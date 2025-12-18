Orbán Viktor üzent Brüsszelből: megvan a blokkoló kisebbség

Ugyanakkor a miniszterelnök „száz százalékban” egyetértett a gazdatüntetéssel. Ismertette, hogy a tüntetőknek két problémája van: az egyik a Mercusor-csomag, amegy egy szabadkereskedelmi egyezmény a dél-amerikai országokkal, ami „megöli a gazdákat”. „Magyarország azon országok közzé tartozik, aki nem támogatja a Mercusort. (...) Voltak erről komoly viták Magyarországon, az álláspontok az lett végül, hogy nem támogatjuk”.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy itt is minősített többségre lenne szükség, ami lehetetlenné tnné, hogy ezt a megállapodást aláírják. Véleménye szerint most azt meg tudják akadályozni, hogy a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a héten aláírja ezt az egyezményt.

Elhangzott a témában, hogy a gazdák másik problémája a Greendeal, amely révén úgy túlszabályozzák a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget és versenyhátrányt jelent. „A Mercosur-megállapodással lábon lőnék az európai gazdákat, de előtte jól összeközötik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy gobális versenyben” – fejtette ki a véleményét az elképzeléssel kapcsolatban a magyar kormányfő.

Nem a mi háborúnk

Valamivel később ugyancsak újságírói kérdésre megismételte azt az elmúlt napokban többször hangoztatott állásfoglalást, hogy az egyértelmű hadüzenet, hogyha egy harmadik fél elkobozza az egyik háborúban álló fél vagyonát. „Ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni, kívül kell maradni, és a békéért kell dolgozni” – jelentette ki ismét Brüsszelben Orbán Viktor.