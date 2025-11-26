Leesett a tantusz Brüsszelben: ezek után nehezen tudják majd megzsarolni Magyarországot

Ennek már a fele sem tréfa: az Európai Bíróság egy döntéssel üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának
Hirtelen felgyorsultak az események.
Új módszereket kereshet Daniel Freund.
Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi videóüzenetben úgy beszélt Magyarországról, hogy itt „nincsenek illegális bevándorlók”, és ez az ország a legbiztonságosabb Európában – írja a The Telegraph.
A magyar miniszterelnök kiemelte: naponta 1 millió eurós bírságot fizetnek Brüsszelnek, mert nem engednek be migránsokat.
Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő bírálta Orbánt, szerinte félreérti a karácsony üzenetét. Dirk Gotink holland néppárti EP-képviselő korrupcióval vádolta a magyar kormányt, változást remélve a következő választáson.
A cikk megemlíti, hogy Orbán Viktor támogatja Donald Trumpot és alternatív pénzügyi forrásként emlegeti Trump ajánlatát az EU-s források helyett.
Emmanuel Achiri (European Network Against Racism) szerint Orbán politikája diszkriminációt jelent biztonsági érveléssel leplezve.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas Tucat / AFP