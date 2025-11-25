Az ukrán házelnök leszögezte: Ukrajna az összes lényeges orosz követelést visszautasítja! Végül is, mi baj lehet belőle?
Nem a bűnöző, korrupt ukrán vezetők halnak meg a fronton, de ők döntenek.
Az európai vezetőket délibábos tévképzetek vezérlik, mintha az ukrán fél állna győzelemre a háborúban.
„A nemrég közzétett, az ukrajnai háborúra vonatkozó 28 pontból álló amerikai békejavaslatban szerepelnek olyan rendhagyó tételek, amelyek az ukrán (vagyis tulajdonképpen a vesztes, alulmaradt fél) számára lehetnek kedvezőek. Ilyen pont a politikai rendszer kontinuitásának lehetősége, Ukrajna európai integrációs opciójának fenntartása, egyfajta amerikai védhatalmi státus elnyerése, sőt anyagi kárpótlás, továbbá a háborús károk helyreállításának lehetősége, amellyel korábban nem nagyon találkozhattunk a háborúkat lezáró békekötéseknél. Furcsa módon az európai szövetségesek dacosan, sértődötten és harciasan elutasítják a nélkülük kidolgozott, az ukrajnai békekötés feltételeire vonatkozó nagyhatalmi, amerikai (és burkoltan orosz) javaslatot. Az európai vezetőket délibábos tévképzetek vezérlik – legalábbis retorikai szinten –, mintha az ukrán fél állna győzelemre a négy éve zajló véres háborúban, és nem Ukrajna veszítette volna el az ország területének mintegy negyedét Oroszországgal szemben, a brutális emberveszteségekről és több száz milliárd dollárra rúgó anyagi kárról nem is beszélve.
Ezt tette szóvá látványosan az amerikai vezetés is legutóbb J. D. Vance amerikai alelnök bejegyzésével, aki szerint csakis így jöhet létre tartós béke, amelyben többé-kevésbé mindkét fél talál megfelelő és elfogadható pontokat, és nem jár az egyik oldal teljes és megsemmisítő, megalázó vereségével. Utóbbi könnyedén a totális háború és az ellenőrizhetetlen erőszakspirál felé mozdíthatná az európai konfliktust, és semmilyen módon nem szolgálná sem Ukrajna, sem Oroszország, sem Európa érdekeit és biztonságát.
A hadszíntéren »a csatákat a gyalogság nyeri, a háborút meg a logisztika«, tartja a régi katonai bölcsesség. Sajnálatosan az ukrán fél e tekintetben is egyértelműen vesztésre áll. Vagyis a kijevi politikai elit számára a politikai túlélés, valamint további kelet-ukrajnai területi és emberveszteségek elkerülése érdekében csakis a mielőbbi béke lehet az egyetlen célravezető és ésszerű megoldás, még ha fájdalmas is elismerni vagy felismerni a kiábrándító valóságot az ukrán és a helyzettel sajátos viszonyt ápoló brüsszeli politikai elit számára.”
A szerző kül- és biztonságpolitikai elemző, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője.
