Eljött, amire mindenki várt: titkos tárgyalások kezdődtek az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között Abu-Dzabiban

Az egyik amerikai tisztviselő szerint Driscoll az elmúlt napokban intenzíven részt vett a békefolyamatban, illetve Marco Rubio külügyminiszter, illetve Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, külön utakon folytatták tevékenységüket a béke előmozdítása érdekében.

Az egyeztetéseket „éjjel-nappal folytatjuk, teljes erőbedobással, igyekszünk a lehető leggyorsabban és a leghatározottabban haladni” – mondta a tisztviselő.