11. 29.
szombat
11. 29.
szombat
Magyarországról üzentek Von der Leyennek: ezt egy életre meg fogja jegyezni az Európai Bizottság elnöke

2025. november 29. 17:32

„Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra. Sem Brüsszelből, sem Berlinből" – mondta Szijjártó Péter.

2025. november 29. 17:32
Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bejegyzésében, hogy olvassa „a háborúpárti európai politikusok frusztrált nyilatkozatait” az előző napi moszkvai tárgyalásról, és ezzel kapcsolatban most el kell oszlatnia egy súlyos félreértést:

nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből,

sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem”. „Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg. Ha tetszik Brüsszelben, ha nem...” – szögezte le.

(MTI)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
jetilovag
2025. november 29. 18:50
leszarom zursulát..meg az összes liberálcionista prüsszeli bolsevikot!.......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣....a Fideszre szavazok!
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. november 29. 18:46
Brüsszelben pánik van. Bukni fognak a korrupt háborúpartiak. Ha Zs kinyitja a száját, akkor....
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 29. 18:45
van olyan, amihez brüsszelnek semmi köze..van még kérdés?....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2025. november 29. 18:43
Leyen nagyurnohoz, szarban jeloltjehez nem jutnak el az ilyen picsogasok
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!