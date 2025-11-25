Merz fájdalmas nyilatkozatot tett a békéről, de azért van okunk örülni is

A német kancellár, Friedrich Merz szerint ezen a héten nem várható áttörés az Ukrajnáról szóló béketárgyalásokon, ugyanakkor szerinte új dinamika érzékelhető a diplomáciai folyamatban az amerikai és ukrán képviselők friss genfi egyeztetéseit követően – írta a Kyiv Post.

Merz az Európai Unió és Afrika vezetőinek luandai csúcstalálkozóján nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy az ukrán érdekek európai érdekek is, és ezeket közösen kell megvédeni.