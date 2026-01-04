A háború kezdete óta először történt meg, hogy egy aktív, magas rangú ukrán katonai vezető nyilvánosan ellenezte Zelenszkij elnök személyes döntését – számolt be a Sztrana.

Mihajlo Drapatyj, az Ukrán Fegyveres Erők Egyesített Erőinek parancsnoka kiállt az SZBU vezetője, Vaszilij Malyuk leváltása ellen, amelyről a médiában és egyes parlamenti képviselők szerint Volodimir Zelenszkij dönthet.