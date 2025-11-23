Nem volt teljes az egyetértés Genfben: Európa több ponton is módosítaná a béketervet

Véget ért a genfi csúcs: Ukrajna óriási lépést tett a béke felé – Trump elérte amit akart
Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.
Ezek között szerepel a hadsereg limitációjának emelése 600 ezer főről 800 ezerre, valamint az Ukrajna NATO-csatlakozását érintő korlátozások felülvizsgálata.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a találkozót a „legproduktívabb és legjelentősebb” tárgyalásnak nevezte az ukrajnai békefolyamatok történetében.
Hozzátette, hogy a genfi egyeztetések eredményeire támaszkodva „javaslatokon dolgoznak, változtatásokat eszközölnek, hogy tovább szűkítsük a különbségeket, és közelebb kerüljünk egy olyan megoldáshoz, amellyel Ukrajna és természetesen az Egyesült Államok is elégedett lehet”, utalva ezzel arra, hogy a béketervet módosítani fogják.
A Sky News értesülései szerint bizonyos változtatásokat az európai tárgyalófelek kezdeményezték.
Ezek között szerepel a hadsereg limitációjának emelése 600 ezer főről 800 ezerre, az Ukrajna NATO-csatlakozását érintő korlátozások felülvizsgálata, valamint a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnának biztosítandó kártérítés. Emellett az európai vezetők biztosítani kívánják, hogy Kijev ne indítson újabb támadást a jelenleg elvesztett területek visszaszerzésére és a béke megvalósulása után mielőbb választásokat tartsanak az országban.
