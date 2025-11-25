Ft
korrupció Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodmir Zelenszkij

Az ukrán házelnök leszögezte: Ukrajna az összes lényeges orosz követelést visszautasítja! Végül is, mi baj lehet belőle?

2025. november 25. 07:23

Nem a bűnöző, korrupt ukrán vezetők halnak meg a fronton, de ők döntenek.

2025. november 25. 07:23
null

Az ukrán házelnök, Ruszlan Sztefancsuk hétfőn, a Krími Platform parlamenti csúcstalálkozóján Stockholmban elmondta: Ukrajna továbbra is kész a béketárgyalásokra Oroszországgal, de soha nem fogja hivatalosan elismerni az orosz megszállást, és nem fogad el semmilyen korlátozást a hadserege méretére vagy szövetségeire vonatkozóan – erről a The Kyiv Independent írt.

Hozzátette: ezek azok a „vörös vonalak, amelyeket senki sem léphet át sem fizikailag, sem jogilag, sem erkölcsileg. 

Nem ismerjük el az ukrán területek megszállását, nem korlátozzuk az ukrán fegyveres erőket, és nincs vétójog Ukrajna jövőbeli szövetséges-választásával kapcsolatban.”

Megdöbbentő ez annak tükrében, hogy az oroszoknak lényegében ezek a legfontosabb követeléseik, vagyis 

a házelnök szavai alapján semmilyen béke nem lesz.

Ami biztos: nem a döntéshozó, korrupt ukrán vezetők halnak meg a fronton, hanem a kényszersorozott szerencsétlenek, az ukrán átlagemberek, akik nem akarnak harcolni, miközben az oroszok mennek előre, és kérdéses, kapnak-e az ukránok valaha annál jobb ajánlatot, mint amire a napokban Putyinék is pozitívan reagáltak.

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

 

