Az ukrán házelnök leszögezte: Ukrajna az összes lényeges orosz követelést visszautasítja! Végül is, mi baj lehet belőle?
Nem a bűnöző, korrupt ukrán vezetők halnak meg a fronton, de ők döntenek.
Hatalmas jelentőségű megbeszélések folynak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.
A Financial Times arról ír, hogy Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára hétfőn titkos tárgyalásokra érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba, ahol Ukrajna katonai hírszerzésének vezetőjével és egy orosz delegációval egyeztet.
Mint kiderült,
egy amerikai tisztviselő és két, az ügyet ismerő forrás szerint Driscoll és az orosz fél hétfő este megkezdték a tárgyalásokat, amelyeket kedden folytatnak.
Az orosz delegáció összetétele egyelőre nem ismert.
Driscoll várhatóan találkozik Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés (GUR) vezetőjével,
tudjuk meg.
Ahogy megírtuk, a hétvégén az ukrán és amerikai delegációk genfi tárgyalásain egy 19 pontos javaslattervet fogadtak el, amely azt tartalmazza, hogy a kényes kérdések Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetésein dőlnek majd el, sőt, az ukrán házelnök szavai alapján semmi esélye a békének.
Az egyik amerikai tisztviselő szerint Driscoll az elmúlt napokban intenzíven részt vett a békefolyamatban, illetve Marco Rubio külügyminiszter, illetve Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, külön utakon folytatták tevékenységüket a béke előmozdítása érdekében.
Az egyeztetéseket „éjjel-nappal folytatjuk, teljes erőbedobással, igyekszünk a lehető leggyorsabban és a leghatározottabban haladni” – mondta a tisztviselő.
Még nem egyértelmű, hogy a három fél Abu-Dzabiban közösen ül-e tárgyalóasztalhoz,
vagy külön egyeztetnek, írják.
Marco Rubio nagyon derűlátó a közeli békével kapcsolatban, és leszögezte, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudják valósítani.
