„Ide juttatták az Európai Uniót” – soha nem olvastak még be így Von der Leyennek és Webernek

Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter többek között beszámolt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozójáról – írja a Magyar Nemzet.

„Van ez a merjünk kicsik lenni típusú megközelítés. Van ez az általam mindig is elutasított külpolitikai megközelítés, ami úgy szól, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy a saját szemünkön, szemüvegünkön keresztül a saját nézőpontunkból nézzük és lássuk a világot.