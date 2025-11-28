Amerikából érkezett a figyelmeztetés: ha jót akar magának Von der Leyen, erre mindenképp figyelnie kell

Az európai vezetők egységet mutatnak az ukrajnai háború kapcsán, de mély megosztottság tapasztalható a további fegyverszállítások és finanszírozás kérdésében, különösen az USA támogatásának csökkenése után – írja a The Washington Post.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a helyzet sorsdöntő voltát hangsúlyozza, míg Ursula von der Leyen bizottsági elnök egységre szólít fel.