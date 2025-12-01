Ft
háború Európa Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Unió Egyesült Államok

„Ide juttatták az Európai Uniót” – soha nem olvastak még be így Von der Leyennek és Webernek

2025. december 01. 09:38

Izzott a levegő a stúdióban.

2025. december 01. 09:38
Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter többek között beszámolt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozójáról – írja a Magyar Nemzet.

„Van ez a merjünk kicsik lenni típusú megközelítés. Van ez az általam mindig is elutasított külpolitikai megközelítés, ami úgy szól, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy a saját szemünkön, szemüvegünkön keresztül a saját nézőpontunkból nézzük és lássuk a világot.

És mindig valakihez igazodni akarunk. Ugye látszik, hogy akik régebben Moszkvát keresték igazodási pontnak, azok most keresik Brüsszelt”

– hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter, majd hozzátette: „mi magyarok egy olyan külpolitikát folytatunk, amely a magyar érdekből indul ki. A magyar külpolitika egy szuverén külpolitika” – húzta alá a miniszter.

A moszkvai út

Orbán Viktor moszkvai látogatása kapcsán Magyarország energiaellátása biztonságban van, Magyarországon a rezsicsökkentés eredményei biztonságban vannak – hangsúlyozta Szijjártó Péter. A magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy a brüsszeli liberális mainstream igényeit kielégítse és úgy fütyüljön, úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem

a magyar miniszterelnöknek az a feladata, hogy a magyar nemzet érdeket képviselje. 

Ezt tette Washingtonban, és ezt tette Moszkvában is, majd ezt folytatja Brüsszelben is – fogalmazott a külügyminiszter.

Európa szerepe

Szijjártó szerint túl azon, hogy a háborút meghosszabbította és még súlyosabbá tette, azon túl Európát gyakorlatilag kiütötte a globális politika és a globális biztonság meghatározó játékosai közül. „Mind az ukrajnai háború, mind a törékeny nyugat-balkáni helyzet megoldását az Egyesült Államok vette a kezébe.

Az Egyesült Államok vette a kezébe, és Európának nem osztottak lapot.

Von der Leyen, Manfred Weber, meg a liberális mainstream nyugat-európai politikusai ide juttatták Európát. Az európai területen zajló konfliktusok feloldásában Európának, az Európai Uniónak nincsen szava. És ez látszik, hogy oly mértékben frusztrálja őket, hogy egy olyan európai politikus van, aki mindeközben a világ hatalmi központjaival, Washington, Moszkva, Peking egyszerre tud beszélni. Egy ilyen van Orbán Viktor és senki más– állapította meg.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI  / AFP

Treeoflife
2025. december 01. 11:01
" ... egy olyan európai politikus van, aki mindeközben a világ hatalmi központjaival, Washington, Moszkva, Peking egyszerre tud beszélni. Egy ilyen van Orbán Viktor és senki más” – állapította meg." Ha arra gondolok, a török államfő hova ültette, és a Fehér Házban milyen fogadtatásban részesültek, nem lehet kérdés, hogy nincs tekintélyük sem keleten, sem nyugaton. A kínai buszoztatás már szót sem érdemel. Ha ezzel szembe állítjuk Orbán Viktor fogadtatását mindhárom nagyhatalom által .... mesélnek a kövek. De ezekben nincs szégyenérzet, mintha nem is lennének emberek. Talán nem is azok ....
bannedop03-2
2025. december 01. 10:57 Szerkesztve
Igen-igen, Orrange Daddy kezében van minden és olyan asszisztensek állnak mellette mint Orbán úr. NA már most 24 óra alatt béke lesz. NA már most, ha a mi tapasztalatunk eltér, akkor ez csak az eisteini fizika általános relativitás elméletének csalóka hatása lehet, ugyanis míg ők ketten egy fekete lyuk peremén (az úgynevezett eseményhorizonton) önazonosulnak, azzal a bizonyos fekete lyukkal az időtlenség állapotában, addig nekünk itt ketyeg az óra VAGY egész egyszerűen teljesen impotens vén f.sz mindkettő. A relativitáselmélet földi körülményeit figyelembe véve inkább szervi baj van, tehát az utóbbi. Mondjuk én azért Európát nem írnám így le itt Európa közepén, főleg úgy, hogy rendre kiderül, hogy Európa nélkül a legnagyobb erőlködés ellenére sem lehet békét csinálni, még 24 óra alatt sem.
bagira004
2025. december 01. 10:38
Eu korrupcióra gyarmatosításra szankciókra zsarolásra van építve .
istvanpeter
2025. december 01. 10:27
Nos, az Európai Uniót már eleve azzal a céllal hozták létre, hogy kiépítsék a globális háttér hatalmi maffia világbirodalmának az európai régióját, amit hangzatosan Európai Egyesült Államoknak neveznének. Mindez természetesen az önálló nemzetállamok felszámolásával és az emberi jogok erős korlátozásával járna. Az uniós vezetők és az EP képviselők többsége már is úgy viselkedik, mintha a birodalom már is létrejött volna és a birodalmi önkény ténylegesen hatályba lépett volna sőt, a tagországok vezetőinek a többsége is pályázik a helytartói posztra.
