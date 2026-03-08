Sajtóvadászat | A Magyar Péter-hatás: agresszió, fenyegetés, zaklatás – PREMIER

A filmben újságírók, riporterek és közéleti szereplők mesélnek arról, milyen fenyegetésekkel, zaklatással és agresszív jelenetekkel találkoztak munkájuk során.
Több esetben forgatások szakadtak félbe, stábokat vettek körül ellenséges tömegek, és előfordult az is, hogy rendőri segítségre volt szükség ahhoz, hogy egy riportercsapat elhagyhassa a helyszínt.
A Sajtóvadászat dokumentumfilm azt vizsgálja, hogyan változott meg a közbeszéd hangulata Magyar Péter hatására, és milyen következményei lehetnek annak, amikor a politikai indulatok egyre gyakrabban jelennek meg a mindennapi helyzetekben is.
A megszólalók személyes történeteken keresztül idézik fel azokat a pillanatokat, amikor a kamera mögött állók váltak a feszültség célpontjává.