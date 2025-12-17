Megmozdult az ifjúság: melegétellel és adományhegyekkel segítenek az ország minden pontján

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Az IKSZ fiataljai nem ültek ölbe tett kézzel: országos akciót hirdettek, hogy a legnehezebb sorsú családoknak is szép legyen a karácsonya. Ruhák, élelmiszerek, cipősdobozok és szeretetvendégség – Egerből Pécsig mindenhol ott lesznek.
Az ország több pontján is karítatív programot hívott életre az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ). A KDNP ifjúsági szervezete közleményében úgy fogalmazott, alapszervezeteik így igyekeznek a rászorulóknak segítséget nyújtani és szebbé tenni számukra az ünnepeket.
„Budapest mellett az ország több pontján, más-más típusú jótékonysági akcióval készülünk, többek között Egerben, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Nyíregyházán, Balassagyarmaton, Dombrádon és Kisvárdán. A programban olyan típusú adományokat gyűjtünk és várunk, mint
– sorolták.
De van olyan helyszínünk, ahol melegétel-osztással készülnek az önkénteseik, míg máshol cipősdoboz akcióval tudnak segíteni – írták a kommünikében.
Kiemelték, a programot széles körben szeretnénk terjeszteni, felhívva a fiatalok figyelmét a nehéz helyzetben élő családokra és azon fiatal társaikra, akik egyedül töltik az ünnepet.
„A megmozdulás célja nemcsak az aktivizálás, hanem a figyelem felhívása egy olyan kezdeményezésre, amely a későbbiekben állandó partneri kapcsolatot tud teremteni több szeretetszolgálattal, az ország minden pontján” – tekintettek előre.
Az idei adventi programjuk során december 10-20. között várjuk az adományokat, hogy mindenkihez szenteste előtt el tudjuk azokat juttatni.
„Adjunk együtt, hogy szebbé tegyük a nélkülözésben élők ünnepét!” – zárta közleményét az IKSZ.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay