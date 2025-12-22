Rettegnek a németek, elözönlötték a drónok a légterüket

Több mint ezer gyanús drónészlelést – többségüket katonai létesítmények, védelmi vállalatok és kritikus infrastruktúra felett – regisztráltak Németországban az elmúlt évben, közölte a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) elnöke.

Az Euractiv szerint a németországi események csak részei annak a nagyobb sorozatnak, amely során az elmúlt hónapokban többek között Dánia és Belgium légterében is rendszeresen észlelnek azonosítatlan drónokat. Nem egyszer ezek miatt reptereket is le kellett zárni. Lengyelország légterében 19 drónt észleltek szeptemberben, a lengyel hatóságok szerint orosz drónok voltak.