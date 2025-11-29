Üzentek Von der Leyennek, Amerikából érkezett a figyelmeztetés, most aztán irigykedhetnek Magyarországra!

Üzentek Von der Leyennek: elérkezett a megfelelő alkalom, végérvényesen leszámolhat Orbánnal
Szíves figyelmébe ajánlották a 7-es cikk szerinti eljárás folytatását.
Mások viszont már most előrelépnének a Magyarország ellen folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.
A Mandiner olvasói pénteken is több témára voltak kíváncsiak. A felháborító hírek sorába tartozik Marc Losteau meglehetősen ellenséges kijelentése: a Közép-európai Egyetem bécsi munkatársa szerint ugyanis Európának világossá kell tennie, hogy Orbán nem képviseli az Uniót.
Losteau meglátása most szerint most lenne időszerű előrelépni az ellene folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.
Egy Magyarország számára összességében pozitív kicsengésű hírt is meglehetősen sokan olvastak. A The Washington Post arról írt, hogy Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és akár a jövőben Franciaország is ellenszegülhet majd Brüsszelnek, elsősorban Ukrajna katonai támogatása kapcsán.
Magyarország már egyáltalán nincs egyedül a Washington Post szerint.
Egy humoros hír is feljutott a legolvasottabb híreink sorába. Kiderült ugyanis, hogy kiakadt a német kancellár, mivel Orbán Viktor az engedélye nélkül utazott Moszkvába.
Természetesen a titokzatos hírek is megmozgatták olvasóink fantáziáját. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kremlben kezdődő orosz–magyar tárgyalások előtt beszélt magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel.
Szijjártó odalépett Lavrovhoz és valamit a fülébe súgott.
Az orosz diplomácia vezetője mosolyogva válaszolt, majd többször bólintott. Ezután folytatták meglehetősen élénk beszélgetésüket.
A legolvasottabb híreink közé tartozik még a szerbek véleménye az európai kábítószer-használatról. Andrej Protić, a szerb rendőrség kábítószer-ellenes szakértője szerint Európát új drogfenyegetés fenyegeti, különösen a könnyen előállítható és erős hatású fentanil terjedése miatt. Meglátása szerint míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció), addig Kelet-Európa – így Magyarország is – a zéró toleranciát képviseli. Szerinte ez a megközelítés tartja biztonságban a régiót,
de figyelmeztet: ha keleti országok feladják hagyományos értékeiket és családközpontúságukat, nőhetnek a társadalmi problémák.
Tűpontos helyzetértékelés érkezett.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor