Most már valóban irigykedve nézhet Magyarországra egész Nyugat-Európa: a szakértő elmondta, mi a titok nyitja

Andrej Protić, a szerb rendőrség kábítószer-ellenes szakértője szerint Európát új drogfenyegetés fenyegeti, különösen a könnyen előállítható és erős hatású fentanil terjedése miatt – írja a Hungarian Conservative.

Kiemeli, hogy míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció), addig Kelet-Európa – így Magyarország is – a zéró toleranciát képviseli. Szerinte ez a megközelítés tartja biztonságban a régiót,