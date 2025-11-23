Kiborult az ARANYBUDI, avagy ZELENSZKIJ és korrupt barátai Európába tartanak – TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

Véget ért a genfi csúcs: Ukrajna óriási lépést tett a béke felé – Trump elérte amit akart
Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.
Az ukránok ismét divatba hozták az aranybudit. A legújabb epizódban Zelenszkij és baráti társaságának korrupciós botrányát vizsgálja meg Kohán Mátyás.
Az Tempó legújabb adásában körüljárjuk, hogy pontosan hogyan, és miből lett aranyozott az a vécé. Betekintünk a botrány kulisszái mögé, és megnézzük, hogy kik ezek a furcsa beceneveket magukra aggató sötét figurák, akik a fő haszonélvezői egy dollármilliós sikkasztásnak. Azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan kötődnek Zelenszkijhez.
Vajon az ukrán államfő mennyit tudott? Miért lehet egy érdekes időzítésről beszélni?
A Tempó legfrissebb adásából ez is kiderül.
