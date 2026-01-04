Friss hírek érkeztek Kijevből: fordulópont jöhet a háborúban

A legtöbb pontban – a béketerv 90 százaléka – már megszületett a megállapodás, a fennmaradó részleteken folyik a munka”

Párizsban találkoznak a kormányfők

A lap hozzátette, Steve Witkoff, amerikai külön megbízott online csatlakozott a megbeszélésekhez. A jelenlévők továbbá megegyeztek arról, hogy felkészülnek a kormányfők párizsi találkozójára, amelyet január 6-án tartanak majd.

Rusztem Umerov hozzátette, hogy „január 5-én külön találkozót tartanak az európai országok vezérkari főnökei, hogy biztosítsák a szövetségesekkel való további koordinációt. Következetesen dolgozunk és haladunk előre” – idézte az Ukrinform.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP