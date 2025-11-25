A nyúl viszi a puskát: Zelenszkij kinyilatkoztatta, mi a helyes megközelítés a béketervvel kapcsolatban
Az ukrán elnök a kényes kérdéseket az amerikai elnökkel vitatná meg. Az oroszok úgy tűnik, nem számítanak.
Nem a bűnöző, korrupt ukrán vezetők halnak meg a fronton, de ők döntenek.
Az ukrán házelnök, Ruszlan Sztefancsuk hétfőn, a Krími Platform parlamenti csúcstalálkozóján Stockholmban elmondta: Ukrajna továbbra is kész a béketárgyalásokra Oroszországgal, de soha nem fogja hivatalosan elismerni az orosz megszállást, és nem fogad el semmilyen korlátozást a hadserege méretére vagy szövetségeire vonatkozóan – erről a The Kyiv Independent írt.
Hozzátette: ezek azok a „vörös vonalak, amelyeket senki sem léphet át sem fizikailag, sem jogilag, sem erkölcsileg.
Nem ismerjük el az ukrán területek megszállását, nem korlátozzuk az ukrán fegyveres erőket, és nincs vétójog Ukrajna jövőbeli szövetséges-választásával kapcsolatban.”
Megdöbbentő ez annak tükrében, hogy az oroszoknak lényegében ezek a legfontosabb követeléseik, vagyis
a házelnök szavai alapján semmilyen béke nem lesz.
Ami biztos: nem a döntéshozó, korrupt ukrán vezetők halnak meg a fronton, hanem a kényszersorozott szerencsétlenek, az ukrán átlagemberek, akik nem akarnak harcolni, miközben az oroszok mennek előre, és kérdéses, kapnak-e az ukránok valaha annál jobb ajánlatot, mint amire a napokban Putyinék is pozitívan reagáltak.
Marco Rubio nagyon derűlátó a közeli békével kapcsolatban, és leszögezte, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudják valósítani.
A valóság egyszerű kimondásával sikerült brutálisra a miniszter reakciója.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra