A Tisza Párt „titkolt” főhadiszállása előtt bukkant fel egy sokatmondó üzenet Zelenszkijéknek

A Fidelitas első embere azt is elmondta, látják az Európai Unió döntő többségének háborús őrjöngését, hiszen Horvátország már visszavezette a kötelező sorkatonaságot, és a németek is ezt tervezik. „Tudjuk, hogy Európai Unió napról-napra elképesztő összeggel finanszírozza az öldöklést” – fogalmazott Mohácsy, ismételten jelezve, hogy ez nem a magyarok háborúja,

s ezért indították el az online petíciójukat „Nem a mi háborúnk!” címmel: „nekünk az élet és a családalapítás a célunk, nem az értelmetlen halál a fronton.”

Köztudott, Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.

