Órákon belül Putyin elé teszik: itt van minden, amit az átdolgozott békecsomagról tudni kell

A beszámolók szerint kedden személyesen tárgyal Putyin az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal, valamint Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel. Moszkva nyitottnak mutatkozik a békéről szóló egyeztetésekre, ugyanakkor a Kreml előre jelezte, hogy minden olyan megállapodásnak teljesítenie kell a háború alapvető okainak rendezését, amelyekre Oroszország hivatkozik. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a CNN szerint azt mondta: Trump terve egy nagyon jó alap, de hozzátette, hogy Moszkva csak akkor állapodik meg, ha sikerül elérni a céljaikat, illetve megszüntetni a katonai művelet kezdeti okait.

Putyin Moszkvában fogadja Steve Witkoffot és Jared Kushnert, akik egy új, tizenkilenc pontos békejavaslattal érkeznek az ukrajnai rendezés előmozdítására.

Forrás: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Putyin előtt a béketárgyalások legérzékenyebb pontjai

A Fox News úgy tudja, Witkoff a hétvégén ukrán tisztviselőkkel folytatott intenzív tárgyalásai után egy tizenkilenc pontos javaslatot visz a tárgyalásra, amely a korábbi, huszonnyolc pontos verziónál kiegyensúlyozottabb megoldási lehetőséget kínál. A csatorna szerint a korábbi tervezetet Kijev túlságosan Moszkva-barát felvetésnek tartotta, ezért a felek Genfben és Floridában újraalkották a csomagot.