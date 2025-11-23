Véget ért a genfi csúcs: Ukrajna óriási lépést tett a béke felé – Trump elérte amit akart

Véget ért a genfi csúcstalálkozó, ahol az amerikai, európai és ukrán delegációk tárgyaltak Amerika 28 pontos béketervéről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Ukrajnával folytatott egyeztetések nyomán módosításokat hajtanak végre a béketervben – számolt be a Sky News.

Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.

„Már most is egy nagyon jó munkaanyagunk van, amely az összes érintett fél hozzászólásán alapul. Pontról pontra végigmentünk ezeken a tételeken, és jó előrelépést értünk el. Embereink most a javaslatokon dolgoznak, változtatásokat eszközölnek, hogy tovább szűkítsük a különbségeket, és közelebb kerüljünk egy olyan megoldáshoz, amellyel Ukrajna és természetesen az Egyesült Államok is elégedett lehet” – nyilatkozta az amerikai külügyminiszter.