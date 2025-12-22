Rettegnek a németek, elözönlötték a drónok a légterüket

Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
Több mint ezer gyanús drónészlelésről szólnak a hírek.
Több mint ezer gyanús drónészlelést – többségüket katonai létesítmények, védelmi vállalatok és kritikus infrastruktúra felett – regisztráltak Németországban az elmúlt évben, közölte a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) elnöke.
Az Euractiv szerint a németországi események csak részei annak a nagyobb sorozatnak, amely során az elmúlt hónapokban többek között Dánia és Belgium légterében is rendszeresen észlelnek azonosítatlan drónokat. Nem egyszer ezek miatt reptereket is le kellett zárni. Lengyelország légterében 19 drónt észleltek szeptemberben, a lengyel hatóságok szerint orosz drónok voltak.
Ezt is ajánljuk a témában
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
A BKA értékelése a drónok „mint bűncselekmények eszközei” által jelentett fenyegetést vizsgálta.
Az országban észlelt drónok többsége katonai létesítményeket, repülőtereket és más kritikus infrastruktúrákat, például védelmi vállalatokat és kikötői létesítményeket közelített meg”
– nyilatkozta Holger Münch, a BKA elnöke. „Nem minden észlelés bizonyult végül drónnak, és nem minden drónt lehetett Oroszországhoz kötni” – hangsúlyozta Münch.
Az esetek számának növekedésére válaszul Németország múlt szerdán megnyitotta új nemzeti drónvédelmi központját, hogy javítsa a szövetségi és tartományi kormányok közötti koordinációt. Korábban pedig már létrehoztak egy új rendőrségi különítményt is, amely 130 főből áll, és a drónok elleni védekezés a feladata.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez volt a 13. eset az ukrajnai háború kezdete óta, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe.
Nyitókép forrása: Jens Schlueter / AFP
***