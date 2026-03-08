Sajtóvadászat | A Magyar Péter-hatás: agresszió, fenyegetés, zaklatás – PREMIER

Mi történik akkor, amikor a politikai indulatok kilépnek az online térből, és a valóságban is megjelennek? A Mandiner új dokumentumfilmje, a Sajtóvadászat olyan történeteket mutat be, amelyek az elmúlt időszakban egyre gyakrabban fordulnak elő a magyar közéletben.

A filmben újságírók, riporterek és közéleti szereplők mesélnek arról, milyen fenyegetésekkel, zaklatással és agresszív jelenetekkel találkoztak munkájuk során. Több esetben forgatások szakadtak félbe, stábokat vettek körül ellenséges tömegek, és előfordult az is, hogy rendőri segítségre volt szükség ahhoz, hogy egy riportercsapat elhagyhassa a helyszínt. A Sajtóvadászat dokumentumfilm azt vizsgálja, hogyan változott meg a közbeszéd hangulata Magyar Péter hatására, és milyen következményei lehetnek annak, amikor a politikai indulatok egyre gyakrabban jelennek meg a mindennapi helyzetekben is. A megszólalók személyes történeteken keresztül idézik fel azokat a pillanatokat, amikor a kamera mögött állók váltak a feszültség célpontjává.

A Sajtóvadászat személyes beszámolókon, megrázó történeteken és dokumentált eseteken keresztül mutatja meg, mi történik akkor, amikor a közéleti indulatok túllépnek a szavakon. 🎬 A dokumentumfilm ma 18:00 órától lesz látható a Mandiner YouTube-csatornáján.

