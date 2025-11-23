Nem volt teljes az egyetértés Genfben: Európa több ponton is módosítaná a béketervet

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a találkozót a „legproduktívabb és legjelentősebb” tárgyalásnak nevezte az ukrajnai békefolyamatok történetében.

Hozzátette, hogy a genfi egyeztetések eredményeire támaszkodva „javaslatokon dolgoznak, változtatásokat eszközölnek, hogy tovább szűkítsük a különbségeket, és közelebb kerüljünk egy olyan megoldáshoz, amellyel Ukrajna és természetesen az Egyesült Államok is elégedett lehet”, utalva ezzel arra, hogy a béketervet módosítani fogják.