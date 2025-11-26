Ft
Brüsszel Magyarország migráció bevándorló migráns Donald Trump Daniel Freund Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Leesett a tantusz Brüsszelben: ezek után nehezen tudják majd megzsarolni Magyarországot

2025. november 26. 11:14

Új módszereket kereshet Daniel Freund.

2025. november 26. 11:14
null

Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi videóüzenetben úgy beszélt Magyarországról, hogy itt „nincsenek illegális bevándorlók”, és ez az ország a legbiztonságosabb Európában – írja a The Telegraph.

A magyar miniszterelnök kiemelte: naponta 1 millió eurós bírságot fizetnek Brüsszelnek, mert nem engednek be migránsokat.

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő bírálta Orbánt, szerinte félreérti a karácsony üzenetét. Dirk Gotink holland néppárti EP-képviselő korrupcióval vádolta a magyar kormányt, változást remélve a következő választáson.

Egyre jobb helyzetben van Magyarország

A cikk megemlíti, hogy Orbán Viktor támogatja Donald Trumpot és alternatív pénzügyi forrásként emlegeti Trump ajánlatát az EU-s források helyett.

Emmanuel Achiri (European Network Against Racism) szerint Orbán politikája diszkriminációt jelent biztonsági érveléssel leplezve.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas Tucat / AFP

