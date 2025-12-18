Ft
Orbán Viktor üzent Brüsszelből: megvan a blokkoló kisebbség

2025. december 18. 09:16

A csütörtöki csata előtt válaszolt az újságírók kérdésére a magyar miniszterelnök.

2025. december 18. 09:16
null

Nagy nap és nagy csata vár ma Orbán Viktor miniszterelnökre és delegciójára Brüsszelben. A miniszterelnöki csúcs előtt a magyar kormányfő az őt kérdező újságíróknak azzal kezdte rövid sajtótájékoztatóját, hogy 

az orosz vagyon halott. Tegnap (szerda) este úgy láttam, hogy van elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon az a mennyiségű szavazat, amit úgy hívnak, hogy blokkoló kisebbség”.

Orbán azzal folytatta, hogy az orosz vagyon elkobzása egy „halott ügy”. „Lehet neki futnak mégegyszer, hogy ehhez többség legyen, de ez szerintem lekerült a napi rendről. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttkintését, hogy hogyan tovább” – tette hozzá.

Elhangzott, hogy még nem tudni, hogy a „meghalt”, befagyasztott vagyon helyett milyen más javaslatok jönnek elő. A kormányfő rámutatott, hogy a magyar alkotmánynak is van egy olyan szakasza, ami kimnodja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, ami Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással lehetséges. 

Nem hiszem a magyar miniszterelnök valaha is felhatalmazást kap arra, hogy eladósítsa az országot európai uniós hitelen keresztül”

– húzta alá. 

A miniszterelnök ezután leszögezte, hogy „Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható. (...) 

Nem a háborút kellene finanszírozni, hanem a békét.

Én azt próbálom itt elérni ma, hogy a béke felé tegyünk lépéseket, ne pedig a háborúba”.

Orbán Viktor arra a javaslatra is reagált, amely megtiltaná az orosz gáz- és olajhasználatát minden tagállam számára. Felhívta a figyelmet arra, hogyha ez bekövetkezne, akkor idehaza megszűnne a rezsi védelme. A családok rezsiköltsége a két- vagy háromszorosára emelkedne.

„Nagyon nagy csata volt, a mi fideszes képvielőink kiálltak Magyarország mellett, a többiek nem. 

A Tisza egyenesen sunnyogott, azt a megoldást választotta, hogy »itt sem voltam«”.

Ugyanakkor a miniszterelnök „száz százalékban” egyetértett a gazdatüntetéssel. Ismertette, hogy a tüntetőknek két problémája van: az egyik a Mercusor-csomag, amegy egy szabadkereskedelmi egyezmény a dél-amerikai országokkal, ami „megöli a gazdákat”.  „Magyarország azon országok közzé tartozik, aki nem támogatja a Mercusort. (...) Voltak erről komoly viták Magyarországon, az álláspontok az lett végül, hogy nem támogatjuk”. 

Orbán Viktor megjegyezte, hogy itt is minősített többségre lenne szükség, ami lehetetlenné tnné, hogy ezt a megállapodást aláírják. Véleménye szerint most azt meg tudják akadályozni, hogy a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten aláírja ezt az egyezményt.

Elhangzott a témában, hogy a gazdák másik problémája a Greendeal, amely révén úgy túlszabályozzák a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget és versenyhátrányt jelent. „A Mercosur-megállapodással lábon lőnék az európai gazdákat, de előtte jól összeközötik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy gobális versenyben” – fejtette ki a véleményét az elképzeléssel kapcsolatban a magyar kormányfő.

Nem a mi háborúnk

Valamivel később ugyancsak újságírói kérdésre megismételte azt az elmúlt napokban többször hangoztatott állásfoglalást, hogy az egyértelmű hadüzenet, hogyha egy harmadik fél elkobozza az egyik háborúban álló fél vagyonát. „Ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, kívül kell maradni, és a békéért kell dolgozni” – jelentette ki ismét Brüsszelben Orbán Viktor.

A sajtótájékoztatót alább nézheti vissza:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

