Zelenszkij kulcsemberei felrajzolták tervezetet: így mehet végbe az ukrán kormányváltás – kitűzték a béke időpontját
Az ukrán állampolgárok egy népszavazáson dönthetnének a a következő elnök személyéről és a békeszerződés elfogadásáról.
Több ukrán katonai vezető is felszólalt Zelenszkij személyes döntése ellen.
A háború kezdete óta először történt meg, hogy egy aktív, magas rangú ukrán katonai vezető nyilvánosan ellenezte Zelenszkij elnök személyes döntését – számolt be a Sztrana.
Mihajlo Drapatyj, az Ukrán Fegyveres Erők Egyesített Erőinek parancsnoka kiállt az SZBU vezetője, Vaszilij Malyuk leváltása ellen, amelyről a médiában és egyes parlamenti képviselők szerint Volodimir Zelenszkij dönthet.
„Malyuk pontosan ott van, ahol lennie kell: az SZBU az ő irányítása alatt kézzelfogható hatást tudott gyakorolni az ország védelmi képességeire. Ennek eredményei érzékelhetők mind a harctéren, mind a hátországban. Ráadásul saját személyes biztonságomért is Malyuknak és csapatának köszönhetek mindent” – nyilatkozta Drapatyj.
Az SZBU vezetőjének elbocsátása ellen más ukrán katonai vezetők is felszólaltak, köztük Andrij Bileckij, Dmytro Jaros, Denisz Prokopenko („Redisz”) és Robert Brovdi „Magyar” is.
Ez az első eset a háború kezdete óta, hogy aktív, magas rangú katonai vezetők nyíltan szembeszálltak az elnök által előkészített személyi döntéssel.
A Malyuk mellett kiállók között szerepelnek a „Zelenszkij-ellenes koalíció” ismert képviselői is, akik felidézték, hogy Malyuk tavaly novemberben megtagadta a volt elnöki hivatalvezető, Andrij Ermak parancsát, amely a NAБУ és a SAP elleni akciót célozta a Mindics-ügy kapcsán. A parlamenti képviselő, Jaroszlav Zheleznyak szerint a politikai körökben „magabiztosan és aktívan beszélnek” Malyuk gyors leváltásáról, valamint több elnöki hivatalvezető cseréjéről.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán állampolgárok egy népszavazáson dönthetnének a a következő elnök személyéről és a békeszerződés elfogadásáról.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP