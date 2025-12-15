Megújult környezetben várja az MCC-s diákokat és a helyieket az MCC Szolnoki képzési központja

A megnyitón beszédet mondott Dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének parlamenti képviselője, aki hangsúlyozta, a tehetség a magyarság egyik legnagyobb forrása, ezért is nagyon fontosak az olyan értékes együttműködések, amik túlmutatnak a tantermek falain. „Az MCC sokat tett a szolnoki közösségért, kiállításokkal, fesztiválokkal, közösségi programokkal. Személyesen is tapasztaltam, milyen inspiráló és hiteles munka folyik közvetlenül a családokkal és a szülőkkel” – fogalmazott a politikus.
Az elmúlt évtizedben a Fiatal Tehetség Programban (FIT) közel 150 diák végzett, és jelenleg is 91 tanuló van négy évfolyamon. 2023-as indulása óta, folyamatosan bővül a Középiskolás Program (KP) is: ma már 81 középiskolás jár a szolnoki képzésre. Ráadásul nem csak Szolnokról, hanem a város térségéből: Rákóczifalváról, Szajolból, Ceglédről, sőt még Tompáról is érkeznek hallgatók a FIT programba. Mindez bizonyítja, hogy a tehetség nem ismer földrajzi határokat, és erősíti az MCC azon céljának fontosságát, hogy helybe vigye a lehetőséget a diákok számára.