10. 28.
kedd
Ziobro Taking Over Marcin Tulicki dokumentumfilm MCC

Robbant a bomba Lengyelországban: politikai támadásként értékelik a budapesti bemutatót

2025. október 28. 17:29

Budapesten mutatták be Marcin Tulicki dokumentumfilmjét, amely hatalmas érdeklődés mellett került a vászonra. A lengyel sajtóban megosztó visszhangot keltett az alkotás: míg a konzervatív lapok a film igazságtartalmát hangsúlyozták, a liberális médiumok politikai támadásként értékelték.

2025. október 28. 17:29
null

Teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely a lengyel kormányváltás utáni politikai folyamatokat dolgozza fel. A film középpontjában Donald Tusk és a liberális-baloldali kormány lépései állnak, amelyek a jogállamiság leépítéséhez vezettek. A bemutató után a lengyel sajtóban élénk vita bontakozott ki a filmről és annak üzenetéről.

Marcin Tulicki filmje felkavarta a lengyel közéletet. A Taking Over után a sajtóban is új frontvonalak nyíltak Donald Tusk megítéléséről.
Marcin Tulicki filmje felkavarta a lengyel közéletet. A Taking Over után a sajtóban is új frontvonalak nyíltak Donald Tusk megítéléséről.
Forrás: Facebook/Mathias Corvinus Collegium - MCC

Lengyel sajtó a budapesti eseményről

A Tygodnik Solidarność arról írt, hogy a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott vetítésre „tömegek voltak kíváncsiak”. A lap Marcin Tulickit idézte, aki a bemutató előtt úgy fogalmazott:

2023 decembere a lengyel történelem egyik legbotrányosabb időszakának kezdete volt.

A rendező hozzátette:

Lengyelországban átvették az ügyészséget, eltávolították a kényelmetlen bírókat, bebörtönözték a politikusokat, és a volt igazságügyi miniszterhelyettest, Marcin Romanowskit menekülésre kényszerítették, aki végül Magyarországon kért politikai menedékjogot.

A naszeblogi.pl egyik blogírója szerint a film megrázó tükörképe annak, miként omlott össze a jogállam Donald Tusk alatt. A portál Zbigniew Ziobrót idézte, aki szerint

Tusk kormányzása alatt csak ál-jogállami kormányzás létezik.

Ziobro hozzátette:

Az Európai Unió szemet huny a Tusk-kormány visszaélései felett, mert támogatja őt. A jogállamiság valójában politikai nyomásgyakorlás eszköze lett.

A blog szerint Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is hasonlóan fogalmazott, amikor kijelentette:

A jogállamiság Lengyelországban nyilvánvalóan sérült – ez nem kétséges. Brüsszelben a jogállamiság fogalma mára kiüresedett.

Lengyel megosztottság a filmről

Az Onet Wiadomości liberális portál inkább politikai akcióként értelmezte az eseményt. A lap szerint Ziobro Budapestre azért ment, hogy megmutassa a magyar barátainak, hogyan működik egy Brüsszel által kijelölt kormány. A volt igazságügyi miniszter azt mondta:

Ez egy olyan rendszer, ahol megszegik a törvényeket, eltávolítják a törvényes bírósági elnököket, és elveszik az állampolgároktól a véletlenszerű bírókijelölés jogát. Most a hatalmon lévők nevezik ki a megbízható bírókat, és az ítéletek – mint a kommunizmus idején – telefonon dőlnek el.

A portál szerint Ziobro szavai politikai üzenetként is értelmezhetők, hiszen a film „nem csupán dokumentum, hanem a lengyel jobboldal önvédelmi reflexe”. A Fakt arról számolt be, hogy a vetítésen Zbigniew Ziobro mellett jelen volt Marcin Romanowski is, aki jelenleg Magyarországon tartózkodik politikai menedékjoggal. A lap szerint a budapesti esemény a lengyel és a magyar konzervatívok szimbolikus összefogásának pillanata volt, ahol több korábbi TVP-s újságíró is részt vett, köztük Michał Karnowski és Michał Adamczyk.

A konzervatív lapok szerint a film hűen tükrözi a valóságot, míg a liberális sajtó politikai támadásként értékeli. 

A budapesti bemutató ugyanakkor a magyar–lengyel konzervatív együttműködés megerősítését is jelképezi: egy közös meggyőződést, hogy Közép-Európa országai saját szuverenitásuk védelmében nem engedhetnek a brüsszeli nyomásnak.

Nyitókép: Facebook/Mathias Corvinus Collegium - MCC

Összesen 14 komment

billysparks
2025. október 28. 19:22
Én azért nagyon nem barátkoznék a lengyelekkel... Már bebizonyították, hogy nem szolgálnak rá a bizalmunkra.
0
0
yalaelnok
2025. október 28. 18:23
Figyeljétek a helyszínt! Ezt nevezem én minőségnek! Az elmúlt 100 év tragikus építészideológiái mellett ma már képtelenek ilyet alkotni.
0
0
Treeoflife
2025. október 28. 18:20
Szerintem sem kell foglalkozni azzal, hogy a Tusk-féle libkányok mit agonizálnak. Tettek azért, hogy valaki nyilvánosságra hozza a visszaéléseiket. A rendezők ezt tették, amit talán egy állítólagos demokráciában szabad tenni. Ha nem értenek vele egyet, lehetőségük van bizonyítékokkal alátámasztva megcáfolni. Ha nincs bizonyíték, akkor pedig el lehet hallgatni. Pontosan ezt kellene tenni a brüsszeli csürhének a viselt dolgaival is. Ott mekkora felzúdulás lenne, ajjaj.... Szóval ha ez eljut a lengyelek többségéhez, márpedig el fog jutni, hiszen a felháborodással éppen a célszemélyek csinálnak reklámot, akkor legalább eldől, hogy mi az igazság, hiszen meg tudják cáfolni, vagy megerősítik a hitelességét. Remélhetőleg az információ segíteni fogja a szavazókat abban, hogy a következő alkalommal azt a bizonyos "x"-et hova tegyék.
4
0
kbexxx
2025. október 28. 18:11
Nem csak robbant ,de be is talált!
1
0
