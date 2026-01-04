Zelenszkij kulcsemberei felrajzolták tervezetet: így mehet végbe az ukrán kormányváltás – kitűzték a béke időpontját

Az ukrajnai elnökválasztás és az esetleges békeszerződésről szóló népszavazás megtartásának alapfeltétele a tűzszünet – hangsúlyozta Ruszlan Sztefancsuk házelnök és David Arahamija, a Nép Szolgája frakcióvezetője a partnerországok nemzetbiztonsági tanácsadóival folytatott egyeztetésen.

Az ukrán Pravda beszámója szerint a kijevi vezetők ismertették a folyamat tervezett menetrendjét. Sztefancsuk kiemelte, hogy alkotmányos kérdésekről nem lehet referendumot tartani; a népszavazás egyetlen kérdése az lenne, hogy a polgárok támogatják-e a megkötött békeegyezményt.