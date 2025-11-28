Most már valóban irigykedve nézhet Magyarországra egész Nyugat-Európa: a szakértő elmondta, mi a titok nyitja

Üzentek Von der Leyennek: elérkezett a megfelelő alkalom, végérvényesen leszámolhat Orbánnal
Andrej Protić, a szerb rendőrség kábítószer-ellenes szakértője szerint Európát új drogfenyegetés fenyegeti, különösen a könnyen előállítható és erős hatású fentanil terjedése miatt – írja a Hungarian Conservative.
Kiemeli, hogy míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció), addig Kelet-Európa – így Magyarország is – a zéró toleranciát képviseli. Szerinte ez a megközelítés tartja biztonságban a régiót,
de figyelmeztet: ha keleti országok feladják hagyományos értékeiket és családközpontúságukat, nőhetnek a társadalmi problémák.
A cikk hangsúlyozza az értékrendek közötti törésvonalat Nyugat- és Kelet-Európa között; Protić úgy véli, már nem kell vakon követni nyugati mintákat. Magyarország példaként szerepel szigorúbb szabályozásával és konzervatívabb hozzáállásával.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád