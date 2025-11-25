Ft
vadászgépek légtér Ukrajna orosz-ukrán háború drón Románia

Kitört a pánik Romániában: azonnal riasztották a vadászgépeket – a lakosság is figyelmeztetést kapott

2025. november 25. 11:19

Ez volt a 13. eset az ukrajnai háború kezdete óta, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe.

2025. november 25. 11:19
A román légtérbe mélyen behatoló drónt követtek a román és német vadászgépek kedd reggel Románia három dél-keleti megyéjében, ahol a lakosságot a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére. 

A román védelmi minisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint a légtérsértést először a Tulcea megyei Periprava és Chilia Veche térségében észlelték és a helyszínre küldték a német légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két Eurofighter Typhoon vadászgépét.

Corneliu Pavel elmondta: a vadászgépek pilótáinak megvolt a felhatalmazásuk a drón lelövésére, de nem nyitottak tüzet, mert amikor nem sokkal 7 óra után szabad szemmel is látták a drónt, akkor éppen ukrán terület felett repült.

Később a román radarok a szomszédos Galati, majd Vrancea megye téréségben észlelték egy drón berepülését a román légtérbe, amelynek elfogására a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Borcea-támaszpontról. Bár a célpont mélyen berepült a román területre, a pilóták szabad szemmel nem látták, és a radarokon is csak megszakításokkal.

Miután a román vadászgépek által üldözött drón a radarokról is eltűnt, 10 órakor a polgári védelem lefújta a RO-Alert riasztást Tulcea és Vrancea, majd 10 óra 8 perckor Galati megyében is – közölte a tárca szóvivője.

Corneliu Pavel elítélte az újabb légtérsértést és kiemelte, hogy ez volt a 13. eset az ukrajnai háború kezdete óta, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.

(MTI)

Nyitókép: Tobias Schwarz / AFP

