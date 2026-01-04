Zelenszkij kulcsemberei felrajzolták tervezetet: így mehet végbe az ukrán kormányváltás – kitűzték a béke időpontját

Így állt bosszút Oroszország? – Autós robbantás történt Kijevben, ő lehetett a célpont
A 28 éves támadót az Ukrán Biztonsági Szolgálat SZBU munkatársai a helyszínen elfogták.
Az ukrán állampolgárok egy népszavazáson dönthetnének a a következő elnök személyéről és a békeszerződés elfogadásáról.
Az ukrajnai elnökválasztás és az esetleges békeszerződésről szóló népszavazás megtartásának alapfeltétele a tűzszünet – hangsúlyozta Ruszlan Sztefancsuk házelnök és David Arahamija, a Nép Szolgája frakcióvezetője a partnerországok nemzetbiztonsági tanácsadóival folytatott egyeztetésen.
Az ukrán Pravda beszámója szerint a kijevi vezetők ismertették a folyamat tervezett menetrendjét. Sztefancsuk kiemelte, hogy alkotmányos kérdésekről nem lehet referendumot tartani; a népszavazás egyetlen kérdése az lenne, hogy a polgárok támogatják-e a megkötött békeegyezményt.
Arahamija szerint a folyamat úgy működne, hogy az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az EU által is jóváhagyott tervezetet 60 napos társadalmi vitára bocsátanák. Sztefancsuk kijelentésével ellentétben a voksolás napján az állampolgárok két űrlapot kapnának:
az egyiken a következő elnök személyéről, a másikon a békeszerződés elfogadásáról dönthetnének. A politikus hangsúlyozta, hogy mindehhez elengedhetetlen a fegyvernyugvás.
A két szavazás összevonását a részvételi arány indokolja. A törvények szerint a népszavazás érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának kell részt vennie, ami a háború előtti 36 milliós választói adatbázis alapján 18 millió embert jelentene. Arahamija szerint csak a béke kérdésének megvitatásával ez nehezen elérhető, de az elnökválasztás hagyományosan magas részvétele segítheti a küszöb átlépését.
Arahamija reményei szerint a választási törvénytervezet szövegét február végéig véglegesíthetik.
