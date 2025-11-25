Ft
kedd
korrupció tévképzet Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország

Nem az ukrajnai háború lezárása lenne az első béke, amit Amerika diktál Európában

2025. november 25. 08:51

Az európai vezetőket délibábos tévképzetek vezérlik, mintha az ukrán fél állna győzelemre a háborúban.

2025. november 25. 08:51
null
Csutak Zsolt
Csutak Zsolt
Index

„A nemrég közzétett, az ukrajnai háborúra vonatkozó 28 pontból álló amerikai békejavaslatban szerepelnek olyan rendhagyó tételek, amelyek az ukrán (vagyis tulajdonképpen a vesztes, alulmaradt fél) számára lehetnek kedvezőek. Ilyen pont a politikai rendszer kontinuitásának lehetősége, Ukrajna európai integrációs opciójának fenntartása, egyfajta amerikai védhatalmi státus elnyerése, sőt anyagi kárpótlás, továbbá a háborús károk helyreállításának lehetősége, amellyel korábban nem nagyon találkozhattunk a háborúkat lezáró békekötéseknél. Furcsa módon az európai szövetségesek dacosan, sértődötten és harciasan elutasítják a nélkülük kidolgozott, az ukrajnai békekötés feltételeire vonatkozó nagyhatalmi, amerikai (és burkoltan orosz) javaslatot. Az európai vezetőket délibábos tévképzetek vezérlik – legalábbis retorikai szinten –, mintha az ukrán fél állna győzelemre a négy éve zajló véres háborúban, és nem Ukrajna veszítette volna el az ország területének mintegy negyedét Oroszországgal szemben, a brutális emberveszteségekről és több száz milliárd dollárra rúgó anyagi kárról nem is beszélve.

Ezt tette szóvá látványosan az amerikai vezetés is legutóbb J. D. Vance amerikai alelnök bejegyzésével, aki szerint csakis így jöhet létre tartós béke, amelyben többé-kevésbé mindkét fél talál megfelelő és elfogadható pontokat, és nem jár az egyik oldal teljes és megsemmisítő, megalázó vereségével. Utóbbi könnyedén a totális háború és az ellenőrizhetetlen erőszakspirál felé mozdíthatná az európai konfliktust, és semmilyen módon nem szolgálná sem Ukrajna, sem Oroszország, sem Európa érdekeit és biztonságát.

A hadszíntéren »a csatákat a gyalogság nyeri, a háborút meg a logisztika«, tartja a régi katonai bölcsesség. Sajnálatosan az ukrán fél e tekintetben is egyértelműen vesztésre áll. Vagyis a kijevi politikai elit számára a politikai túlélés, valamint további kelet-ukrajnai területi és emberveszteségek elkerülése érdekében csakis a mielőbbi béke lehet az egyetlen célravezető és ésszerű megoldás, még ha fájdalmas is elismerni vagy felismerni a kiábrándító valóságot az ukrán és a helyzettel sajátos viszonyt ápoló brüsszeli politikai elit számára.”

A szerző kül- és biztonságpolitikai elemző, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője.

Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Obsitos Technikus
2025. november 25. 09:05
Európának pont ilyen elmebeteg vezetői voltak 1914-ben és 1939-ben is.. A végeredmény is ugyanez lesz.
Gintonic68
2025. november 25. 09:02
A nyitókép mindent visz...😵
gyzoltan-2
2025. november 25. 08:57
"Nem az ukrajnai háború lezárása lenne az első béke, amit Amerika diktál Európában" Bár ezt így kijelentve akár hibátlannak is tekinthetjük, azt azért illene tudnunk, de legalább sejtenünk, hogy Amerika ugyanolyan nemtelen eszközként lett felhasználva, alkalmazva, mint éppen most az ukránok..!
