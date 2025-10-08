Sokkoló adat: egyszerűen eltűnt félmillió ukrán fegyver

„Másrészt, ami ugyancsak magyarázhatja a helyzetet, hogy a Nyugatról érkező fegyverek sokkal szigorúbb végfelhasználás-ellenőrzés (EUM) alá esnek. Tételesen nyomon követik az összes ilyen tételt, ami azt eredményezi, hogy a nyugati fegyverek sokkal ritkábban „tűnnek el”. Másrészt persze egy nehézfegyvert nem is lehet csak úgy eltüntetni…” – tette hozzá az Oeconomus igazgatója.

Ukrajnában egyébként nem teljesen ismeretlen a jelenség: a Szovjetunió összeomlása után a megfelelő ellenőrzés nélkül maradt szovjet fegyverraktárakból is „eltűntek” a fegyverek

– ez ugye egyben nagy tragédia is az ország számára, mert ha azok a fegyverek rendelkezésre álltak volna 2022-ben, a háború kirobbanásakor, akkor sokkal jobb lenne a helyzet az eszközök és lőszer tekintetében. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) 1992-ben a szovjet örökségben maradt katonai eszközöket 89 milliárd dollárra becsülte. Ebből 1998-ra 32 milliárd dollárnyi fegyver „eltűnt”, aztán az ukrán készletből származó fegyverek haduraknál, lázadóknál és helyi terrorista csoportoknál tűntek fel többek között Libériában, Kolumbiában vagy Sierra Lionéban.

Hol köthettek ki a mostani fegyverek?

Bendarzsevszkij Anton lapunk ezen kérdésére úgy válaszolt, hogy alapvetően három lehetséges helyre „távozhatnak” ezek a fegyverek.