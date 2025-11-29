Ft
11. 29.
szombat
Magyarország Franciaország Oroszország Szijjártó Péter Orbán Viktor Szlovákia

Üzentek Von der Leyennek, Amerikából érkezett a figyelmeztetés, most aztán irigykedhetnek Magyarországra!

2025. november 29. 06:07

Mások viszont már most előrelépnének a Magyarország ellen folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.

2025. november 29. 06:07
null

A Mandiner olvasói pénteken is több témára voltak kíváncsiak. A felháborító hírek sorába tartozik Marc Losteau meglehetősen ellenséges kijelentése: a Közép-európai Egyetem bécsi munkatársa szerint ugyanis Európának világossá kell tennie, hogy Orbán nem képviseli az Uniót.

Losteau meglátása most szerint most lenne időszerű előrelépni az ellene folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.

Egy Magyarország számára összességében pozitív kicsengésű hírt is meglehetősen sokan olvastak. A The Washington Post arról írt, hogy Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és akár a jövőben Franciaország is ellenszegülhet majd Brüsszelnek, elsősorban Ukrajna katonai támogatása kapcsán.

Egy humoros hír is feljutott a legolvasottabb híreink sorába. Kiderült ugyanis, hogy kiakadt a német kancellár, mivel Orbán Viktor az engedélye nélkül utazott Moszkvába.

Természetesen a titokzatos hírek is megmozgatták olvasóink fantáziáját. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kremlben kezdődő orosz–magyar tárgyalások előtt beszélt magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel.

Szijjártó odalépett Lavrovhoz és valamit a fülébe súgott.

Az orosz diplomácia vezetője mosolyogva válaszolt, majd többször bólintott. Ezután folytatták meglehetősen élénk beszélgetésüket.

A legolvasottabb híreink közé tartozik még a szerbek véleménye az európai kábítószer-használatról. Andrej Protić, a szerb rendőrség kábítószer-ellenes szakértője szerint Európát új drogfenyegetés fenyegeti, különösen a könnyen előállítható és erős hatású fentanil terjedése miatt. Meglátása szerint míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció), addig Kelet-Európa – így Magyarország is – a zéró toleranciát képviseli. Szerinte ez a megközelítés tartja biztonságban a régiót,

de figyelmeztet: ha keleti országok feladják hagyományos értékeiket és családközpontúságukat, nőhetnek a társadalmi problémák.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Csubszi
2025. november 29. 08:13
OV további olajért és gázért ment Moszkvába, a magyar (na meg a szerb) népért. Közük???
Csubszi
2025. november 29. 08:11
"míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció)" Ez ugyanaz a bullshit, mint a migrációs gondolkodásuk: engedjük be őket, aztán majd "megoldjuk". Ez a bugyuta fordított gondolkodás a ballibsik jellemzője! Leverünk benneteket, mint a büdösszart!
Ízisz
2025. november 29. 08:11
Z. Hazug ideológiára hivatkozva akarják Európát tönkretenni gazdaságilag, erkölcsileg a globalista, EU-t eláruló libsi vezetői!!! Az az ország amelyik nem akar magától pusztulni, a globalista Brüsszel megbízói akarják kinyírni mindenáron... Senki nem maradhat független életképes állapotban, a központosított birodalmi döntés és gyakorlat egyértelmű!!! 💯👎🤨😑❗
Chekke-Faint
2025. november 29. 07:26
Az unió jelenlegi külpolitikája nagyságrendekkel Magyaroszág politikája alatt van teljesítményben. Ezt a szitet a baloldal érte el és kitart mellette...DDDD Taps nekik...
