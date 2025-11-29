Magyarországról üzentek Von der Leyennek: ezt egy életre meg fogja jegyezni az Európai Bizottság elnöke

Üzentek Von der Leyennek, Amerikából érkezett a figyelmeztetés, most aztán irigykedhetnek Magyarországra!
Mások viszont már most előrelépnének a Magyarország ellen folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.
„Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra. Sem Brüsszelből, sem Berlinből” – mondta Szijjártó Péter.
Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bejegyzésében, hogy olvassa „a háborúpárti európai politikusok frusztrált nyilatkozatait” az előző napi moszkvai tárgyalásról, és ezzel kapcsolatban most el kell oszlatnia egy súlyos félreértést:
nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből,
sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem”. „Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg. Ha tetszik Brüsszelben, ha nem...” – szögezte le.
(MTI)
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP