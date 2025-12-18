Ft
megállapodás brüsszel európai unió tüntetés mezőgazdaság európa európai bizottság

Óriási tüntetés Brüsszelben: több mint nyolcezer traktor érkezett a belga fővárosba (VIDEÓ)

2025. december 18. 10:13

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak.

2025. december 18. 10:13
null

Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva – tájékoztatott a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtökön.

A beszámoló szerint az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat megmozdulásával fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra, félelmeire az Európai Unió, valamint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodás negatív hatásaira, továbbá aggályukat fejezik ki a közös uniós agrárpolitika (KAP) költségvetésének tervezett csökkentésének veszélyei miatt.

A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsiközlekedés lassú és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak. A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.

A megmozdulást szervező szervezetek szerint – amelyek a nap folyamán legkevesebb tízezer gazda részvételére számítanak – elvárásaik évek óta nem teljesülnek. Az Európai Bizottság elszántsága, hogy ettől függetlenül véghez vigye az uniós agrárreformot és megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást, történelmi hiba Európa mellett a gazdálkodók és a fogyasztók számára egyaránt.

(MTI)

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

pipa89
2025. december 18. 11:06
Meg kell akadályozni a Mercosur-szerződést, és az agrártámogatások csökkentését! Ennek előfeltétele, hogy ne mehessen még több hiteltámogatás UKRAJNÁBA, és onnan se jöhessen több szemét élelmiszer az EU-ba! Ha kiengedjük a gyeplőt, a BlackRock fogja szeméttel és méreggel mérgezni az európai lakosságot!!!
bodosoldier-2
2025. december 18. 10:57
Amelyik képviselő megszavazza,annak tapossátok szét az autóját.A legjobb,ha benne is ül.
gullwing
2025. december 18. 10:45
Remélem vitték a híg trágyát is! Szükség lesz rá!
regi-nyarakon21
2025. december 18. 10:28
Hajrá!🚜
