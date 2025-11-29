Üzentek Von der Leyennek, Amerikából érkezett a figyelmeztetés, most aztán irigykedhetnek Magyarországra!

A legolvasottabb híreink közé tartozik még a szerbek véleménye az európai kábítószer-használatról. Andrej Protić, a szerb rendőrség kábítószer-ellenes szakértője szerint Európát új drogfenyegetés fenyegeti, különösen a könnyen előállítható és erős hatású fentanil terjedése miatt. Meglátása szerint míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció), addig Kelet-Európa – így Magyarország is – a zéró toleranciát képviseli. Szerinte ez a megközelítés tartja biztonságban a régiót,

de figyelmeztet: ha keleti országok feladják hagyományos értékeiket és családközpontúságukat, nőhetnek a társadalmi problémák.