Üzentek Von der Leyennek: elérkezett a megfelelő alkalom, végérvényesen leszámolhat Orbánnal

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon, megkerülve az EU diplomáciáját Ukrajna ügyében – írja az EUobserver.

Marc Losteau, a Közép-európai Egyetem bécsi munkatársa szerint Európának világossá kell tennie, hogy Orbán nem képviseli az Uniót.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő határozottabb fellépést sürgetnek Oroszországgal szemben. A cikk kiemeli: Orbán lépései tovább rombolják európai megítélését, miközben pártja hazai támogatottsága csökken; Losteau meglátása szerint most lenne időszerű előrelépni az ellene folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.