11. 25.
kedd
Dan Driscoll béketerv orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Arab Emírségek

Eljött, amire mindenki várt: titkos tárgyalások kezdődtek az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között Abu-Dzabiban

2025. november 25. 08:10

Hatalmas jelentőségű megbeszélések folynak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

2025. november 25. 08:10
A Financial Times arról ír, hogy Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára hétfőn titkos tárgyalásokra érkezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba, ahol Ukrajna katonai hírszerzésének vezetőjével és egy orosz delegációval egyeztet.

Mint kiderült, 

egy amerikai tisztviselő és két, az ügyet ismerő forrás szerint Driscoll és az orosz fél hétfő este megkezdték a tárgyalásokat, amelyeket kedden folytatnak. 

Az orosz delegáció összetétele egyelőre nem ismert. 

Driscoll várhatóan találkozik Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés (GUR) vezetőjével,

 tudjuk meg.

Ahogy megírtuk, a hétvégén az ukrán és amerikai delegációk genfi tárgyalásain egy 19 pontos javaslattervet fogadtak el, amely azt tartalmazza, hogy a kényes kérdések Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetésein dőlnek majd el, sőt, az ukrán házelnök szavai alapján semmi esélye a békének.

Az egyik amerikai tisztviselő szerint Driscoll az elmúlt napokban intenzíven részt vett a békefolyamatban, illetve Marco Rubio külügyminiszter, illetve Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, külön utakon folytatták tevékenységüket a béke előmozdítása érdekében.

Az egyeztetéseket „éjjel-nappal folytatjuk, teljes erőbedobással, igyekszünk a lehető leggyorsabban és a leghatározottabban haladni” – mondta a tisztviselő.

Még nem egyértelmű, hogy a három fél Abu-Dzabiban közösen ül-e tárgyalóasztalhoz,

 vagy külön egyeztetnek, írják.

Nyitókép: Jurij Kocsetkov, tulajdonos: MTI/MTVA

 

hlaci83
2025. november 25. 09:14
Teljesen “mérgezett egér” ütemmódban van a teljes ballib sajtó. Hihetetlen szarkavarás amiket csinálnak, örökre be kéne tiltani ezeket! Egyszerűen nem lehet elhinni nekik SEMMIT!!
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. november 25. 08:59
Nem tudjuk, hogy hol van a döntési szint, de hogy nem Ursula és Zselé közelében, az biztos!
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. november 25. 08:45
"Eljött, amire mindenki várt: titkos tárgyalások kezdődtek az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között Abu-Dzabiban" -csak egy újabb verzió születhet, melyet majd Ursuláék szétszednek, annullálnak! A zsidó Zelenszkij szilárdsága nyilván a további NATO erők beérkezéséről árulkodhatnak... -és amit aztán végképp nem írnak meg; hogy a lerombolt kijevi lakóházakban kik voltak még elszállásolva... -mert nem csak a NATO légi-égi felderítése tökéletes... Ugye tudjuk, hogy az egyes emberek mozgását is követik! -és akár az égből nézik meg, hogy mily újságot olvasol a teraszodon, vagy mily könyvet vettél a kezedbe... -kiszolgáltatottságunk teljes..!
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. november 25. 08:36
1 - az FT “titkos” információi eddig szinte 100%-ban fake-nek bizonyultak. Nem látom okát hogy ez miért pont most változna. 2 - eddig is rendszeresen zajlottak ezek a tárgyalások az öbölmenti országokban, általában mindig a fogoly/holttest csere témájában, nem látom okát hogy ez máshogy legyen. Az ukik most nyilvánították ki hogy nem hajlandók területi engedmémyekre / alkotmányban rögzített függetlenségre, szóval egy esélyük maradt: folytathatják a hatalmas harctéri győzelmeiket, katonailag megnyerve a háborút. Na, nem ők . 🤪🤭🖕
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!