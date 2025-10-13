Ft
10. 13.
hétfő
Ruszin-Szendi Romulusz Fidelitas Mohácsy István Ukrajna sorkatonaság

Petíció indul a sorkatonaság ellen: „Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?” (VIDEÓ)

2025. október 13. 07:33

Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság visszaállítását szeretné, míg a Fidesz épp ellenkezőleg.

2025. október 13. 07:33
null

Mohácsy István magyar gazdasági szakember, a Fidelitas országos elnöke petíciót indít „Nem a sorkatonaságra” címmel – derült ki a Facebookra feltöltött videójából.

„Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért? 

A Tisza Párt politikusai azonnal berántanának minket, magyar fiatalokat sorkatonának.

 Ruszin-Szendi Romulusz a napokban nyíltan kimondta, hogy visszahozná a kötelező sorkatonai szolgálatot. Mi nem leszünk egy tőlünk független háború áldozatai, mondjon bármit is a bukott vezérkari főnök. Nekünk, magyar fiataloknak nem háborús jövőképünk van, hanem családban és biztonságban gondolkodunk. 

Mi a gyermekeinket akarjuk a kezünkben tartani, nem gépfegyvert.

 Ezért az elkövetkezendő napokban egy online petíciót indítunk a kötelező sorkatonaság ellen” – mondta el Mohácsy István.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

cs-m80
2025. október 13. 09:07
Tisztelt vélemény írók... Először is: kérlek hagyjátok abba a PadiFideszezést... Ha van bizonyítékotok, akkor mutassátok be. Egyébként rágalmaztok, ami büntetőjogi kategória. Köszönöm. Másodsorban: Sorkatonaság: A magam 40+ évével támogatnám. Indokaim: 1.: A hivatásos haderő az üllő, ami az első ellenséges csapást képes felfogni. A további harcokhoz szükség van a lakosság behívásához. Ha a lakosságot akkor kell kiképezni... egy akkor méretű országban, mint a miénk... Hát, csókolom. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy a magyar hadsereg jó esetben addig tudna kitartani, amíg a NATO csapatok ideérnek - már ha... 2.: Az ember társas lény. A mai világban a globalisták ezt felismerték, és próbálják belerángatni a fiataljainkat olyan csoportokba, mint az LMBTQ... Az ÉN jogai mindenek felett valók, a kötelezettségek csak másokra vonakoznak. A sorkatonaság erre a globalista problémára lehetne reakció - amennyiben jól csinálják Maradok tisztelettel!
Chekke-Faint
2025. október 13. 08:57
Bugyborékol a Tisza itt is, tehát rohad legalalul is....DDD
B_kanya
2025. október 13. 08:56
Hülyeség a sorkatonaság "betiltása", pláne összemosása az ukrán-orosz háborúval. Az egyik - szigorúan ésszel - jó lenne, a másikba nem szállunk be. Sőt egy erős területvédelem pont arra jó, hogy a hohol nácik se próbálkozzanak.
hakapeszim
2025. október 13. 08:53
Én büszke vagyok rá, hogy kijátszottam ezt a szart. Mielőtt valaki mellkasa dagadna, hogy ő viszont fasza gyerek, közlöm: egészségileg tökéletesen alkalmas voltam, és 20 évesen nem voltam épp beszari gyerek. Pont az ilyen tuskó alakok, mint ez a Tokatábornok taszítottak. Ez egy karakter, egy életforma. Ez mindent ahhoz mér, abból derivál, hogy ő katona. Valószínűleg az alsógatyája is terepmintás. Sorozáson többször is voltam, gyűlöltem ezeket a figurákat, de a törvény arra kényszerített, hogy ott megjelenjek. Egyszerűen nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy ilyen emberek parancsára bokázzak. Különben sem tudok mit kezdeni maga a "parancs" fogalmával. Ott egy vadidegen ember, és parancsol nekem! Miért? Milyen alapon? Én sem parancsolok neki, én oda sem akartam menni! Na, mindegy, nem volt könnyű, de kimaradt a bohóckodás.
