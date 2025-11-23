Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
genf Ukrajna nato béketerv Egyesült Államok

Nem volt teljes az egyetértés Genfben: Európa több ponton is módosítaná a béketervet

2025. november 23. 20:29

Ezek között szerepel a hadsereg limitációjának emelése 600 ezer főről 800 ezerre, valamint az Ukrajna NATO-csatlakozását érintő korlátozások felülvizsgálata.

2025. november 23. 20:29
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, lezajlott a svájci Genfben az a csúcstalálkozó, amelyen az Egyesült Államok mellett több vezető európai hatalom és Ukrajna diplomatái tárgyalták az amerikaiak által előterjesztett 28 pontos béketervet.

Ezt is ajánljuk a témában

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a találkozót a „legproduktívabb és legjelentősebb” tárgyalásnak nevezte az ukrajnai békefolyamatok történetében.

Hozzátette, hogy a genfi egyeztetések eredményeire támaszkodva „javaslatokon dolgoznak, változtatásokat eszközölnek, hogy tovább szűkítsük a különbségeket, és közelebb kerüljünk egy olyan megoldáshoz, amellyel Ukrajna és természetesen az Egyesült Államok is elégedett lehet”, utalva ezzel arra, hogy a béketervet módosítani fogják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A Sky News értesülései szerint bizonyos változtatásokat az európai tárgyalófelek kezdeményezték.

Ezek között szerepel a hadsereg limitációjának emelése 600 ezer főről 800 ezerre, az Ukrajna NATO-csatlakozását érintő korlátozások felülvizsgálata, valamint a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnának biztosítandó kártérítés. Emellett az európai vezetők biztosítani kívánják, hogy Kijev ne indítson újabb támadást a jelenleg elvesztett területek visszaszerzésére és a béke megvalósulása után mielőbb választásokat tartsanak az országban.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

***

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2025. november 23. 23:55
zseniális! tehát nem megszüntetnék a háborút kiváltó okokat, hanem még rontanának is rajta! na nem baj, majd még fél millió ukránnal kevesebbel, még több elveszített területtel, még nagyobb gazdasági csőd után a következő ajánlat majd sokkal rosszabb lesz. gratulálok, tízet öt centért...
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. november 23. 23:31
Legközelebb már állófogadás lesz Trump fotelje körül félkarélyban. Széket sem kapnak és a hangositás is elromlik😀
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. november 23. 23:28
Mikor megy EU delegáció putyinhoz tárgyalni? Mert nélküle már volt néhány találkozó, elmélázgattak már erröl arról, de a kutya ugat, a karaván meg halad😀
Válasz erre
1
0
Smisla
2025. november 23. 23:04
Meglepett volna, ha az EU bármivel is egyetértene. Egyáltalán mi közük hozzá? Lehet, hogy veszélyben érzik a "csurran-cseppen" bevételi forrást? Alig várom, hogy a vizsgálatok eljussanak hozzájuk.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!