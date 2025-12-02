Órákon belül Putyin elé teszik: itt van minden, amit az átdolgozott békecsomagról tudni kell

Dráma: megtorlásról beszélt és Zelenszkijt fenyegette az ukrán elnök bukott szövetségese
Andrij Jermak nagyon kiborult.
A moszkvai egyeztetések előtt amerikai és ukrán tárgyalók egész hétvégén próbálták közelíteni az álláspontokat egy lehetséges rendezés érdekében. Kedden Putyin fogadja Steve Witkoffot és Jared Kushnert, akik egy frissen véglegesített, tizenkilenc pontos békejavaslattal érkeznek a Kremlbe.
A beszámolók szerint kedden személyesen tárgyal Putyin az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal, valamint Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel. Moszkva nyitottnak mutatkozik a békéről szóló egyeztetésekre, ugyanakkor a Kreml előre jelezte, hogy minden olyan megállapodásnak teljesítenie kell a háború alapvető okainak rendezését, amelyekre Oroszország hivatkozik. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a CNN szerint azt mondta: Trump terve egy nagyon jó alap, de hozzátette, hogy Moszkva csak akkor állapodik meg, ha sikerül elérni a céljaikat, illetve megszüntetni a katonai művelet kezdeti okait.
A Fox News úgy tudja, Witkoff a hétvégén ukrán tisztviselőkkel folytatott intenzív tárgyalásai után egy tizenkilenc pontos javaslatot visz a tárgyalásra, amely a korábbi, huszonnyolc pontos verziónál kiegyensúlyozottabb megoldási lehetőséget kínál. A csatorna szerint a korábbi tervezetet Kijev túlságosan Moszkva-barát felvetésnek tartotta, ezért a felek Genfben és Floridában újraalkották a csomagot.
A két forrás egybehangzóan azt írja, hogy a legnehezebb kérdések továbbra is NATO-csatlakozás, a hosszú távú biztonsági garanciák és a területi rendezés.
A CNN közben azt emeli ki, hogy két fő akadály tornyosul az egyeztetések előtt:
Kijev álláspontját az is nehezíti, hogy a Fox News szerint váratlanul lemondott Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke és főtárgyalója, Andrij Jermak, akinek otthonát korrupciós vizsgálat miatt kutatták át, és aki a közelmúltban még úgy fogalmazott:
Egyetlen épeszű ember sem ír alá ma olyan dokumentumot, amelyben területet adunk fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Andrij Jermak nagyon kiborult.
A CNN jelenti, hogy Witkoff és Kushner délután öt óra után kezdik meg a tárgyalást a Kremlben, ahol rajtuk és Putyinon kívül csak a tolmácsok lesznek jelen. Peszkov szerint addig tárgyalnak, ameddig szükséges. A Fox News idézi Marco Rubio külügyminisztert is, aki a hétvégi amerikai–ukrán egyeztetések után úgy fogalmazott:
Olyan sok munka maradt még, de ez ismét egy nagyon produktív és hasznos megbeszélés volt.
Donald Trump ehhez hozzátette:
Van rá jó esély, hogy meg tudunk állapodni.
A források szerint Washington továbbra is aktív szerepet vállal a rendezésben, bár az eszköztár egyre korlátozottabb. Az Egyesült Államok már szinte minden jelentősebb szankciót bevezetett Moszkvával szemben, és hatalmas katonai segítséget adott Ukrajnának 2022 óta. Elemzők mindkét csatornánál arra figyelmeztetnek:
A következő napok dönthetik el, hogy az új diplomáciai lendület elvezet-e valódi megállapodáshoz, vagy a tárgyalások ismét falnak ütköznek, attól függően, mennyire bizonyul rugalmasnak Putyin a személyes megbeszélésen.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP