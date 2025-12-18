Óriási tüntetés Brüsszelben: több mint nyolcezer traktor érkezett a belga fővárosba (VIDEÓ)

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak. A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.

A megmozdulást szervező szervezetek szerint – amelyek a nap folyamán legkevesebb tízezer gazda részvételére számítanak – elvárásaik évek óta nem teljesülnek. Az Európai Bizottság elszántsága, hogy ettől függetlenül véghez vigye az uniós agrárreformot és megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást, történelmi hiba Európa mellett a gazdálkodók és a fogyasztók számára egyaránt.

Tractors are already on the streets of Brussels. pic.twitter.com/UeazeR1rMY — Irish Farmers' Association (@IFAmedia) December 17, 2025

(MTI)

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP