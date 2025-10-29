Ft
10. 29.
szerda
ukrán drónok fegyvergyártás Ukrajna orosz-ukrán háború dróngyártás Volodimir Zelenszkij drón hadiipar Egyesült Államok

Háborús biznisz: Zelenszkij eddig hadianyagért könyörgött, most külföldre adná el a „felesleges fegyvereit”

2025. október 29. 16:14

Eddig azt hittük, hogy ilyen kategória nem létezhet, de most váratlant húzott az ukrán hadiipar. Csak a hajlandók koalíciója meg ne tudja...

2025. október 29. 16:14
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb fordulatot jelentett be az ország hadiiparában: novembertől megkezdődhet a „kontrollált fegyverexport”, vagyis Ukrajna saját gyártású fegyvereket és drónokat értékesíthet külföldön, elsősorban nyugaton – adta hírül a Kyiv Independent.

Ukrán drónkezelők egy sikeres támadást követnek nyomon – Úgy tűnik, Ukrajna már nem minden téren szorul támogatásra
Ukrán drónkezelők egy sikeres támadást követnek nyomon – Úgy tűnik, Ukrajna már nem minden téren szorul támogatásra
Forrás: Ed JONES / AFP

Az erről szóló elnöki utasítást október 28-án hozta nyilvánosságra Zelenszkij a közösségi médiában, aki a védelmi minisztériumot bízta meg a program végrehajtásával.

Az elnök egyúttal elrendelte, hogy az év végéig teljesítsék a dróngyártási célokat, különösen

  • az FPV-,
  • az elfogó- és
  • a mélytámadó drónok előállítását és szállítását.

A döntés része annak az átfogó stratégiának, amellyel Kijev az orosz–ukrán háború közepette nemzetközivé tenné védelmi iparát, és új bevételi forrásokat teremtene a hadsereg számára.

Zelenszkij már júniusban jelezte: Ukrajna nemcsak saját szükségleteit, hanem a szövetségeseit is elláthatná modern védelmi technológiákkal, mivel

az ország dróngyártó kapacitása mára túlnőtt a belső finanszírozási lehetőségeken.

A 2022-es orosz invázió óta több mint 200 drónfejlesztő vállalat jött létre, amelyek olcsó, gyorsan adaptálható rendszereikkel formálták át a modern hadviselést.

A most bevezetendő exportprogram célja, hogy

a felesleges vagy tartalékban lévő fegyvereket értékesítsék, a bevételt pedig sürgősen szükséges eszközök – például elfogó drónok – beszerzésére fordítsák.

Az új exportstratégia lehetővé tenné, hogy Ukrajna

  • az Egyesült Államokon túl
  • Európába,
  • a Közel-Keletre és
  • Afrikába is szállítson.

Sőt Zelenszkij szerint már több afrikai országgal folynak a tárgyalások, és már ki is választották az első partnerországot.

A döntés előzménye, hogy az ukrán hadiipari vállalatok májusban nyílt levélben kérték az elnöktől az exportkorlátozások feloldását, mivel a jelenlegi engedélyezési rendszer rendkívül nehézkes. Zelenszkij az utóbbi hónapokban egyre inkább hajlandóságot mutatott a hadiipari külkereskedelem liberalizálásra.

Bár Washington és Kijev között továbbra sem született megállapodás a nagy fegyvervásárlásokról, amely amerikai és ukrán fegyverrendszerek cseréjéről szólt volna, Zelenszkij szerint a mostani program bizonyítja Ukrajna ipari önállóságát.

***

Fotó: Carl Court / POOL / AFP

