrajna nemcsak saját szükségleteit, hanem a szövetségeseit is elláthatná modern védelmi technológiákkal, mivel
az ország dróngyártó kapacitása mára túlnőtt a belső finanszírozási lehetőségeken.
A 2022-es orosz invázió óta több mint 200 drónfejlesztő vállalat jött létre, amelyek olcsó, gyorsan adaptálható rendszereikkel formálták át a modern hadviselést.