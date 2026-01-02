A kakaópor árával riogat a Tisza – Szalai Piroska tette helyre őket

A miniszterelnöki megbízott ezzel együtt a megoldást is elárulja: 2021-ben egy doboz kakaópor kb. 400 Ft volt, ám nem egy kilogramm, hanem 70-100 gramm.

Állítják ugyanitt, hogy „magas árak, üres pénztárcák”. Azt elfelejtik megemlíteni, hogy

ebben az időszakban a nettó átlagkereset 77 százalékkal, a nettó mediánkereset pedig 91 százalékkal nőtt.

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök főtanácsadója. Tehát a pénztárcákban eleve több van, mint 2021-ben volt, s így abból a pénztárcából még kakaóport is többet lehet vásárolni most, mint 2021-ben – tette hozzá.

„Mit gondoltok, tudatosan kamuztak ekkorát vagy ennyire buták? Rábíznád az országot ilyen emberekre?” – tette fel a kérdést Szalai Piroska.