Ruszin-Szendi Romulusz Fidelitas Tisza Párt Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Magyar Péter

A Tisza Párt „titkolt” főhadiszállása előtt bukkant fel egy sokatmondó üzenet Zelenszkijéknek

2025. október 30. 13:05

Jobboldali fiatalok jelentek meg a villájuk előtt. A háborús pszichózis miatt a Fidelitas petíciót indított „Nem a mi háborúnk!” címmel, erről is szólt a csütörtöki sajtótájékoztatójuk.

2025. október 30. 13:05
Nagy Gábor
Nagy Gábor

„Azon a helyen vagyunk most, ahol felelőtlen, felkészületlen, hataloméhes emberek napról napra azon gondolkodnak, miként tudnának eleget tenni brüsszeli gazdáiknak, és miként tudnák tönkretenni Magyarországot. A totálisan alkalmatlanok gyülekezeténél vagyunk a Tisza nevű fantompárt eddig titkolt székházánál, a Szépvölgyi úton” – hangzott el a Fidelitas csütörtöki tájékoztatóján. A szervezet petíciót indított „Nem a mi háborúnk!” címmel.

Nem a mi háborúnk! - üzent a Fidelitas a Tisza Pártnak
Mohácsy István, a szervezet elnöke kiemelte, azért jöttek ide, hogy átadják a magyar fiatalság rájuk bízott üzenetét:

  • „Mi, magyar fiatalok nem fogunk meghalni Ukrajnáért!
  • Mi, magyar fiatalok élni akarunk! Mi Magyarországért akarunk élni!
  • Nem kérünk a Tisza nevű fantompárt háborús agymenéseiből, nem kérünk Ruszin-Szendi Romulusz háború iránti sóvárgásából.”

Úgy folytatta, döbbenetes, de ez a bukott katona a közelmúltban arról beszélt, „hogy azonnal berántana minket, magyar fiatalokat sorkatonának. Ez a bukott katona a háború vágóhídjára küldené a magyar fiatalokat!

Egy bukott katona úgy gondolja, hogy a magyar fiatalokat feláldozhatóak Ukrajnáért. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk és mi, magyarok nem is fogunk részt venni benne”.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidelitas első embere azt is elmondta, látják az Európai Unió döntő többségének háborús őrjöngését, hiszen Horvátország már visszavezette a kötelező sorkatonaságot, és a németek is ezt tervezik. „Tudjuk, hogy Európai Unió napról-napra elképesztő összeggel finanszírozza az öldöklést” – fogalmazott Mohácsy, ismételten jelezve, hogy ez nem a magyarok háborúja,

s ezért indították el az online petíciójukat „Nem a mi háborúnk!” címmel: „nekünk az élet és a családalapítás a célunk, nem az értelmetlen halál a fronton.”

Köztudott, Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.

Képek forrása: Fidelitas

 

