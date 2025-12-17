Ft
gyűjtés kdnp iksz adjunk együtt ünnep program rászorulók

Megmozdult az ifjúság: melegétellel és adományhegyekkel segítenek az ország minden pontján

2025. december 17. 07:13

Az IKSZ fiataljai nem ültek ölbe tett kézzel: országos akciót hirdettek, hogy a legnehezebb sorsú családoknak is szép legyen a karácsonya. Ruhák, élelmiszerek, cipősdobozok és szeretetvendégség – Egerből Pécsig mindenhol ott lesznek.

2025. december 17. 07:13
null

Az ország több pontján is karítatív programot hívott életre az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ). A KDNP ifjúsági szervezete közleményében úgy fogalmazott, alapszervezeteik így igyekeznek a rászorulóknak segítséget nyújtani és szebbé tenni számukra az ünnepeket.

„Budapest mellett az ország több pontján, más-más típusú jótékonysági akcióval készülünk, többek között Egerben, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Nyíregyházán, Balassagyarmaton, Dombrádon és Kisvárdán. A programban olyan típusú adományokat gyűjtünk és várunk, mint 

  • használt ruha (gyermek és felnőtt egyaránt),
  • száraz és tartós élelmiszerek, könyvek
  • vagy játékok”

– sorolták.

De van olyan helyszínünk, ahol melegétel-osztással készülnek az önkénteseik, míg máshol cipősdoboz akcióval tudnak segíteni – írták a kommünikében.

Kiemelték, a programot széles körben szeretnénk terjeszteni, felhívva a fiatalok figyelmét a nehéz helyzetben élő családokra és azon fiatal társaikra, akik egyedül töltik az ünnepet. 

„A megmozdulás célja nemcsak az aktivizálás, hanem a figyelem felhívása egy olyan kezdeményezésre, amely a későbbiekben állandó partneri kapcsolatot tud teremteni több szeretetszolgálattal, az ország minden pontján” – tekintettek előre.

Az idei adventi programjuk során december 10-20. között várjuk az adományokat, hogy mindenkihez szenteste előtt el tudjuk azokat juttatni.

„Adjunk együtt, hogy szebbé tegyük a nélkülözésben élők ünnepét!” – zárta közleményét az IKSZ.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

