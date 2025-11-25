Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kancellár genf Ukrajna béke orosz-ukrán háború Friedrich Merz

Merz fájdalmas nyilatkozatot tett a békéről, de azért van okunk örülni is

2025. november 25. 10:49

A kancellár „új lendületnek” nevezte a megindult folyamatot, de egyértelművé tette, hogy továbbra is hosszadalmas és nehéz útról van szó.

2025. november 25. 10:49
null

A német kancellár, Friedrich Merz szerint ezen a héten nem várható áttörés az Ukrajnáról szóló béketárgyalásokon, ugyanakkor szerinte új dinamika érzékelhető a diplomáciai folyamatban az amerikai és ukrán képviselők friss genfi egyeztetéseit követően – írta a Kyiv Post.

Merz az Európai Unió és Afrika vezetőinek luandai csúcstalálkozóján nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy az ukrán érdekek európai érdekek is, és ezeket közösen kell megvédeni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A Deutschlandfunk beszámolója szerint a kancellár „új lendületnek” nevezte a megindult folyamatot, de egyértelművé tette: továbbra is hosszadalmas és nehéz útról van szó.

A következő lépésnek azt nevezte, hogy Oroszországnak végre komolyan kell vennie a béketárgyalásokat, és tárgyalóasztalhoz kell ülnie. „A következő lépésnek annak kell lennie: Oroszországnak kell az asztalhoz ülnie” – fogalmazott.

Merz hangsúlyozta: Ukrajnát nem szabad egyoldalú területi engedményekre kényszeríteni, és minden békemegállapodásnak garantálnia kell az ország szuverenitását. Elmondása szerint az amerikai és ukrán delegációk egy frissített, javított béketerv-tervezetet készítettek a genfi tárgyalásokon, amely az amerikai kormány szerint megerősített biztonsági garanciákat tartalmaz Ukrajna számára.

A német külügyminiszter, Johann Wadephul is jelentős európai sikernek nevezte a genfi egyeztetéseket, kiemelve, hogy az eredeti amerikai javaslatból minden olyan kérdés kikerült, amely közvetlenül érinti Európát vagy a NATO-t. Szerinte ez „döntő siker”, és elfogadhatatlan volna, ha bármilyen megállapodás az európaiak vagy az ukránok feje fölött születne meg.

Wadephul hozzátette: Ukrajna szuverenitásának megőrzése alapfeltétel, és kizárólag Kijev dönthet arról, milyen engedményekre hajlandó. Üdvözölte azt is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter mérsékelte az időnyomást a tárgyalásokon, mert ez szerinte kulcsfontosságú a tartós megállapodás eléréséhez. A területi kérdések és a biztonsági garanciák ugyanakkor továbbra is a leginkább nyitott pontok.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csutak Zsolt

Index

Idézőjel

Nem az ukrajnai háború lezárása lenne az első béke, amit Amerika diktál Európában

Az európai vezetőket délibábos tévképzetek vezérlik, mintha az ukrán fél állna győzelemre a háborúban.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén úgy látja, hogy a mostani tárgyalások szilárd alapot teremtenek a továbblépéshez, de óvatosságra intett: az uniós egységet fenn kell tartani, és minden diplomáciai erőfeszítés középpontjában Ukrajna érdekeinek kell maradniuk. Von der Leyen hangsúlyozta: nem jöhet létre olyan megállapodás, amely aláásná Ukrajna szuverenitását.

A hétvégi genfi tárgyalások eredményeként a felek egy új, átdolgozott béketerv-tervezetet állítottak össze. 

Bár az érintett vezetők továbbra sem számítanak gyors áttörésre, úgy látják, hogy a folyamat mostanra határozottabb, strukturáltabb szakaszba lépett. 

A biztonsági garanciák és Ukrajna szuverén döntéshozatala továbbra is a kialakuló keretrendszer központi elemei maradnak.

Nyitókép: Michael Kappeler / POOL / AFP

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2025. november 25. 13:46
"... továbbra is hosszadalmas és nehéz útról van szó..." Magyarra lefordítva: "Megvannak még a lehetőségeink a fegyverszállítások elnyújtására..."
Válasz erre
1
0
billysparks
2025. november 25. 13:17
Ukrajna érdeke nem Európa érdeke és Európa érdeke a totális orosz győzelem. Merz a multi befektetők érdekeit nevezi európai érdeknek. Nem azok. Kíváncsi vagyok, ki lesz az az európi politikus, aki Orbán és Fico után nem fog hazudni az európai lakosságnak a háborúról.
Válasz erre
1
0
kovsa2
2025. november 25. 13:11
Ezek már megint háborúzni akarnak az oroszokkal. Nem nyugszanak addig, amíg újra jól pofán nem verik őket. Rájuk is igaz a mondás: Az okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján sem. És ez tragikus.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. november 25. 13:00
Fingja sincs mi folyik pontosan. Majd értesítik, addig kispad.... jah... inkább öltöző.... jah... inkább otthon tv...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!