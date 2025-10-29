Háborús biznisz: Zelenszkij eddig hadianyagért könyörgött, most külföldre adná el a „felesleges fegyvereit”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb fordulatot jelentett be az ország hadiiparában: novembertől megkezdődhet a „kontrollált fegyverexport”, vagyis Ukrajna saját gyártású fegyvereket és drónokat értékesíthet külföldön, elsősorban nyugaton – adta hírül a Kyiv Independent.

Ukrán drónkezelők egy sikeres támadást követnek nyomon – Úgy tűnik, Ukrajna már nem minden téren szorul támogatásra

Forrás: Ed JONES / AFP

Az erről szóló elnöki utasítást október 28-án hozta nyilvánosságra Zelenszkij a közösségi médiában, aki a védelmi minisztériumot bízta meg a program végrehajtásával.