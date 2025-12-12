Orbán Balázs a NATO-főtitkár háborús fenyegetéséről: sűrűsödik a történelem, és mi nem a cukiságra törekszünk

Erre kell felkészülnünk itt Európában, a NATO-főtitkár szavai bizony bekopognak Szegedre is”

– mondta Orbán Balázs, hozzátéve: a békének és a háborúzásnak is van tudománya, peace studies és war studies.

Vannak olyan tanulmányok, amelyek arról szólnak, hogyan történik egy háborús eszkaláció. Az egyik amerikai intézet szerint 44 pontja van a háború kiterjedésének, amit eszkalációs lépcsőnek hívnak. Az ő logikájuk szerint mi a 12. pontnál azonban a 44. lépcső egy mindent elpusztító atomháború.

A miniszterelnök politikai igazgatója kitért arra, hogy az eszkalációs lépcsők közül már magunk mögött tudhatunk olyanokat, mint a diplomáciai kapcsolatok megszakítása, a szabotázsakciók, a szankciós rezsimek bevezetése, a gazdaság hadigazdaságra való átállítása, valamint a civil lakosság mozgósítása a sorkatonaság bevezetésével.