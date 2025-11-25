Merz fájdalmas nyilatkozatot tett a békéről, de azért van okunk örülni is

Négy éve erre vár a világ: ekkor ütheti nyélbe a békét Trump és Zelenszkij Washingtonban
Az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács szerint sokkal hamarabb jöhet el a béke, mint gondoltuk.
A kancellár „új lendületnek” nevezte a megindult folyamatot, de egyértelművé tette, hogy továbbra is hosszadalmas és nehéz útról van szó.
A német kancellár, Friedrich Merz szerint ezen a héten nem várható áttörés az Ukrajnáról szóló béketárgyalásokon, ugyanakkor szerinte új dinamika érzékelhető a diplomáciai folyamatban az amerikai és ukrán képviselők friss genfi egyeztetéseit követően – írta a Kyiv Post.
Merz az Európai Unió és Afrika vezetőinek luandai csúcstalálkozóján nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy az ukrán érdekek európai érdekek is, és ezeket közösen kell megvédeni.
A Deutschlandfunk beszámolója szerint a kancellár „új lendületnek” nevezte a megindult folyamatot, de egyértelművé tette: továbbra is hosszadalmas és nehéz útról van szó.
A következő lépésnek azt nevezte, hogy Oroszországnak végre komolyan kell vennie a béketárgyalásokat, és tárgyalóasztalhoz kell ülnie. „A következő lépésnek annak kell lennie: Oroszországnak kell az asztalhoz ülnie” – fogalmazott.
Merz hangsúlyozta: Ukrajnát nem szabad egyoldalú területi engedményekre kényszeríteni, és minden békemegállapodásnak garantálnia kell az ország szuverenitását. Elmondása szerint az amerikai és ukrán delegációk egy frissített, javított béketerv-tervezetet készítettek a genfi tárgyalásokon, amely az amerikai kormány szerint megerősített biztonsági garanciákat tartalmaz Ukrajna számára.
A német külügyminiszter, Johann Wadephul is jelentős európai sikernek nevezte a genfi egyeztetéseket, kiemelve, hogy az eredeti amerikai javaslatból minden olyan kérdés kikerült, amely közvetlenül érinti Európát vagy a NATO-t. Szerinte ez „döntő siker”, és elfogadhatatlan volna, ha bármilyen megállapodás az európaiak vagy az ukránok feje fölött születne meg.
Wadephul hozzátette: Ukrajna szuverenitásának megőrzése alapfeltétel, és kizárólag Kijev dönthet arról, milyen engedményekre hajlandó. Üdvözölte azt is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter mérsékelte az időnyomást a tárgyalásokon, mert ez szerinte kulcsfontosságú a tartós megállapodás eléréséhez. A területi kérdések és a biztonsági garanciák ugyanakkor továbbra is a leginkább nyitott pontok.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén úgy látja, hogy a mostani tárgyalások szilárd alapot teremtenek a továbblépéshez, de óvatosságra intett: az uniós egységet fenn kell tartani, és minden diplomáciai erőfeszítés középpontjában Ukrajna érdekeinek kell maradniuk. Von der Leyen hangsúlyozta: nem jöhet létre olyan megállapodás, amely aláásná Ukrajna szuverenitását.
A hétvégi genfi tárgyalások eredményeként a felek egy új, átdolgozott béketerv-tervezetet állítottak össze.
Bár az érintett vezetők továbbra sem számítanak gyors áttörésre, úgy látják, hogy a folyamat mostanra határozottabb, strukturáltabb szakaszba lépett.
A biztonsági garanciák és Ukrajna szuverén döntéshozatala továbbra is a kialakuló keretrendszer központi elemei maradnak.
