Micsoda véletlen: az ukrán háború brutálisan felpörgette Lengyelország hadianyag-exportját

Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból, tavaly rekordösszegű, 3,2 milliárd euró értékű felszerelést adtak el – írja a Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel gazdasági napilap.

A csaknem négy éve tartó ukrajnai háború jelentős hatással volt a lengyel fegyverexportra – szögezi le a DGP. Mint írják,

a lengyel cégek fegyverexportja 2020-ban még a 400 millió eurót sem érte el, de azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ez az összeg csaknem 1,2 milliárd euróra nőtt.

A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki – írja a DGP a lengyel külügyminisztérium adataira hivatkozva.

A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly közel 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.