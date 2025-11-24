Ft
11. 24.
hétfő
genf Ukrajna béke tűzszünet orosz-ukrán háború Európai Unió Marco Rubio Egyesült Államok

Amerikai külügyminiszter: Ugye, nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is van beleszólási joguk?

2025. november 24. 06:21

Marco Rubio nagyon derűlátó a közeli békével kapcsolatban, és leszögezte, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudják valósítani.

2025. november 24. 06:21
null

Sikerült jelentős előrelépést elérni az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketerv nyitott kérdéseivel kapcsolatban – ismertette Marco Rubio amerikai külügyminiszter Genfben vasárnap, az ukrán delegációval folytatott megbeszéléseket követően.

A külügyminiszter azonban hangsúlyozta, hogy nem áll készen „győzelmet” vagy a konfliktus befejezését kihirdetni, mert – mint fogalmazott – „még van tennivaló”. „De

 ma sokkal messzebb jutottunk, mint ahol reggel kezdtük, és mint egy héttel ezelőtt” 

– húzta alá.

Megfogalmazása szerint ez egy „élő, lélegző” dokumentum, minden nappal változik. „Vannak kérdések, amelyek például a (zárolt orosz) vagyont, vagy az EU, illetve NATO szerepét illeti. Éppen most találkoztunk az európai országok nemzetbiztonsági tanácsadóival. Meg kell vitatnunk velük ezeket a kérdéseket, mert ezek őket érintik” – mondta.

„Azt mondhatom, hogy a nyitott kérdések nem leküzdhetetlenek. Csak több időre van szükségünk. 

Tényleg azt hiszem, hogy sikerülni fog” – emelte ki az amerikai diplomácia vezetője.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz félnek még meg kell fogalmaznia saját álláspontját az Egyesült Államok és Ukrajna közötti, a konfliktus rendezésére irányuló megállapodásokkal kapcsolatban.

„Ugye, nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is van beleszólási joguk” – hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. Mint mondta, jelenleg 

Washington az ukrán féllel dolgoz ki megállapodásokat, amelyeket aztán átadnak Oroszországnak. „Nekik is hozzá kell járulniuk ehhez” 

– mutatott rá Rubio.

Újságírói kérdésre felelve elmondta, az Egyesült Államok a lehető leggyorsabban szeretné a békés rendezést elérni Ukrajnában. „Nagyon derűlátóak vagyunk abban, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudjuk valósítani. De szükségünk van még egy kis időre” – tette hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy nem ismert előtte az amerikai béketervhez kapcsolódó európai ellenjavaslat.

Ahogy megírta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelzések, hogy Donald Trump amerikai elnök csapata „meghallotta őket”.

„Ma folytatódnak a tárgyalások Svájcban. A munkacsapatok gyakorlatilag éjszakába nyúlóan fognak dolgozni, és lesznek majd további értesülések is” – mondta Zelenszkij. 

„Fontos, hogy tárgyalások folynak az amerikai fél képviselőivel, és vannak jelek arra, hogy Trump elnök csapata meghallgat minket”

 fűzte hozzá.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

remi
2025. november 24. 11:37
A ruszkik az eredeti 28 pontot "nem elfogadható, de tárgyalási alap"-nak minősítették (személyesen putyin). Ezt tegnap mindenféle módon tovább vizezték, úgyhogy ma már az van, hogy nem is tárgyalnak róla: "❗️Moscow rejects any compromises in the peace plan for Ukraine. Russia cannot back down from previous demands, – BILD quotes the Russian Foreign Ministry."
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. november 24. 11:35
A lényeg a lényeg: „Ugye, nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is van beleszólási joguk” – hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. Az EU ellenjavaslatai biztosítják, hogy Oroszország nem fogja elfogadni ezt a tervet. Feltehetően ezt akarják a nyugat-európaiak.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. november 24. 10:16
Azt gondolom, nekünk addig jó, míg az orosz nemzet "lefoglalja" a náci gecik hadseregét.
Válasz erre
3
0
ambaracurjan
2025. november 24. 09:51
Amíg a békéről pontozgatnak, addig Putyin elfoglalja teljes ukrajnát és végleges pontot tesz az ügyre. Az oroszok győztek és ezek akarnak nekik elfogadhatatlan feltételeket diktálni. Nevetséges!
Válasz erre
3
0
