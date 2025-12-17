Megmozdult az ifjúság: melegétellel és adományhegyekkel segítenek az ország minden pontján

De van olyan helyszínünk, ahol melegétel-osztással készülnek az önkénteseik, míg máshol cipősdoboz akcióval tudnak segíteni – írták a kommünikében.

Kiemelték, a programot széles körben szeretnénk terjeszteni, felhívva a fiatalok figyelmét a nehéz helyzetben élő családokra és azon fiatal társaikra, akik egyedül töltik az ünnepet.

„A megmozdulás célja nemcsak az aktivizálás, hanem a figyelem felhívása egy olyan kezdeményezésre, amely a későbbiekben állandó partneri kapcsolatot tud teremteni több szeretetszolgálattal, az ország minden pontján” – tekintettek előre.

Az idei adventi programjuk során december 10-20. között várjuk az adományokat, hogy mindenkihez szenteste előtt el tudjuk azokat juttatni.

„Adjunk együtt, hogy szebbé tegyük a nélkülözésben élők ünnepét!” – zárta közleményét az IKSZ.