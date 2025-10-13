Petíció indul a sorkatonaság ellen: „Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?” (VIDEÓ)

Mohácsy István magyar gazdasági szakember, a Fidelitas országos elnöke petíciót indít „Nem a sorkatonaságra” címmel – derült ki a Facebookra feltöltött videójából.

„Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?

A Tisza Párt politikusai azonnal berántanának minket, magyar fiatalokat sorkatonának.

Ruszin-Szendi Romulusz a napokban nyíltan kimondta, hogy visszahozná a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mi nem leszünk egy tőlünk független háború áldozatai, mondjon bármit is a bukott vezérkari főnök. Nekünk, magyar fiataloknak nem háborús jövőképünk van, hanem családban és biztonságban gondolkodunk.