család Brüsszel rendőrség Magyarország Nyugat-Európa fentanil kábítószer Kelet-Európa Európai Unió

Most már valóban irigykedve nézhet Magyarországra egész Nyugat-Európa: a szakértő elmondta, mi a titok nyitja

2025. november 28. 10:50

Tűpontos helyzetértékelés érkezett.

2025. november 28. 10:50
null

Andrej Protić, a szerb rendőrség kábítószer-ellenes szakértője szerint Európát új drogfenyegetés fenyegeti, különösen a könnyen előállítható és erős hatású fentanil terjedése miatt – írja a Hungarian Conservative.

Kiemeli, hogy míg Nyugat-Európa inkább ártalomcsökkentést alkalmaz (tiszta tűk osztása, rehabilitáció), addig Kelet-Európa – így Magyarország is – a zéró toleranciát képviseli. Szerinte ez a megközelítés tartja biztonságban a régiót,

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

de figyelmeztet: ha keleti országok feladják hagyományos értékeiket és családközpontúságukat, nőhetnek a társadalmi problémák.

A cikk hangsúlyozza az értékrendek közötti törésvonalat Nyugat- és Kelet-Európa között; Protić úgy véli, már nem kell vakon követni nyugati mintákat. Magyarország példaként szerepel szigorúbb szabályozásával és konzervatívabb hozzáállásával.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

