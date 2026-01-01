Brüsszel újabb stratégiai ágazatot áldozott be, elhúzódó válság körvonalazódik

Idén a piac várhatóan konszolidálódik, amelynek érdekében a nagy termelőket tömörítő európai érdekképviselet, az European Milk Board a termelés önkéntes csökkentésére szólította fel a tagjait. A válság elhúzódása esetén az Európai Bizottságnak is lennének piacvédő eszközei, elsősorban a tejpor-előállítás- és tárolás támogatásához, levezetve a piaci felesleget.

Legutóbb 2014 környékén alakult ki Európában súlyos túltermelési válság a tejpiacon, akkor az Oroszországgal szemben elsőként bevezetett szankciók közül az élelmiszerek importjára vonatkozó tilalom miatt alakult ki hasonló helyzet, szintén egy nagy exportpiac kiesése miatt.

Magyarország kitett piaca is vesztésre áll

Az európai tejválság hazánkba is begyűrűzött, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jelentése szerint az export volumene 13 százalékkal maradt el novemberben az egy évvel korábbitól, ráadásul az árak is jelentősen, 27 százalékkal visszaestek.

A nyerstej hazai felvásárlása egyelőre nem mutat jelentős visszaesést, de az európai túlkínálat miatt a kiskereskedelmi láncok polcain egyre több importtermék jelent meg az utóbbi hónapokban, amelyek ára alacsonyabb a hazai tejtermékekénél.

Az európai piaci folyamatok a fogyasztók szempontjából átmenetileg kedvezőek, mivel a tejtermékek ára a következő hónapokban várhatóan nem emelkedik, sőt, az árrésstop ellenére egyre több üzlet már akciózza is a tejtermékeket.

A legfontosabb, hogy az olcsó import tejtermékek ne jelenjenek meg még nagyobb arányban a hazai üzletek polcain, ezzel hátrányba sodorva a hazai termelőket. Ezért kiegészíti a kormány az importregisztrációs rendeletet, a meghatározott tejtermékek behozatalát jelenteni kell – emelte ki korábban Nagy István.

A kormány segít a bajba jutott gazdálkodókon, noha mozgástere az uniós szabályozások miatt korlátozott. Az agrárminiszter arról tájékoztatott év végén, hogy a magyar tejtermelők több tízmilliárd forintot kapnak, amely segít átvészelni ezt az időszakot. „A tejtermelés kulcsfontosságú ágazat, és az ősz kezdete óta az év végéig összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére” – fogalmazott.

Emellett a kormány egy 50 milliárd forintos hitelkeretet is fenntart a feldolgozók részére a Demján Sándor Program keretében – tette hozzá Nagy István.

Magyarország tejágazatának mérete messze elmarad a nagy uniós tejtermelő országokétól, ezért a felvásárlási árakra sincs érdemi ráhatásuk a hazai gazdálkodóknak. Hazánk folyadéktejből önellátó, ugyanakkor számos feldolgozott tejtermékből importra szorul. Így az árak stagnálása, esetleg időszakos csökkenése jó hír a fogyasztóknak és az infláció alacsonyan tartásához is hozzájárul.

Ez ugyanakkor nem ad túl sok okot az örömre, mivel a termelőknek aligha lesz jó évük, ráadásul a mostanihoz hasonló válságok sokakat arra késztetnek, hagyjanak fel a tevékenységükkel. Többen erre rá is kényszerülnek, mivel az alacsony hatékonyság mellett drágán termelő vállalkozások gyakran az önköltséget sem képesek kitermelni. A tejtermelés ugyanakkor olyan tevékenység, amely nem a döntések időpontjához igazodik, hanem az állatokhoz, így gyors és azonnali döntésekre kevés lehetőség adódik.

Válság küszöbén a sertéstartók A tejágazathoz hasonló problémákkal küzd az EU sertéságazata is, a felvásárlási árak zuhanása és az európai túlkínálat a sertéstartókat is próbára teszi, ugyanakkor az ágazatban a válság a tejpiachoz képest mérsékeltebb lehet. Szintén piaci zavarokat okoz, hogy Spanyolországban ismét felütötte a fejét a fertőző kéknyelv-betegség, amely a 2010-es évek második felében, amelyet Európában és Ázsiában is óriási károk árán sikerült megállítani. Kínában az állatállomány szinte teljes leölése árán sikerült túljutni a járványon. A kínai piac ugyanakkor a magasabb vámok mellett is beszűkült az európai termelők számára, mivel Peking ismét nagyrészt önellátóvá vált sertéshúsból is.

Nyitóképünkön a francia gazdák tüntetésére állított tehén látható, amelynek nyakába koporsót akasztottak, ezzel figyelmeztetve Brüsszel elhibázott döntéseinek a következményeire. Fotó: FREDERIC PETRY/AFP