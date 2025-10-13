Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Fidelitas Tisza Párt Mohácsy István Magyar Péter sorkatonaság petíció

Alig kelt fel a Nap, betelt a pohár: véget vetnének a tiszás fegyvertartó ámokfutásának, nehogy elszabaduljanak az indulatok

2025. október 13. 14:22

Petíciót indítanak a sorkatonaság ellen. Az aláírásgyűjtés apropója, hogy a Tisza Párt fegyveres szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök korábban a sorkatonaság visszavezetése mellett érvelt.

2025. október 13. 14:22
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A napokban Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz-ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a fiatalokat is.

Ruszin-Szendi Romulusz ámokfutása miatt online petíciót indít a Fidelitas
Ruszin-Szendi Romulusz ámokfutása miatt online petíciót indít a Fidelitas a kötelező sorkatonaság ellen – mondta el Mohácsy István

Mohácsy István magyar gazdasági szakember, a Fidelitas elnöke petíciót indít „Nem a sorkatonaságra” címmel, írta meg a Mandiner. A hétfő reggeli sajtótájékoztató helyszíne szimbolikus: a Budaörsi Katonai Temető és Békepark (németül: Deutsch-Ungarischer Soldatenfriedhof) bejárata előtt beszélt arról Mohácsy, több mint aggasztó Magyar Péterék tanácsadójának kijelentése,

hiszen tudjuk, hogy a Tisza párt Brüsszelben elkészült és pénzelt háborús tervet támogat, hogy háborúba menjünk az oroszok ellen”.

A haditemetőt azért hozták létre, hogy a solymári brit katonai temetőhöz hasonlóan közös sírkert őrizze a második világháborúban hazánkban elesett német és magyar katonák emlékezetét.

  • Ma több mint 16 300 német
  • és mintegy 800 magyar katona nyugszik a mintegy 6 hektáros területen.

Sokan közülük Budapest 1944. október 28. és 1945. február 13. közötti véres ostroma során estek el, azonban átszállítottak ide holttesteket az ország más részeiről is, és ehhez mintegy körülbelül 1400 helyszínen exhumáltak holttesteket. A temető felavatására mintegy tíz évvel a projekt megindítása után, 2002. október 19-én került sor.

„Azért jöttünk el a Budaörsi Katonai Temetőhöz, mert ez tökéletesen reprezentálja azt, amit mi nem akarunk – fogalmazott Mohácsy István. – Nem akarjuk fiatal társainkat ilyen, vagy ezekhez hasonló katonai sírokban látni!

Sajnos a magyarság történelmében rengeteg olyan példa fellelhető, ami nekünk, fiataloknak elrettentésként szolgál.”

  • Az I. Világháborúban a közös osztrák-magyar hadügyminisztérium adatai szerint mintegy 660 ezer katona vált a háború áldozatává.
  • A II. Világháborúban pedig mintegy 340 ezer honfitárs veszett oda a fronton.

„Éppen ezért zárkózunk el a Tisza Párt politikusainak minden olyan kijelentésétől, ami arra utal, hogy a magyar fiatalokat bármikor a frontra küldenének, ha odáig fajul a helyzet. Szerintünk nem lehet olyan helyzet, hogy magyar fiatalok akaratukon kívül fegyvert ragadjanak” – folytatta a Fidelitas első embere, kifejezetten hangsúlyozva, hogy Magyarországnak ugyan van egy profi hadserege, amelyet évek óta fejleszt a patrióta kormányzat, az ország védelme érdekében.

A sorkatonaság visszaállítása azonban nem jelent megoldást az országunk védelmére, senkit nem szabad akarata ellenére arra kényszeríteni” – jelentette ki Mohácsy.

Mint mondta, fiatalként a családalapításban, a jövőtervezésben és a biztonságos életben hisznek. „A már megszületett, vagy születendő gyermekeinket akarjuk a kezünkben fogni, nem a gépfegyvert!” – tette hozzá, jelezve, hogy Nem a sorkatonaságra! (www.nemamihaborunk.hu) címmel petíciót indítanak a kötelező sorkatonaság ellen.

„Arra buzdítunk mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, mert ez egy olyan ügy, amiben hallatnunk kell a hangunkat és nem hagyhatjuk, hogy jött-ment tiszás politikusok döntsenek a mi sorsunkról!” – zárta sajtótájékoztatóját a fidelitasos politikus.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmányában idézi a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) júniusi, európai országokra kiterjedő felmérését, Magyarországon a legmagasabb azok aránya (58 százalék), akik ellenzik a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. Közben Európa több országában is napirendre került a téma az orosz-ukrán konfliktus kapcsán.
A háború kitörése óta hivatalosan egy államban, Lettországban vezették vissza két évvel ezelőtt a kötelező szolgálatot, annak 2006-os megszüntetése után. Mellettük a horvátok és a szerbek is egy kötelező kiképzés mellett tették le a voksukat.

Képek forrása: a szerző és Facebook

 

