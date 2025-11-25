Kitört a pánik Romániában: azonnal riasztották a vadászgépeket – a lakosság is figyelmeztetést kapott

A román légtérbe mélyen behatoló drónt követtek a román és német vadászgépek kedd reggel Románia három dél-keleti megyéjében, ahol a lakosságot a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.

A román védelmi minisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint a légtérsértést először a Tulcea megyei Periprava és Chilia Veche térségében észlelték és a helyszínre küldték a német légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két Eurofighter Typhoon vadászgépét.