zelenszkij szbu mihajlo drapatyj katonai vezető malyuk orosz-ukrán háború

Ilyen se történt még soha: összefogtak a katonai vezetők, és nyíltan szembeszálltak Zelenszkijvel

2026. január 04. 18:30

Több ukrán katonai vezető is felszólalt Zelenszkij személyes döntése ellen.

2026. január 04. 18:30
null

A háború kezdete óta először történt meg, hogy egy aktív, magas rangú ukrán katonai vezető nyilvánosan ellenezte Zelenszkij elnök személyes döntését – számolt be a Sztrana.

Mihajlo Drapatyj, az Ukrán Fegyveres Erők Egyesített Erőinek parancsnoka kiállt az SZBU vezetője, Vaszilij Malyuk leváltása ellen, amelyről a médiában és egyes parlamenti képviselők szerint Volodimir Zelenszkij dönthet.

„Malyuk pontosan ott van, ahol lennie kell: az SZBU az ő irányítása alatt kézzelfogható hatást tudott gyakorolni az ország védelmi képességeire. Ennek eredményei érzékelhetők mind a harctéren, mind a hátországban. Ráadásul saját személyes biztonságomért is Malyuknak és csapatának köszönhetek mindent” – nyilatkozta Drapatyj.

Az SZBU vezetőjének elbocsátása ellen más ukrán katonai vezetők is felszólaltak, köztük Andrij Bileckij, Dmytro Jaros, Denisz Prokopenko („Redisz”) és Robert Brovdi „Magyar” is.

Ez az első eset a háború kezdete óta, hogy aktív, magas rangú katonai vezetők nyíltan szembeszálltak az elnök által előkészített személyi döntéssel.

A Malyuk mellett kiállók között szerepelnek a Zelenszkij-ellenes koalíció” ismert képviselői is, akik felidézték, hogy Malyuk tavaly novemberben megtagadta a volt elnöki hivatalvezető, Andrij Ermak parancsát, amely a NAБУ és a SAP elleni akciót célozta a Mindics-ügy kapcsán. A parlamenti képviselő, Jaroszlav Zheleznyak szerint a politikai körökben „magabiztosan és aktívan beszélnek” Malyuk gyors leváltásáról, valamint több elnöki hivatalvezető cseréjéről.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

