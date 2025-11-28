Ft
Amerikából érkezett a figyelmeztetés: ha jót akar magának Von der Leyen, erre mindenképp figyelnie kell

2025. november 28. 11:30

Magyarország már egyáltalán nincs egyedül a Washington Post szerint.

2025. november 28.
null

Az európai vezetők egységet mutatnak az ukrajnai háború kapcsán, de mély megosztottság tapasztalható a további fegyverszállítások és finanszírozás kérdésében, különösen az USA támogatásának csökkenése után – írja a The Washington Post.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a helyzet sorsdöntő voltát hangsúlyozza, míg Ursula von der Leyen bizottsági elnök egységre szólít fel.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálja az EU Ukrajna-politikáját, Donald Trumppal való kapcsolatára és ukrán korrupciós ügyekre hivatkozva követeli a támogatások leállítását;

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint is illúzió Ukrajna oldalára állni.

Egyre többen mondhatnak nemet Brüsszelnek

A cikk kiemeli: Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és akár a jövőben Franciaország is ellenszegülhet majd Brüsszelnek.

A belső viták akadályozhatják az uniós közös védelmi projektek előmozdítását is – állapította meg a cikk.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

