11. 24.
hétfő
tempó aranyvécé korrupciós botrány Zelenszkij Ukrajna Kohán Mátyás

Kiborult az ARANYBUDI, avagy ZELENSZKIJ és korrupt barátai Európába tartanak – TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

2025. november 23. 17:00

Az ukránok ismét divatba hozták az aranybudit. A legújabb epizódban Zelenszkij és baráti társaságának korrupciós botrányát vizsgálja meg Kohán Mátyás.

2025. november 23. 17:00
null

Az Tempó legújabb adásában körüljárjuk, hogy pontosan hogyan, és miből lett aranyozott az a vécé. Betekintünk a botrány kulisszái mögé, és megnézzük, hogy kik ezek a furcsa beceneveket magukra aggató sötét figurák, akik a fő haszonélvezői egy dollármilliós sikkasztásnak.  Azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan kötődnek Zelenszkijhez. 

Vajon az ukrán államfő mennyit tudott? Miért lehet egy érdekes időzítésről beszélni? 

A Tempó legfrissebb adásából ez is kiderül.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Napjainkban 3 nagyhatalom van, - az EU egyetlen tagállama, Anglia és az EU nincs közte és a bányászbéka hátsófele alá konvergál a gazdaságuk, jelentőségük. A föld bolygó népességének több mint 90%-a azon röhög, hogy mekkora ökrök vezetik Európát. A békediktátumokat a történelem folyamán mindig a nagyhatalmak írták, a határokat is ők húzták meg és ez így is marad. (Nem állítom, hogy ez jól van így, de ha tetszik, ha nem így van.) A vesztes félnek és haverjainak fölöslegesen jár a szája igazságosságról, stb. (Jelen esetben még igazuk sincs, mert neonáci rablógyilkosokat támogatnak.)
lemez
2025. november 23. 21:59
Az unio beszólt.Nincs béke.Ukrajna teljes újjáépitése,800 000 -es hadsereg,nato tagság jár az uki náciknak.
Szerintem
2025. november 23. 21:01
Hű de hányja a dühödt benyögéseit a ráció reciproka. Legalább ez a nick amit választott találó és önismeretet jelző, ami dícséretes.
magyar-850
2025. november 23. 19:56
Na előkerült a féleszű tróger proli recigeci.
