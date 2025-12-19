Meggyőző bizonyítékok: Puff Diddy parancsára ölhették meg Tupacot

Mindezeket azért is tartottam fontosnak megjegyezni, mert bár a széria alaposan bemutatja, hogyan alakult ki a keleti és a nyugati part közötti ellentét a hiphop világában, nem tudnám felmondani a gyorstalpaló leckét, gyakran elvesztem a nevek és a kiadók sűrűjében.

Miként a produkció fő állításáról, miszerint Puff Diddy megrendelésére ölték meg Tupacot, de The Notorious B.I.G. meggyilkolásában is szerepet játszott, szintén nem tudok véleményt formálni.

Egyébként is, alapvetően az összeesküvés-elméleteket három kategóriába sorolom. Vannak az olyanok, mint hogy lapos a föld, ezekről részeg paraszti ésszel is be lehet látni, hogy marhaságok. Van az a típus, amiben van némi logika, például, hogy a holdra szállást valójában csupán megrendezték egy hollywoodi stúdióban Stanley Kubrick vezetésével: lett volna benne amerikai érdek, hogy így szerezzenek előnyt az űrversenyben az oroszokkal szemben, a technológiai is adott volt, az elemi logika mégis azt diktálja, hogy semmi nem marad titokban, amit egy embernél több tud – márpedig itt jó pár tucat munkatársnak kellett volna csendben maradnia, esetenként több mint fél évszázadon keresztül.

A harmadik kategóriába helyezem a Kennedy meggyilkolásához hasonló teóriákat, azokat, amelyeket az újságírói eszköztárammal képtelen vagyok megerősíteni vagy megcáfolni. Ilyen a fiatalon elhunyt legendás rapper halála is. A dokumentumfilmben hanganyagokkal is alátámasztott, meggyőző érvek szolgálnak Puff Diddy ellen, de egyrészt a nyomozók sosem jutottak egyről kettőre az ügyben, másrészt számtalan más hihető elmélet is felütötte már a fejét. A sorozat pedig nem vádolható pártatlansággal, hiszen Curtis Jackson, más néven 50 Cent a producere,