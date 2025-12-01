Teljesen keresztülhúzták Trump számításait: borult az eredeti terv, megvétózták a béketervet

Közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök párizsi látogatása előtt tett határozott kijelentést a francia diplomácia vezetője. Jean-Noël Barrot külügyminiszter a Le Figarónak nyilatkozva szögezte le: elképzelhetetlenek a béketárgyalások az európai hatalmak részvétele nélkül, és Franciaország már el is érte az amerikai béketerv korrekcióját – szúrta ki a Kárpáthír.

Barrot szerint a diplomáciai háttérmunka eredményeként a sokat emlegetett, 28 pontos amerikai béketerv jelentős változásokon ment keresztül, mielőtt végleges formát öltött volna. „Egyrészt elértük mindazon elemek törlését, amelyek az európaiakra vonatkoztak,