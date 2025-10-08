Sokkoló adat: egyszerűen eltűnt félmillió ukrán fegyver

Itt a bizonyíték, hogy a Kalasnyikov gépkarabélyok sem tönkretehetetlenek (VIDEÓ)
Egy ukrán katona a harctéren tapasztalta meg az AK-74-es tökéletlenségét.
Senki sem tudja, hol lehet több százezer fegyver, amely Ukrajnából tűnt el mindössze három év alatt. Az ügy számos kérdést felvet, ha az ukrán fegyverek csak egy része is rossz kezekbe került, már annak is súlyos következménye lehet.
Nyoma veszett több százezer ukrán fegyvernek – ez derült ki az ukrajnai statisztikai oldal, az opendatabot.ua múlt héten közölt adataiból. A portál szerint az orosz invázió megindulása óta 491 ezer kézifegyver tűnt el az országból, főleg tavaly szeptember óta ugrott meg a számuk. A fegyverek ráadásul egyszerűen csak elveszettként lettek lejelentve, mindössze 6 százalékukat lopták el.
A portál adatai szerint a félmillió kézifegyver 30,5 százaléka automata, 27,6 százaléka pedig vadászfegyver. A legnagyobb mennyiségben AK-74-es gépkarabélyok és Makarov pisztolyok tűntek el, előbbiből 99 ezer, utóbbiból 21 ezer hiányzik.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy ukrán katona a harctéren tapasztalta meg az AK-74-es tökéletlenségét.
Bendarzsevszkij Anton, Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Mandiner kérdésére rámutatott, hogy a nyilvántartásban az „elveszett” fegyver adminisztratív jogi kategória: sokszor harci cselekményekben megsemmisült, hátrahagyott vagy vissza nem szerzett fegyverekre, illetve készletezési hibákra is ezt a rubrikát használják. A katonáknak például kifejezetten javasolják, hogy gyűjtsenek bizonyítékot, ha a fegyver harcban veszett el – ez mutatja, hogy az „elvesztés” nem feltétlenül bűncselekmény.
Vagyis alapvetően az alábbi lehetőségek jöhetnek szóba:
Ezt is ajánljuk a témában
Az eset a magyar–ukrán határ kárpátaljai szakaszán történt, szerda este.
Külön érdekesség, hogy a legnagyobb részben nem nyugati, hanem szovjet típusú fegyverek tűnnek el – például AK-74-esek és Makarov pisztolyok. Ez persze leginkább abból fakad, hogy az ukrán fegyveres- és rendvédelmi állomány elsősorban még a szovjet hátterű fegyvereket használja, ami a Nyugatról jön, az főleg nehézfegyver és lőszer.
„Másrészt, ami ugyancsak magyarázhatja a helyzetet, hogy a Nyugatról érkező fegyverek sokkal szigorúbb végfelhasználás-ellenőrzés (EUM) alá esnek. Tételesen nyomon követik az összes ilyen tételt, ami azt eredményezi, hogy a nyugati fegyverek sokkal ritkábban „tűnnek el”. Másrészt persze egy nehézfegyvert nem is lehet csak úgy eltüntetni…” – tette hozzá az Oeconomus igazgatója.
Ukrajnában egyébként nem teljesen ismeretlen a jelenség: a Szovjetunió összeomlása után a megfelelő ellenőrzés nélkül maradt szovjet fegyverraktárakból is „eltűntek” a fegyverek
– ez ugye egyben nagy tragédia is az ország számára, mert ha azok a fegyverek rendelkezésre álltak volna 2022-ben, a háború kirobbanásakor, akkor sokkal jobb lenne a helyzet az eszközök és lőszer tekintetében. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) 1992-ben a szovjet örökségben maradt katonai eszközöket 89 milliárd dollárra becsülte. Ebből 1998-ra 32 milliárd dollárnyi fegyver „eltűnt”, aztán az ukrán készletből származó fegyverek haduraknál, lázadóknál és helyi terrorista csoportoknál tűntek fel többek között Libériában, Kolumbiában vagy Sierra Lionéban.
