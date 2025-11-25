Az ukrán házelnök leszögezte: Ukrajna az összes lényeges orosz követelést visszautasítja! Végül is, mi baj lehet belőle?

Az ukrán házelnök, Ruszlan Sztefancsuk hétfőn, a Krími Platform parlamenti csúcstalálkozóján Stockholmban elmondta: Ukrajna továbbra is kész a béketárgyalásokra Oroszországgal, de soha nem fogja hivatalosan elismerni az orosz megszállást, és nem fogad el semmilyen korlátozást a hadserege méretére vagy szövetségeire vonatkozóan – erről a The Kyiv Independent írt.

Hozzátette: ezek azok a „vörös vonalak, amelyeket senki sem léphet át sem fizikailag, sem jogilag, sem erkölcsileg.