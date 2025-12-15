Megújult környezetben várja az MCC-s diákokat és a helyieket az MCC Szolnoki képzési központja

Ünnepélyes keretek között átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új Szolnoki képzési központját. „A színészház egykori lakói a világot jelentő deszkákon álltak. A mi diákjaink számára ez az épület jelenti majd azt a deszkát, ahonnan elrugaszkodva meghódíthatják a világot, hogy tudásukat végül hazájuk javára fordítsák” – fogalmazott nyitóbeszédében Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója hangsúlyozta, a cél, hogy a felújított néhai szolnoki színészház épülete ismét a szellem, a kultúra és a térségben élő közösség otthona legyen, ahol a jövő generációjának legjobbjai lelhetnek otthonra és ahol egy erős közösség formálódik tovább a jövőben is.

Az MCC munkájának régóta fontos pillére a szolnoki központ, ami 10 éve, 2015. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatal tehetségek és a helyi lakosok előtt. A központ, ami otthont ad a Fiatal Tehetség (FIT) Programnak, a Középiskolás Programnak, valamint a város számára nyitott szakmai, közéleti és kulturális rendezvényeknek, folyamatosan kinőtte a rendelkezésre álló ingatlant, ezért szükségessé vált egy nagyobb, modernebb környezet, ahol az eddig megkezdett munka méltó körülmények között folytatódhat.