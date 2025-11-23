Ft
háború genf Ukrajna Zelenszkij béketerv Donald Trump Egyesült Államok

Véget ért a genfi csúcs: Ukrajna óriási lépést tett a béke felé – Trump elérte amit akart

2025. november 23. 19:20

Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.

2025. november 23. 19:20
null

Véget ért a genfi csúcstalálkozó, ahol az amerikai, európai és ukrán delegációk tárgyaltak Amerika 28 pontos béketervéről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Ukrajnával folytatott egyeztetések nyomán módosításokat hajtanak végre a béketervben – számolt be a Sky News.

Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.

„Már most is egy nagyon jó munkaanyagunk van, amely az összes érintett fél hozzászólásán alapul. Pontról pontra végigmentünk ezeken a tételeken, és jó előrelépést értünk el. Embereink most a javaslatokon dolgoznak, változtatásokat eszközölnek, hogy tovább szűkítsük a különbségeket, és közelebb kerüljünk egy olyan megoldáshoz, amellyel Ukrajna és természetesen az Egyesült Államok is elégedett lehet” – nyilatkozta az amerikai külügyminiszter.

Az ukrán delegáció vezetője, Andrij Jermak szintén pozitívan értékelte a találkozót. „Jó előrelépést értünk el” – mondta.

Jermak köszönetét fejezte ki „nagy barátaiknak”, az Egyesült Államoknak és Donald Trump elnöknek a támogatásért, reagálva ezzel Trump korábbi bírálatára. Az amerikai elnök azt nehezményezte, hogy Zelenszkij és a vezetése eddig „köszönetet sem” mondott az amerikai adminisztráció háború befejezéséért tett erőfeszítéseiért.

Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem tanúsított az erőfeszítéseinkért cserébe”

– fogalmazott Trump Truth Social-posztjában.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

***

backsplash
2025. november 24. 00:15
Ez a Jermák most kompromittálódott, mit keresett ott?
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2025. november 23. 23:21 Szerkesztve
Nekem csak annyi kérdésem volna, hogy ezen a "genfi csúcson" az oroszok elképzelésit is meghallgatták-e, vagy megint csak mint már annyiszor, nélkülük akarnak dönteni a sorsukról. Az úgy nem fog menni! Ha Amerika az EU "hajlandói" és Zelenszkijék óhajaira hallgat, akkor még minimum 2 évig simán háborúzni fognak és még néhány százezer ember fogja életét veszteni...a plusz semmiért!
Válasz erre
1
0
Kybon
2025. november 23. 23:19
Az ukrán maffiózó ránéz az amcsi egócsávóra, és már a pillantásával küldené a frontra instant megdögleni.
Válasz erre
0
0
Smisla
2025. november 23. 23:11
Amíg a pianínós és a sleppje színen van, addig tervezhetnek bármit, a két háborúzó fél nem békélhet meg. Akkor sem, ha egyértelmű, hogy zselé csak egy bábú, de csak őt tudják így mozgatni. Ha eltűnik, akkor zárhat a bazár. Addig a bábszínház működni fog, amíg a bábú mozgatható.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!