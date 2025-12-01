„Ide juttatták az Európai Uniót” – soha nem olvastak még be így Von der Leyennek és Webernek

Magyarországról üzentek Von der Leyennek: ezt egy életre meg fogja jegyezni az Európai Bizottság elnöke
„Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra. Sem Brüsszelből, sem Berlinből” – mondta Szijjártó Péter.
Izzott a levegő a stúdióban.
Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter többek között beszámolt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozójáról – írja a Magyar Nemzet.
„Van ez a merjünk kicsik lenni típusú megközelítés. Van ez az általam mindig is elutasított külpolitikai megközelítés, ami úgy szól, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy a saját szemünkön, szemüvegünkön keresztül a saját nézőpontunkból nézzük és lássuk a világot.
És mindig valakihez igazodni akarunk. Ugye látszik, hogy akik régebben Moszkvát keresték igazodási pontnak, azok most keresik Brüsszelt”
– hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter, majd hozzátette: „mi magyarok egy olyan külpolitikát folytatunk, amely a magyar érdekből indul ki. A magyar külpolitika egy szuverén külpolitika” – húzta alá a miniszter.
Orbán Viktor moszkvai látogatása kapcsán Magyarország energiaellátása biztonságban van, Magyarországon a rezsicsökkentés eredményei biztonságban vannak – hangsúlyozta Szijjártó Péter. A magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy a brüsszeli liberális mainstream igényeit kielégítse és úgy fütyüljön, úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem
a magyar miniszterelnöknek az a feladata, hogy a magyar nemzet érdeket képviselje.
Ezt tette Washingtonban, és ezt tette Moszkvában is, majd ezt folytatja Brüsszelben is – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó szerint túl azon, hogy a háborút meghosszabbította és még súlyosabbá tette, azon túl Európát gyakorlatilag kiütötte a globális politika és a globális biztonság meghatározó játékosai közül. „Mind az ukrajnai háború, mind a törékeny nyugat-balkáni helyzet megoldását az Egyesült Államok vette a kezébe.
Az Egyesült Államok vette a kezébe, és Európának nem osztottak lapot.
Von der Leyen, Manfred Weber, meg a liberális mainstream nyugat-európai politikusai ide juttatták Európát. Az európai területen zajló konfliktusok feloldásában Európának, az Európai Uniónak nincsen szava. És ez látszik, hogy oly mértékben frusztrálja őket, hogy egy olyan európai politikus van, aki mindeközben a világ hatalmi központjaival, Washington, Moszkva, Peking egyszerre tud beszélni. Egy ilyen van Orbán Viktor és senki más” – állapította meg.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
