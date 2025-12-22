Ft
lengyelország orosz drónok bka belgium németország

Rettegnek a németek, elözönlötték a drónok a légterüket

2025. december 22. 18:42

Több mint ezer gyanús drónészlelésről szólnak a hírek.

2025. december 22. 18:42
null

Több mint ezer gyanús drónészlelést – többségüket katonai létesítmények, védelmi vállalatok és kritikus infrastruktúra felett – regisztráltak Németországban az elmúlt évben, közölte a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) elnöke.

Az Euractiv szerint a németországi események csak részei annak a nagyobb sorozatnak, amely során az elmúlt hónapokban többek között Dánia és Belgium légterében is rendszeresen észlelnek azonosítatlan drónokat. Nem egyszer ezek miatt reptereket is le kellett zárni. Lengyelország légterében 19 drónt észleltek szeptemberben, a lengyel hatóságok szerint orosz drónok voltak.

A BKA értékelése a drónok „mint bűncselekmények eszközei” által jelentett fenyegetést vizsgálta.

Az országban észlelt drónok többsége katonai létesítményeket, repülőtereket és más kritikus infrastruktúrákat, például védelmi vállalatokat és kikötői létesítményeket közelített meg”

– nyilatkozta Holger Münch, a BKA elnöke. „Nem minden észlelés bizonyult végül drónnak, és nem minden drónt lehetett Oroszországhoz kötni” – hangsúlyozta Münch.

Az esetek számának növekedésére válaszul Németország múlt szerdán megnyitotta új nemzeti drónvédelmi központját, hogy javítsa a szövetségi és tartományi kormányok közötti koordinációt. Korábban pedig már létrehoztak egy új rendőrségi különítményt is, amely 130 főből áll, és a drónok elleni védekezés a feladata.

Nyitókép forrása: Jens Schlueter / AFP

***

 

dejavu
2025. december 22. 20:45
olvaso9 2025. december 22. 19:05 Miért nem lövik le a drónokat? Miért nem fogják el és tanulmányozzák a gyártójukat? Csak sejtetések vannak, hogy (talán? biztosan?) az oroszok... pedig lehetnek mások is... Ki is bombázta Kassát?... ja, szedd már le a DJI Phantom-omat. 50 méter magasan már csak a hangját hallani. 2.4-5.8 gigás szórt spektrumon bemérni az irányítót? Sok sikert! Vagy szerintetek Shaheddel végeznek felderítést? Mindegy csak szídjuk a németeket, szopjuk Putyint?
Válasz erre
0
1
pandalala
2025. december 22. 20:42
.... és mind ukránul kommunikál egymással .. :-D
Válasz erre
1
0
dejavu
2025. december 22. 20:40
Tapeino 2025. december 22. 19:05 Nem kéne baszakodniuk a ruszkikkal, abból még sose jöttek ki jól... pöcsök... ja-ja, a felmenőid is ezt mondhatták amikor a tömegbe lőttek '56-ban....suttyó.
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2025. december 22. 20:39
Eszembe jutott Gyurcsány megoldása anno: A tüntetők ellen kihelyezett kordonokat védő, kivezényelt rendőröket védő kordont védő kordon.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!