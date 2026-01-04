Friss hírek érkeztek Kijevből: fordulópont jöhet a háborúban

Brutális mérleg 2025 végén: ennyit harapott ki Oroszország Ukrajnából
A térképen alig látszik, a valóságban azonban százezrek életébe került: ez a valódi ára az orosz „lassú háborúnak” Ukrajnában.
Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára közölte, a béketerv 90 százalékáról megállapodás született.
Január 3-án 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadója tárgyalt Kijevben, hogy megvitassák az orosz-ukrán konfliktus befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára pedig kijelentette, hogy
a béketerv 90 százalékáról megállapodás született
– tájékztatott az Ukrinform.
Umerov közösségi oldalán úgy fogalmazott,
A legtöbb pontban – a béketerv 90 százaléka – már megszületett a megállapodás, a fennmaradó részleteken folyik a munka”
A lap hozzátette, Steve Witkoff, amerikai külön megbízott online csatlakozott a megbeszélésekhez. A jelenlévők továbbá megegyeztek arról, hogy felkészülnek a kormányfők párizsi találkozójára, amelyet január 6-án tartanak majd.
Rusztem Umerov hozzátette, hogy „január 5-én külön találkozót tartanak az európai országok vezérkari főnökei, hogy biztosítsák a szövetségesekkel való további koordinációt. Következetesen dolgozunk és haladunk előre” – idézte az Ukrinform.
