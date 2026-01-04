Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij béke népszavazás ukrajna elnökválasztás

Zelenszkij kulcsemberei felrajzolták tervezetet: így mehet végbe az ukrán kormányváltás – kitűzték a béke időpontját

2026. január 04. 17:58

Az ukrán állampolgárok egy népszavazáson dönthetnének a a következő elnök személyéről és a békeszerződés elfogadásáról.

2026. január 04. 17:58
null

Az ukrajnai elnökválasztás és az esetleges békeszerződésről szóló népszavazás megtartásának alapfeltétele a tűzszünet – hangsúlyozta Ruszlan Sztefancsuk házelnök és David Arahamija, a Nép Szolgája frakcióvezetője a partnerországok nemzetbiztonsági tanácsadóival folytatott egyeztetésen.

Az ukrán Pravda beszámója szerint a kijevi vezetők ismertették a folyamat tervezett menetrendjét. Sztefancsuk kiemelte, hogy alkotmányos kérdésekről nem lehet referendumot tartani; a népszavazás egyetlen kérdése az lenne, hogy a polgárok támogatják-e a megkötött békeegyezményt.

Arahamija szerint a folyamat úgy működne, hogy az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az EU által is jóváhagyott tervezetet 60 napos társadalmi vitára bocsátanák. Sztefancsuk kijelentésével ellentétben a voksolás napján az állampolgárok két űrlapot kapnának: 

az egyiken a következő elnök személyéről, a másikon a békeszerződés elfogadásáról dönthetnének. A politikus hangsúlyozta, hogy mindehhez elengedhetetlen a fegyvernyugvás.

A két szavazás összevonását a részvételi arány indokolja. A törvények szerint a népszavazás érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának kell részt vennie, ami a háború előtti 36 milliós választói adatbázis alapján 18 millió embert jelentene. Arahamija szerint csak a béke kérdésének megvitatásával ez nehezen elérhető, de az elnökválasztás hagyományosan magas részvétele segítheti a küszöb átlépését.

Arahamija reményei szerint a választási törvénytervezet szövegét február végéig véglegesíthetik.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

kakukk_madar
•••
2026. január 04. 18:30 Szerkesztve
Hát szerintem nem ez lesz. Az lesz, hogy a ruszkik szétgyepálják a banderisták védvonalait, azukrán hadsereg összeomlik és könyörögni fognak a fényességes nyugatnak, hogy dobjanak be csapatokat megvédeni az országot. A fényességes nyugat szokás szerint lófaszt fog segíteni,nyílt konfliktust nem fognak bevállalni. Így a ruszkik bevonulnak a maradék banderisztánba és ruszki módra "rendet tesznek".
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
2026. január 04. 18:20
Ezt már ismerjük! Zelenszkij a béke angyala, és kész a tárgyalásra..! -ami vagy lesz, vagy nem lesz! -addig is háborúra kényszeríti Ukrajnát, az ukránokat! Most már tud mire hívatkozni, reménykedik az esetlegesen legálisan beérkező NATO katonákban... -mintha idáig nem a NATO beavatkozás tartotta volna őt életben..!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. január 04. 18:12
"a népszavazás érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának kell részt vennie", azaz ezzel azonnal kizárják a felszabadított területek lakosságát. Ez a moldovai csalás-minta. Ruszlan Sztefancsuk és David Arahamija féldebil ukránnáci mocsadékok nem értik: NEM LESZ TŰZSZÜNET.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. január 04. 18:09
"A törvények szerint a népszavazás érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának kell részt vennie, ami a háború előtti 36 milliós választói adatbázis alapján 18 millió embert jelentene." Már lassan összesen nincsenek 18 millióan Ukrajnában.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!