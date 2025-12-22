Szívtatok ma rendesen? – úgy népszerűsíti a füvezést a magyar rapper, hogy neki is meggyűlt a baja a drogokkal

Hanem az – Pogány Induló is megvallja egy ponton –, hogy ha nem lenne ez a nagy hírverés körülötte,

valószínűleg a kutyát sem érdekelné.

És nem akarom bántani, mert alapvetően jóindulatú figurának tűnik, de tényleg nem a legizgalmasabb karakter. Bár a dalokban olyan szerepet vesz fel, mintha egy nyomorból feltörő sztár lenne, hamar kiderül, szerető, tisztességes anyagi körülmények között élő családból jön, a berobbanása előtt nem kellett az utcán drogot árulnia, mint 50 Centnek, mondhatni indokolatlan a nagy lázadása. De megértem, én sem a gettóban nevelkedtem, aztán mégis tele voltam dühvel, csak nálam mindez a punkzenébe csatornázódott át.

És nyilván valamire nagyon rá is érzett a számaiban, ha ilyen hisztérikus rajongás övezi. Hogy pontosan mire, azt nem tudom, bár a hangja tagadhatatlanul karakteres, nekem annyira nem tűnik ki a rapszíntérből, de boomer vagyok, nem tisztem megítélni. Egyébként bár azt is leszögezi a filmben, hogy jó ötlet volt otthagynia a középsulit, máskülönben nem tudta felépítenie a karrierjét, a megnyilvánulásaiból azért süt, hogy noha a szövegelésből él, civilként nem a szavak és a magvas gondolatok embere. Amikor például a drogtörvény kapcsán politikai viták alakultak ki a személye kapcsán, amiért a színpadon rendszeresen megkéri a közönséget, nyugtassák meg,