Amerikai külügyminiszter: Ugye, nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is van beleszólási joguk?

– mutatott rá Rubio.

Újságírói kérdésre felelve elmondta, az Egyesült Államok a lehető leggyorsabban szeretné a békés rendezést elérni Ukrajnában. „Nagyon derűlátóak vagyunk abban, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudjuk valósítani. De szükségünk van még egy kis időre” – tette hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy nem ismert előtte az amerikai béketervhez kapcsolódó európai ellenjavaslat.

Ahogy megírta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelzések, hogy Donald Trump amerikai elnök csapata „meghallotta őket”.

„Ma folytatódnak a tárgyalások Svájcban. A munkacsapatok gyakorlatilag éjszakába nyúlóan fognak dolgozni, és lesznek majd további értesülések is” – mondta Zelenszkij.