ittas vezetés rendőrség szilveszter

Ez sokakat érinthet: nem csak az ittas vezetés tilos szilveszterkor – figyelmeztetett a rendőrség

2025. december 30. 18:57

Nem várt bejegyzéssel jelentkeztek a hatóságok.

2025. december 30. 18:57
null

Humoros Facebook-bejegyzéssel jelentkezett a Magyar Rendőrség szilveszter éjszaka alkalmából. 

A hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy az ittas vezetésen túl mit nem szabad ilyenkor tenni – például írni az exünknek.

Te mivel egészítenéd ki a listát?”

– kérdezték.

Nyitókép: PATRICK PLEUL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

