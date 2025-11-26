Leesett a tantusz Brüsszelben: ezek után nehezen tudják majd megzsarolni Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi videóüzenetben úgy beszélt Magyarországról, hogy itt „nincsenek illegális bevándorlók”, és ez az ország a legbiztonságosabb Európában – írja a The Telegraph.

A magyar miniszterelnök kiemelte: naponta 1 millió eurós bírságot fizetnek Brüsszelnek, mert nem engednek be migránsokat.

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő bírálta Orbánt, szerinte félreérti a karácsony üzenetét. Dirk Gotink holland néppárti EP-képviselő korrupcióval vádolta a magyar kormányt, változást remélve a következő választáson.