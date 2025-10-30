A Tisza Párt „titkolt” főhadiszállása előtt bukkant fel egy sokatmondó üzenet Zelenszkijéknek

Eddig és ne tovább: hatalmas összefogás szerveződik Ruszin-Szendi Romulusz őrült terve ellen
Jobboldali fiatalok jelentek meg a villájuk előtt. A háborús pszichózis miatt a Fidelitas petíciót indított „Nem a mi háborúnk!” címmel, erről is szólt a csütörtöki sajtótájékoztatójuk.
„Azon a helyen vagyunk most, ahol felelőtlen, felkészületlen, hataloméhes emberek napról napra azon gondolkodnak, miként tudnának eleget tenni brüsszeli gazdáiknak, és miként tudnák tönkretenni Magyarországot. A totálisan alkalmatlanok gyülekezeténél vagyunk a Tisza nevű fantompárt eddig titkolt székházánál, a Szépvölgyi úton” – hangzott el a Fidelitas csütörtöki tájékoztatóján. A szervezet petíciót indított „Nem a mi háborúnk!” címmel.
A tiszás politikus újabb vihart keltett mondataival.
Petíciót indítanak a sorkatonaság ellen. Az aláírásgyűjtés apropója, hogy a Tisza Párt fegyveres szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök korábban a sorkatonaság visszavezetése mellett érvelt.
Mohácsy István, a szervezet elnöke kiemelte, azért jöttek ide, hogy átadják a magyar fiatalság rájuk bízott üzenetét:
Úgy folytatta, döbbenetes, de ez a bukott katona a közelmúltban arról beszélt, „hogy azonnal berántana minket, magyar fiatalokat sorkatonának. Ez a bukott katona a háború vágóhídjára küldené a magyar fiatalokat!
Egy bukott katona úgy gondolja, hogy a magyar fiatalokat feláldozhatóak Ukrajnáért. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk és mi, magyarok nem is fogunk részt venni benne”.
A Fidelitas első embere azt is elmondta, látják az Európai Unió döntő többségének háborús őrjöngését, hiszen Horvátország már visszavezette a kötelező sorkatonaságot, és a németek is ezt tervezik. „Tudjuk, hogy Európai Unió napról-napra elképesztő összeggel finanszírozza az öldöklést” – fogalmazott Mohácsy, ismételten jelezve, hogy ez nem a magyarok háborúja,
s ezért indították el az online petíciójukat „Nem a mi háborúnk!” címmel: „nekünk az élet és a családalapítás a célunk, nem az értelmetlen halál a fronton.”
Köztudott, Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.
