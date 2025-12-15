Ft
szalai zoltán mathias corvinus collegium fiatal tehetség program mcc

Megújult környezetben várja az MCC-s diákokat és a helyieket az MCC Szolnoki képzési központja

2025. december 15. 19:20

Az MCC munkájának régóta fontos pillére a szolnoki központ, ami 10 éve, 2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatal tehetségek és a helyi lakosok előtt

2025. december 15. 19:20
null

Ünnepélyes keretek között átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új Szolnoki képzési központját. „A színészház egykori lakói a világot jelentő deszkákon álltak. A mi diákjaink számára ez az épület jelenti majd azt a deszkát, ahonnan elrugaszkodva meghódíthatják a világot, hogy tudásukat végül hazájuk javára fordítsák” – fogalmazott nyitóbeszédében Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója hangsúlyozta, a cél, hogy a felújított néhai szolnoki színészház épülete ismét a szellem, a kultúra és a térségben élő közösség otthona legyen, ahol a jövő generációjának legjobbjai lelhetnek otthonra és ahol egy erős közösség formálódik tovább a jövőben is.

Az MCC munkájának régóta fontos pillére a szolnoki központ, ami 10 éve, 2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatal tehetségek és a helyi lakosok előtt. A központ, ami otthont ad a Fiatal Tehetség (FIT) Programnak, a Középiskolás Programnak, valamint a város számára nyitott szakmai, közéleti és kulturális rendezvényeknek, folyamatosan kinőtte a rendelkezésre álló ingatlant, ezért szükségessé vált egy nagyobb, modernebb környezet, ahol az eddig megkezdett munka méltó körülmények között folytatódhat.

A megnyitón beszédet mondott Dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének parlamenti képviselője, aki hangsúlyozta, a tehetség a magyarság egyik legnagyobb forrása, ezért is nagyon fontosak az olyan értékes együttműködések, amik túlmutatnak a tantermek falain. „Az MCC sokat tett a szolnoki közösségért, kiállításokkal, fesztiválokkal, közösségi programokkal. Személyesen is tapasztaltam, milyen inspiráló és hiteles munka folyik közvetlenül a családokkal és a szülőkkel” – fogalmazott a politikus.

Az elmúlt évtizedben a Fiatal Tehetség Programban (FIT) közel 150 diák végzett, és jelenleg is 91 tanuló van négy évfolyamon. 2023-as indulása óta, folyamatosan bővül a Középiskolás Program (KP) is: ma már 81 középiskolás jár a szolnoki képzésre. Ráadásul nem csak Szolnokról, hanem a város térségéből: Rákóczifalváról, Szajolból, Ceglédről, sőt még Tompáról is érkeznek hallgatók a FIT programba. Mindez bizonyítja, hogy a tehetség nem ismer földrajzi határokat, és erősíti az MCC azon céljának fontosságát, hogy helybe vigye a lehetőséget a diákok számára.

A megnyitót Bernáth Orsolya, a Szolnoki képzési központ képviselet-vezetője zárta beszédével, aki hangsúlyozta: „Rengeteg várakozás és munka van abban, hogy a szolnoki MCC ma eljuthatott idáig”.

A megnyitón készült képek az alábbi linken érhetőek el: https://we.tl/t-4F9LGrmzhN

Nyitókép forrása: MCC

