A kakaópor árával riogat a Tisza – Szalai Piroska tette helyre őket

Megmutatták a grafikont, ami sokkolni fogja azokat, akik szerint Magyarországon csak rosszabbul lehet élni
Íme a bizonyíték, hogy a magyarok pénztárcája vastagabb, mint valaha, még ha nem is mindenki hiszi el.
A Tisza szakértői megint hozták a szokásos formájukat – írta a miniszterelnöki megbízott.
Huszönötszeresére emelkedett négy és fél alatt a kakaópor ára hazánkban – híreszteli kiadványában a Tisza Párt, amelyre Szalai Piroska hívta fel a figyelmet Facebook posztjában. Pontosabban arra, hogy miért hatalmas lódítás az újságban szereplő állítás.
Ahogy a miniszterelnöki főtanácsadó írja, ha ez igaz lenne, akkor az összes olyan édesség és sütemény ára is hasonló módon nőtt volna, amit kakaóval készítenek.
Ilyen nem történt, tehát annyit érezhetünk, hogy itt valami hiba van.
Szalai Piroska szerint mindebből az szűrhető le, hogy „a Tisza szakértői megint hozták a szokásos formájukat. Gyurcsány öszödi beszéde óta tudjuk, hogy „mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány” a balos szakértőknél. Most is ez történt!”
A miniszterelnöki megbízott ezzel együtt a megoldást is elárulja: 2021-ben egy doboz kakaópor kb. 400 Ft volt, ám nem egy kilogramm, hanem 70-100 gramm.
Állítják ugyanitt, hogy „magas árak, üres pénztárcák”. Azt elfelejtik megemlíteni, hogy
ebben az időszakban a nettó átlagkereset 77 százalékkal, a nettó mediánkereset pedig 91 százalékkal nőtt.
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök főtanácsadója. Tehát a pénztárcákban eleve több van, mint 2021-ben volt, s így abból a pénztárcából még kakaóport is többet lehet vásárolni most, mint 2021-ben – tette hozzá.
„Mit gondoltok, tudatosan kamuztak ekkorát vagy ennyire buták? Rábíznád az országot ilyen emberekre?” – tette fel a kérdést Szalai Piroska.
