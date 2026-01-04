Ft
rusztem umerov steve witkoff béketerv orosz-ukrán háború egyeztetés

Friss hírek érkeztek Kijevből: fordulópont jöhet a háborúban

2026. január 04. 07:18

Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára közölte, a béketerv 90 százalékáról megállapodás született.

2026. január 04. 07:18
null

Január 3-án 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadója tárgyalt Kijevben, hogy megvitassák az orosz-ukrán konfliktus befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára pedig kijelentette, hogy 

a béketerv 90 százalékáról megállapodás született

– tájékztatott az Ukrinform.

Umerov közösségi oldalán úgy fogalmazott, 

  • „biztonsági garanciákról, 
  • a béketerv elemeiről,
  • gazdasági újjáépítésről 
  • és katonai-politikai kérdésekről tárgyaltunk. 

A legtöbb pontban – a béketerv 90 százaléka – már megszületett a megállapodás, a fennmaradó részleteken folyik a munka”

Párizsban találkoznak a kormányfők

A lap hozzátette, Steve Witkoff, amerikai külön megbízott online csatlakozott a megbeszélésekhez. A jelenlévők továbbá megegyeztek arról, hogy felkészülnek a kormányfők párizsi találkozójára, amelyet január 6-án tartanak majd.  

Rusztem Umerov hozzátette, hogy „január 5-én külön találkozót tartanak az európai országok vezérkari főnökei, hogy biztosítsák a szövetségesekkel való további koordinációt. Következetesen dolgozunk és haladunk előre” – idézte az Ukrinform.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

istvanpeter
2026. január 04. 10:42
Megy az ámítás és a kábítás, de a globális háttérhatalmi maffia és a csicskásai továbbra is háborút akarnak. Viszont jó megoldás lenne, ha Ukrajnát és Oroszországot is felvennék a NATO-ba és az EU-ba is.
angie1
2026. január 04. 10:42
Ja, már 90%-ról megegyeztek, de ott van az a fránya 10%! Ott rohadjatok meg a sok hülyítésetekkel, ahol vagytok! Remélem a Jóisten elrendezi ezt a szemétláda halmazt, akik más emberek kárára, élete ellen cselekszenek! Kapják meg mindazt a rosszindulatot többszörösen, ami őket működteti!
auditorium
2026. január 04. 10:06
Mindenben megegyeztek, csak a háború kitörésének főokáról nem: "Földet vissza nem adunk." Ámitják a közvéleményt. Nem tudni melyik "füllent" ? Közben egyre több a pusztitás és a halott.
sanya55-2
2026. január 04. 09:59
Addig tárgyalgatnak a barmok,, (ami helyes) míg Putyin eléri a célját, elfoglalja a számára érdemes területeket
