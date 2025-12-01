„Ide juttatták az Európai Uniót” – soha nem olvastak még be így Von der Leyennek és Webernek
Izzott a levegő a stúdióban.
Elégedetten dőlt hátra a francia külügyminiszter.
Közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök párizsi látogatása előtt tett határozott kijelentést a francia diplomácia vezetője. Jean-Noël Barrot külügyminiszter a Le Figarónak nyilatkozva szögezte le: elképzelhetetlenek a béketárgyalások az európai hatalmak részvétele nélkül, és Franciaország már el is érte az amerikai béketerv korrekcióját – szúrta ki a Kárpáthír.
Barrot szerint a diplomáciai háttérmunka eredményeként a sokat emlegetett, 28 pontos amerikai béketerv jelentős változásokon ment keresztül, mielőtt végleges formát öltött volna. „Egyrészt elértük mindazon elemek törlését, amelyek az európaiakra vonatkoztak,
másrészt először kaptunk világos ígéretet az Egyesült Államoktól a biztonsági garanciák közös kidolgozására.”
A miniszter kiemelte, hogy ezek a garanciák olyan katonai elemeket tartalmaznak majd, amelyek képesek megakadályozni egy jövőbeli orosz agressziót a béke megkötése után.
