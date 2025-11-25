„A nemrég közzétett, az ukrajnai háborúra vonatkozó 28 pontból álló amerikai békejavaslatban szerepelnek olyan rendhagyó tételek, amelyek az ukrán (vagyis tulajdonképpen a vesztes, alulmaradt fél) számára lehetnek kedvezőek. Ilyen pont a politikai rendszer kontinuitásának lehetősége, Ukrajna európai integrációs opciójának fenntartása, egyfajta amerikai védhatalmi státus elnyerése, sőt anyagi kárpótlás, továbbá a háborús károk helyreállításának lehetősége, amellyel korábban nem nagyon találkozhattunk a háborúkat lezáró békekötéseknél. Furcsa módon az európai szövetségesek dacosan, sértődötten és harciasan elutasítják a nélkülük kidolgozott, az ukrajnai békekötés feltételeire vonatkozó nagyhatalmi, amerikai (és burkoltan orosz) javaslatot. Az európai vezetőket délibábos tévképzetek vezérlik – legalábbis retorikai szinten –, mintha az ukrán fél állna győzelemre a négy éve zajló véres háborúban, és nem Ukrajna veszítette volna el az ország területének mintegy negyedét Oroszországgal szemben, a brutális emberveszteségekről és több száz milliárd dollárra rúgó anyagi kárról nem is beszélve.