Amerikából érkezett a figyelmeztetés: ha jót akar magának Von der Leyen, erre mindenképp figyelnie kell

Üzentek Von der Leyennek: elérkezett a megfelelő alkalom, végérvényesen leszámolhat Orbánnal
Szíves figyelmébe ajánlották a 7-es cikk szerinti eljárás folytatását.
Magyarország már egyáltalán nincs egyedül a Washington Post szerint.
Az európai vezetők egységet mutatnak az ukrajnai háború kapcsán, de mély megosztottság tapasztalható a további fegyverszállítások és finanszírozás kérdésében, különösen az USA támogatásának csökkenése után – írja a The Washington Post.
Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a helyzet sorsdöntő voltát hangsúlyozza, míg Ursula von der Leyen bizottsági elnök egységre szólít fel.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálja az EU Ukrajna-politikáját, Donald Trumppal való kapcsolatára és ukrán korrupciós ügyekre hivatkozva követeli a támogatások leállítását;
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint is illúzió Ukrajna oldalára állni.
A cikk kiemeli: Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és akár a jövőben Franciaország is ellenszegülhet majd Brüsszelnek.
A belső viták akadályozhatják az uniós közös védelmi projektek előmozdítását is – állapította meg a cikk.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP
