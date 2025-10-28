Robbant a bomba Lengyelországban: politikai támadásként értékelik a budapesti bemutatót

Lengyel megosztottság a filmről

Az Onet Wiadomości liberális portál inkább politikai akcióként értelmezte az eseményt. A lap szerint Ziobro Budapestre azért ment, hogy megmutassa a magyar barátainak, hogyan működik egy Brüsszel által kijelölt kormány. A volt igazságügyi miniszter azt mondta:

Ez egy olyan rendszer, ahol megszegik a törvényeket, eltávolítják a törvényes bírósági elnököket, és elveszik az állampolgároktól a véletlenszerű bírókijelölés jogát. Most a hatalmon lévők nevezik ki a megbízható bírókat, és az ítéletek – mint a kommunizmus idején – telefonon dőlnek el.

A portál szerint Ziobro szavai politikai üzenetként is értelmezhetők, hiszen a film „nem csupán dokumentum, hanem a lengyel jobboldal önvédelmi reflexe”. A Fakt arról számolt be, hogy a vetítésen Zbigniew Ziobro mellett jelen volt Marcin Romanowski is, aki jelenleg Magyarországon tartózkodik politikai menedékjoggal. A lap szerint a budapesti esemény a lengyel és a magyar konzervatívok szimbolikus összefogásának pillanata volt, ahol több korábbi TVP-s újságíró is részt vett, köztük Michał Karnowski és Michał Adamczyk.