Bendarzsevszkij Anton lapunk ezen kérdésére úgy válaszolt, hogy alapvetően három lehetséges helyre „távozhatnak” ezek a fegyverek.
„Bizonyos esetben (fegyverkereskedelem) ez lehet persze bevételi forrás. Valószínűleg jelentős része egyszerűen a fronton semmisül meg vagy veszik el. De feltételezhetően nem elhanyagolható az a mennyiség, ami rossz kezekbe kerül” – mondta a szakértő.
Ukrajna számára a legnagyobb kockázat, ha belföldön használják őket. Oroszországban erre már vannak példák, mert kimutatható az erőszak növekedése a háborúhoz kapcsolódóan. Ha könnyebb lesz fegyverhez jutni a belföldi forgalomban, akkor növekedhet a szervezett bűnözés, rablások, gyilkosságok aránya az országban. A fegyverek továbbá nemcsak bűnözői csoportokat erősítenek meg, hanem összefonódnak a kábítószer-kereskedelemmel is.
A fegyverkereskedelem és a drogkereskedelem között bizonyított kapcsolatok vannak – a fegyverek védelem, megfélemlítés és ellenőrzés céljára szolgálnak.
A legfontosabb kérdés az lesz, hogy háború után hogyan tudja az ukrán hatalom visszaszerezni a lakosság és a bűnözői körök kezében lévő fegyvereket. Nem mindegy, hogyan ér véget a háború, de rosszabb kimenetel esetén demoralizált, csalódott, nehéz gazdasági helyzetben lévő országban a könnyen elérhető, és a lakosság kezében nagy számban lévő lőfegyverek biztosan növelhetik majd az erőszak szintjét.
Ez egyben komoly kihívás lehet az Európai Unió számára is, hiszen ez a legnagyobb háború Európában a II. világháború lezárása óta. Jelenleg legalább 600-700 ezer ember harcol a fronton, a sebesültek és halottak száma már bőven meghaladhatta az egymillió főt. A harcok miatt a lőfegyverek, aknák, kézigránátok száma nagyon magas. Ennek a visszaszorítását nem lesz könnyű kontrollálni a háborút követően.
Felmerülhet a kérdés, milyen értéket képviselnek ezek a fegyverek. Az Oeconomus igazgatója szerint nehéz pontos becslést mondani ezekre az eszközökre. Egy AK-74-es ára önmagában 600-1000 dollár között lehet a feketepiacon. Vagyis ha önmagában majdnem százezer AK-74-es „tűnt el”, az alsóhangon 60-100 millió dollár lehet. Vagyis az egész eltűnt készlet ha ép állapotban lenne, akkor alsóhangon minimum 250 millió dollárt érne. De
Ezt is ajánljuk a témában
Egy 26 éves munkácsi nő próbálta meg a tárgyakat átszállítani Magyarországra.
fontos hangsúlyozni, hogy ennek egy jelentős rész valószínűleg tényleg a harcokban semmisült meg vagy tűnt el.
„Persze, ha csak egy kis része is rossz kezekbe került, ekkora mennyiségnél ez is jelentős szám. Az igazi probléma majd a háború után várhat Ukrajnára, és kérdés lesz, hogy a hatóságok mennyire tudnak hatékonyan ellenőrizni és elzárni ezeket a csatornákat és a feketepiacot. A háborúknak egyértelműen van egy ilyen öröksége: a jugoszláv háború következményeként jelenleg a Nyugat-Balkán a fő forrása az EU-ba irányuló illegális fegyverkereskedelemnek. Ha az ukrán vezetés a háború után nem tud hatékonyan küzdeni ellene, akkor ez potenciálisan áthelyeződhet Ukrajnára” – tette hozzá.
Nyitókép: ANATOLII STEPANOV / AFP